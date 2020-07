Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Si es uno de los millones que posee dispositivos Fire TV, ahora tiene una nueva forma de permitir que sus hijos transmitan de forma segura contenido apto para niños en su televisor: la aplicación YouTube Kids ha llegado para los reproductores multimedia de transmisión de Amazon. Es una aplicación oficial dedicada que está separada de la aplicación principal de YouTube.

Si no sabes mucho sobre YouTube Kids, tenemos un explicador aquí. Amazon también lo describió en su publicación de blog de anuncio:

"La aplicación YouTube Kids ahora está disponible en Fire TV con toneladas de contenido para sus hijos. YouTube Kids es una aplicación separada y fue diseñada para proporcionar una experiencia segura para los niños que es más divertida de explorar por sí mismos y más fácil para padres y cuidadores para guiar su viaje. Además, toda la aplicación fue diseñada para satisfacer las necesidades de los niños, como botones más grandes para una interacción más fácil y gráficos amigables para los niños en todo momento para mantenerlos interesados ".

Tenga en cuenta que esta aplicación se lanzará aproximadamente un año después de que la aplicación principal de YouTube volviera a Fire TV. Google y Amazon no pudieron llegar a un acuerdo y llegar a un acuerdo durante años, lo que no resultó en una experiencia oficial de YouTube para dispositivos Amazon. Hubo soluciones, pero no eran nativas, y muchos usuarios anhelaban una verdadera aplicación de YouTube.

Ahora, sin embargo, Google y Amazon se han hecho amigos, al menos un poco de todos modos. Y su familia finalmente puede transmitir YouTube Kids, a través de una aplicación oficial, completa con controles parentales y contenido apropiado para su edad. Amazon dijo que la aplicación comenzará a implementarse para los usuarios de Fire TV a partir del 9 de julio de 2020.