Amazon está ayudando a los padres que se distancian en casa ya sea porque trabajan allí o esperan aplastar la curva de la pandemia de coronavirus. Mantiene a sus hijos fuera de la escuela ocupados por un tiempo, al hacer que algunos contenidos para la familia estén disponibles para verlos gratis en Prime Video.

A partir del 23 de marzo, Amazon dijo que ofrecerá unos 40 espectáculos de forma gratuita. Estos son títulos centrados en la familia y los niños que puede transmitir en Prime Video. Sin embargo, está disponible para todos los clientes, incluidos aquellos sin una membresía Prime. Solo necesita una cuenta gratuita de Amazon para comenzar a mirar.

Algunos de los títulos gratuitos más populares incluyen Arthur y Daniel Tigers Neighborhood. También hay series de Amazon Original, como Just Add Magic, Pete the Cat y If You Give A Mouse A Cookie. En Europa, la programación también incluye Peppa Pig y Ben and Hollys Little Kingdom.

Puede ver la lista completa de programas gratuitos de Prime Video aquí . También puede observar selecciones del otro servicio de transmisión gratuita de Amazon, IMDb TV, ya que también ofrece 80 películas familiares gratis con anuncios. Los títulos de ejemplo incluyen Scooby-Doo: The Movie, Shrek 2, The Smurfs y Little Giants.

Tenga en cuenta que Audible, propiedad de Amazon, también ha abierto un catálogo gratuito de historias infantiles. Los niños de todas partes pueden transmitir instantáneamente títulos en seis idiomas, y todas las historias son gratuitas desde una computadora de escritorio, computadora portátil, teléfono o tableta. Simplemente visite el sitio de Audible Stories para comenzar.

Amazon no ha dicho cuánto durarán estas nuevas ofertas, pero nos hemos puesto en contacto con la compañía para obtener más información.