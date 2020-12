Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Amazon ofrece algunos dispositivos Fire TV: Fire TV Cube, Fire TV Stick , Fire TV Stick 4K y Fire TV Stick Lite . Todos vienen con un control remoto de voz de Alexa, por lo que no solo acceden a servicios de transmisión, incluidos Netflix y el propio Prime Video de Amazon, sino que pueden responder a comandos de voz como un altavoz Amazon Echo . El Fire TV Cube incluso incluye sus propios micrófonos de campo lejano integrados para que Alexa pueda escucharte.

Independientemente del dispositivo Fire TV que posea o esté buscando comprar, aquí hay muchos consejos y trucos para ayudarlo a aprovechar al máximo su reproductor multimedia de transmisión.

Para usar Alexa a través del control remoto por voz, mantenga presionado el botón del micrófono en el control remoto y pregunte qué desea; ni siquiera necesita decir "Alexa".

También puede usar un Amazon Echo, Echo Dot u otro dispositivo habilitado para Alexa para controlar su Fire TV, lo que significa que ni siquiera necesita el control remoto. Si tiene un Echo en la habitación (o Fire TV Cube), simplemente puede ladrar comandos y el Fire TV Stick obedecerá.

Alexa en Fire TV puede hacer prácticamente todo lo que puede hacer un Echo, pero con el beneficio de Visual Cards.

Le haces una pregunta a Alexa presionando el botón del micrófono en el control remoto y ella responderá oralmente y con gráficos en tu pantalla. Por ejemplo, di "¿cómo está el tiempo?" y ella responderá por su área actual. Además, verá los pronósticos de la próxima semana en la pantalla.

Aquí hay algunos otros comandos que puede probar:

"¿Cuál fue el marcador del Manchester United?" - o cualquier otro deporte o equipo, por supuesto.

"¿Qué hay en mi calendario?" - también puede especificar días, etc.

"¿Quién es el cantante principal de Coldplay?" - u otra banda o pregunta de trivia.

"¡Juega Happy Mondays!" - su Fire TV reproducirá canciones de una cuenta de Amazon Music o Music Unlimited.

"¡Avanza un minuto!" - Se pueden realizar todo tipo de comandos durante la reproducción de video.

"¿Cómo es el tráfico?" - debe configurar sus detalles de viaje o viaje en la aplicación dedicada de Alexa para dispositivos iOS, Android o Amazon Fire.

"¿Qué hay en las noticias?" - nuevamente, configure su fuente de noticias favorita en la aplicación Alexa; Sky News está configurado como predeterminado.

También puede escuchar programas de radio, audiolibros y mucho más. Para obtener más información sobre Alexa, consulte nuestra guía separada .

También puede usar Alexa para buscar contenido usando su voz.

Simplemente diga el nombre de un programa de televisión, película, actor, director, etc., y los resultados de la búsqueda devolverán cualquier contenido relevante. La belleza del sistema de Amazon es que no solo devolverá resultados de los servicios de Amazon, sino también de Netflix. Entonces, si un programa o una película está en Netflix, aparecerá en los resultados.

Es posible llevarse un Fire TV Stick de vacaciones, ya que puede conectarlo a la red Wi-Fi del hotel, incluso si Internet requiere detalles adicionales para iniciar sesión, como el número de habitación. También funciona si eres un estudiante, por ejemplo, y necesitas compartir el Wi-Fi de la residencia. Simplemente diríjase a Configuración> Red, busque la red a la que desea conectarse y, si es necesario ingresar más detalles, se abrirá una página web con las casillas adicionales requeridas por el hotel o la ubicación pública.

Por lo tanto, funciona de forma muy parecida a un teléfono inteligente o una tableta. Una vez que la conexión de red sea exitosa, puede usar el Fire TV Stick.

Cuando inicie por primera vez su Amazon Fire TV Stick, se le solicitarán los detalles de su cuenta de Amazon y un código postal. El primero es vincularlo a su cuenta, ya sea que tenga membresía Prime o no. El código postal es para garantizar que obtenga detalles precisos según su ubicación, como informes meteorológicos locales a través de Alexa. Si no configuró su código postal o necesita cambiarlo en una fecha posterior, puede encontrar la opción en Configuración> Preferencias> Ubicación.

