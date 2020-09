Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La leyenda que rodea a Nicolas Cage parece no ofrecer signos de disminuir: es uno de los actores más desconcertantes y volubles de su generación, y con toda honestidad se ha especializado en apegarse a películas en gran parte terribles durante un tiempo, salpicado de éxitos ocasionales.

Sin embargo, lo que nunca ha abordado es un papel televisivo habitual y recurrente. Aparentemente, eso va a cambiar, con Cage en el papel principal de una adaptación de Tiger King , la serie documental de Netflix que explotó de manera tan masiva a principios de este año.

Cage está listo para interpretar a Joe Exotic, la figura principal de la historia, y es justo decir que un poco de casting ha ido muy bien con los habitantes de la Internet milenaria que tanto devoraron a Tiger King en primer lugar. Tiene la combinación perfecta de habilidades de actuación y rareza total que Joe Exotic mostró a lo largo de sus entrevistas y metraje.

Ahora, la producción del programa ha dado un paso adelante, con Amazon Studios incorporándose para unirse a CBS Television Studios e Imagine Television a la cabeza de la serie.

Si eso significa que estará destinado a Amazon Prime Video en al menos algunos territorios si el programa se lance es una incógnita en esta etapa, pero se siente probable.

La nueva serie también se basa técnicamente en el mismo libro que inspiró el documental de Netflix, "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild", de Leif Reigstad, por si acaso alguien se pregunta cómo Amazon podría hacer un programa. basado en un programa de Netflix sin ningún problema.

Escrito por Max Freeman-Mills.