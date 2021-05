Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¿Está buscando una gran serie de televisión nueva para ver en Amazon Prime Video ? Has venido al lugar correcto. Esta es la lista del equipo de Pocket-lint de increíbles programas disponibles para ver en Amazon Prime Video.

Si está en nuestra lista, al menos un miembro del equipo de Pocket-lint ha visto el programa y lo recomendaría. Hay una variedad de programas que se adaptan a una variedad de gustos, ya sea que te apetezca un detective o un romántico, por lo que deberías encontrar al menos un programa que disfrutes viendo todas las noches durante las próximas semanas.

Debajo de cada programa, encontrará la cantidad de temporadas, la duración típica del episodio y cuántos episodios en total para que pueda medir cuánto tiempo le llevará terminar el programa, listo para su próximo atracón.

Pequeos fuegos en todas partes

Temporadas: 1

Episodios: 8

Duración del episodio: 60 minutos

Similar a: Big Little Lies, Dead to Me, Shaerp Objects, Modern Love

Little Fires Everywhere es una miniserie basada en el libro de 2017 de Celeste NG. Sigue las vidas entrelazadas y los destinos de la perfecta familia y madre de Richardson, Mia Warren y su hija Pearl Warren. Una temporada dos no está en juego en este momento.

Jack Ryan

Temporadas: 2

Episodios: 16

Duración del episodio: 60 minutos

Similar a: Todos los hombres del diablo, Milla 22, Treadstone

El analista de la CIA, Jack Ryan , descubre un patrón en la comunicación terrorista en una serie de transferencias bancarias sospechosas. Su descubrimiento lo empuja de su trabajo de escritorio de oficina al centro de una peligrosa asignación de campo en la búsqueda de un terrorista en ascenso que planea un ataque contra Estados Unidos y sus aliados. Se ha confirmado una temporada 3.

Bosch

Temporadas: 6

Episodios: 60

Duración del episodio: 47 minutos

Similar a: The Killing, Sneaky Pete, Ray Donovan, Goliath

Basada en las novelas de Michael Connelly, la serie Bosch sigue al detective de homocidios de LAPD Harry Bosch trabajando para resolver varios casos, mientras también es juzgado por el asesinato fatal de un sospechoso de asesinato en serie. Se ha confirmado una séptima temporada.

El Gran Tour

Temporadas: 5

Episodios: 42

Duración del episodio: 60 minutos

Similar a: The Grand Tour Presents, The Great Escapists, James May Our Man In Japan

El Grand Tour sigue a Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May en sus aventuras por todo el mundo conduciendo, y adaptando, varios coches y poniéndolos a prueba hasta sus límites. Se esperan más temporadas.

Predicador

Temporadas: 4

Episodios: 43

Duración del episodio: 60 minutos

Similar a: dioses americanos, buenos augurios, legión

Después de un evento sobrenatural en su iglesia, un predicador , Jesse Custer, que tiene un problema con la bebida y una pérdida de fe, solicita la ayuda de un vampiro y su ex para encontrar a Dios. No más temporadas.

Somos nosotros

Temporadas: 5

Episodios: 86

Duración del episodio: 45 minutos

Similar a: Hermanos y hermanas, Familia moderna, Vida en pedazos

This is Us se centra en un grupo único de trillizos - Kevin, Kate y Randall - y sus padres - Rebecca y Jack Pearson, todos los cuales nacieron el mismo día. Se acerca una temporada 6.

Vikingos

Temporadas: 6

Episodios: 89

Duración del episodio: 45 minutos

Similar a: Game of Thrones, Boudica, Rise of the Viking

Vikings es la serie con guión de The History Channel que sigue a Ragnar Lothbrok, descendiente de Odin y dios de las guerras y los guerreros, y su determinación de convertirse en el rey de los vikingos. No más temporadas.

Los chicos

Temporadas: 2

Episodios: 16

Duración del episodio: 60 minutos

Similar a: Invencible, American Gods, The Tick

The Boys es una serie que sigue a un grupo de justicieros, conocidos como The Boys, que tienen como misión acabar con los superhéroes corruptos que han abrazado sus lados más oscuros. Se acerca una temporada 3.

El hombre en el castillo alto

Temporadas: 4

Episodios: 40

Duración del episodio: 60 minutos

Similar a: Cazadores, Hitler: El ascenso del mal, Jack Ryan

The Man in the High Castle se basa en la novela de Philip K. Dick que explora cómo sería Estados Unidos si las potencias aliadas hubieran perdido la Segunda Guerra Mundial y Japón y Alemania gobernaran. No más temporadas.

Pete furtivo

Temporadas: 3

Episodios: 30

Duración del episodio: 60 minutos

Similar a: Start Up, The Infiltrator, Bosch

Sneaky Pete trata sobre un estafador que huye de un gángster y se pone a cubierto como su compañero de celda en prisión, Pete. En su tapadera, se reúne con la familia de Pete, que lo arrastra a un mundo tan peligroso como el que huye. No más temporadas.

Hamburguesas de Bob

Temporadas: 11

Episodios: 215

Duración del episodio: 22 minutos

Similar a: Futurama, American Dad, Family Guy, Big Mouth

Bobs Burgers es una serie de animación que se centra en Bob y su familia, quienes dirigen el restaurante de sus sueños, Bobs Burgers. Los negocios no son los más rápidos, pero mantienen la esperanza. Se acercan más temporadas.

Anatoma de Grey

Temporadas: 17

Episodios: 380

Duración del episodio: 41 minutos

Similar a: Chicago Med, Chicago Fire, This is Us

Greys Anatomy sigue a la pasante quirúrgica Meredith Gray y sus compañeros, así como a sus supervisores. Sin embargo, no se trata solo de sus vidas profesionales, también son todas las partes jugosas de sus vidas personales, que se entrelazan naturalmente. Se ha confirmado una temporada 18.

Puesta en marcha

Temporadas: 3

Episodios: 30

Duración del episodio: 44 minutos

Similar a: Mad Dogs, Estafador

StartUp sigue a un banquero desesperado, un capo de una pandilla estadounidense y un pirata informático que se ven obligados a trabajar juntos en una asociación poco probable para construir un negocio y mantenerse con vida. No más temporadas.

Escrito por Britta O'Boyle.