La pantalla de inicio presenta una barra grande en la parte superior que recomienda contenido, generalmente de Amazon. De forma predeterminada, esto reproducirá automáticamente los avances de video y similares, pero puede desactivar esa opción. Vaya a Configuración> Preferencias> Contenido destacado y puede desactivar "Permitir reproducción automática de video" y "Permitir reproducción automática de audio" de forma independiente. Al apagarlos, ahorrará uso y ancho de banda de Internet, por ejemplo, si tiene un plan de datos limitado o si está utilizando un punto de acceso.

Algunas aplicaciones instaladas pueden interrumpir su experiencia de visualización con notificaciones emergentes. Es probable que estos no interfieran demasiado, pero si desea desactivarlos, simplemente diríjase a Configuración> Preferencias> Configuración de notificación y puede ocultar todas las notificaciones activando "No interrumpir" o de aplicación a aplicación.

Algunas aplicaciones en Amazon Fire TV Stick o Fire TV, incluida la propia de Amazon, dirigirán anuncios a usted según los datos anteriores que haya recopilado sobre sus intereses. Puede apagar esto. Seguirá viendo anuncios, pero no se basarán en los datos recopilados; de hecho, dejarán de recopilarse datos sobre sus intereses y "perfil publicitario". Dirígete a Configuración> Preferencias> ID de publicidad y puedes desactivarlos allí y / o restablecer tu "ID de publicidad".

Los dispositivos Amazon Fire TV ofrecen controles parentales integrales donde puede proteger con PIN las compras y aplicaciones, incluso la aplicación Prime Photos, por lo que se requiere un PIN de cuatro dígitos antes de acceder a cualquiera de esas funciones. Además, puede configurar el nivel de visualización disponible sin necesidad de un PIN.

Por ejemplo, si activa los controles parentales, el nivel de visualización predeterminado es "Familia", que permite que todo el contenido de Amazon Video clasificado como PG o inferior se vea con un PIN. Todo lo que tenga una calificación más alta requiere que se ingrese el PIN cada vez. También puede establecer las calificaciones en General (U), Adolescente (12, 15) y Maduro (18, Sin calificación, Sin calificación). Para activar y ajustar los controles parentales, dirígete a Configuración> Preferencias> Controles parentales.

Es posible que deba ajustar los controles parentales para otros servicios por separado, como Netflix.

Es posible que algunas aplicaciones necesiten que te asegures de que el dispositivo Fire TV esté calibrado correctamente para el tamaño de tu pantalla. Esto requerirá que verifique las opciones en su televisor individual, aunque hay una pantalla útil en Configuración con flechas para mostrar la escala correcta. Puede encontrarlo en Configuración> Pantalla y sonidos> Pantalla> Calibrar pantalla. Las flechas grises superior, inferior, izquierda y derecha deben ser visibles con el punto que termina en cada borde. Si no es así, ajuste la configuración de su televisor.

Si es miembro de Amazon Prime, puede usar sus propias fotos, tomadas con un teléfono inteligente o cámara y almacenadas en el servicio en la nube Prime Photos, como su protector de pantalla de Fire TV. Prime Photos es un servicio de almacenamiento en la nube gratuito e ilimitado para todos los miembros Prime, que se puede configurar para almacenar todas las imágenes de su teléfono inteligente automáticamente, cargarlas a través de un navegador o aplicación, o vincularlas con una cuenta de Facebook y / o Twitter para sincronizar las imágenes publicadas socialmente.

Puede obtener más información sobre Prime Photos y cómo acceder a su cuenta aquí . Si tiene fotos almacenadas en Prime Photos, se puede acceder a ellas a través de una aplicación Prime Photos preinstalada en un dispositivo Fire TV. También puede configurarlos para que funcionen como salvapantallas.

Un Fire TV Stick se desplaza automáticamente a través de bonitas imágenes de paisajes si deja una pantalla de menú estática durante demasiado tiempo. Puede cambiar las fotos que muestra yendo a Configuración> Pantalla y sonidos> Protector de pantalla. Aquí, verá "Colección de Amazon" como el álbum predeterminado, haga clic en él y podrá cambiarlo a cualquier colección o carpeta de sus propias imágenes que haya almacenado en Prime Photos. También puede cambiar la forma en que se mueven las imágenes y la velocidad a la que se actualizan.

De forma predeterminada, el menú de Fire TV hace clic cuando se desplaza. Desactive este sonido dirigiéndose a Configuración> Pantalla y sonidos> Audio y desactivando los Sonidos de navegación.

Fire TV facilita la transmisión de su dispositivo en la pantalla de su televisor. Si está conectado al mismo Wi-Fi, también debería ver el nombre de su dispositivo Fire TV en la lista de lugares disponibles para transmitir. Desafortunadamente, esto no funcionará con dispositivos Apple.

Si ha perdido su control remoto, aún puede controlar su televisor a través de la aplicación Amazon Fire TV, que no solo le permite navegar por el menú de Fire TV, sino que también le brinda acceso al control de voz como un control remoto de Fire TV normal. Consulte la versión de la aplicación de la tienda Google Play aquí , y aquí está la versión para iOS.

Es fácil instalar aplicaciones, principalmente a través de la pantalla de inicio o la búsqueda, pero menos obvio en cuanto a cómo desinstalarlas nuevamente si desea liberar algo de espacio para nuevas descargas. Para desinstalar una aplicación, diríjase a Configuración> Aplicaciones> Administrar aplicaciones instaladas y desplácese hacia abajo hasta la aplicación que desea eliminar. Haga clic en él y podrá ver la opción de desinstalación tres líneas hacia abajo. También puede eliminar todos sus datos guardados de estas aplicaciones en el mismo menú.

Si desea cambiar el nombre de su dispositivo por algo más agradable que el Fire TV Cube de [su nombre], puede cambiar fácilmente el nombre por otro, como Living Room TV. Puede ir a este sitio web en su navegador y seleccionar el nombre del dispositivo que desea cambiar.

También puede hacerlo en su teléfono abriendo la aplicación Alexa> Dispositivos> Echo y Alexa> y luego elija el dispositivo que está cambiando de nombre.

¿Harto de atracones? También puede jugar juegos en su dispositivo Fire TV. Claro, no es Playstation 5, pero Fire TV tiene acceso a algunos clásicos como Sonic, Crazy Taxi y algunos títulos de Final Fantasy, así como algunas exclusivas de Amazon Fire TV como Jeopardy y Who Wants to be A Milionaire. Agregue juegos desplazándose a Aplicaciones en el menú en la parte superior de la página de inicio de Fire TV, y luego seleccione juegos en el menú desplegable que aparece.

Cada vez que hablas con Alexa, ella almacena tus comandos de voz para ayudarla a aprender mejor tu voz. Puede ir y eliminar todas estas grabaciones yendo a la página Administrar su contenido y dispositivos en su navegador, o hacerlo en la aplicación Alexa, yendo a Configuración> Configuración de la cuenta> Historial. Desde allí, accederá a la página Revisar historial de voz, donde puede elegir eliminar sus grabaciones de voz de las últimas 24 horas, 7 días o 30 días.

El control remoto por voz de Amazon tiene un truco ingenioso para reiniciar su televisor. Simplemente presione el botón Seleccionar (centro del círculo en su controlador) y el botón Reproducir / Pausa. Mantenlos presionados durante cinco segundos y tu dispositivo debería reiniciarse.

Puede configurar fácilmente sus auriculares Bluetooth favoritos para escuchar. Esto puede no parecer útil para algunas personas, pero es mejor que arriesgarse a despertar a su pareja o perder líneas de diálogo porque el volumen es demasiado bajo. Simplemente vaya a Configuración> Controladores y dispositivos Bluetooth> Otros dispositivos Bluetooth, desde allí sincroniza, siga las instrucciones de sus auriculares para terminar de sincronizar los dispositivos.

También puede agregar un controlador para juegos siguiendo el mismo proceso. Funciona con el controlador de Playstation 4 si tiene uno por ahí.

Escrito por Rik Henderson y Maggie Tillman.