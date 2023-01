Todo lo que necesitas saber sobre la película Borderlands

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La película de Borderlands está en marcha y podría estrenarse este mismo año.

La adaptación del videojuego cuenta con un reparto estelar, incluido Jack Black como Claptrap, y ha sido dirigida (en gran parte) por Eli Roth (Hostel, Cabin Fever).

Aquí tienes todo lo que necesitas saber hasta ahora.

Borderlands, la película: Lo que sabemos hasta ahora

Los populares juegos FPS de Gearbox se adaptan a la gran pantalla.

Basada en el mismo planeta postapocalíptico de Pandora, la película de acción real se anunció ya en 2015, cuando fue adquirida por el ex CEO de Marvel Studios y recogida por Lionsgate.

Eli Roth fue elegido entonces como director y Craig Mazin (la serie de televisión The Last of Us) como guionista. El rodaje comenzó en 2021 y terminó en el verano de 2022. Sin embargo, tras las pruebas de pantalla a puerta cerrada, se han ordenado nuevos rodajes y, como Roth está ahora en otro proyecto (una versión completa de la película de terror Thanksgiving, que originalmente apareció como tráiler en Grindhouse), el director de Deadpool, Tim Miller, terminará la película en su lugar.

La trama gira en torno a Lilith, que reúne a un equipo de mercenarios e inadaptados (que los fans de los juegos reconocerán) para encontrar a la hija desaparecida de Atlas, el hombre más poderoso del universo.

Borderlands, la película: Fecha de estreno

Aún no se ha revelado la fecha de estreno. En un principio se preveía un estreno en 2023, aunque una prueba de rodaje en noviembre de 2022 provocó una serie de cambios de rodaje que podrían haber retrasado el estreno en cines.

Al tratarse de una película de Lionsgate, se cree que los derechos de streaming recaerán finalmente en Lionsgate+.

Borderlands, la película: Reparto

La película Borderlands cuenta con un reparto impresionante, encabezado por Cate Blanchett, Kevin Hart y Jack Black.

Este es el reparto confirmado y sus papeles, según lo anunciado hasta ahora:

Cate Blanchett como Lilith

Kevin Hart como Roland

Jack Black como Claptrap

Jamie Lee Curtis como Dra. Patricia Tannis

Ariana Greenblatt como Tiny Tina

Florian Munteanu como Krieg

Haley Bennett

Édgar Ramírez como Atlas

Bobby Lee como Larry

Olivier Richters como Krom

Janina Gavankar como Comandante Knoxx

Gina Gershon como Mad Moxxi

Cheyenne Jackson como Jakobs

Charles Babalola como Hammerlock

Benjamin Byron Davis como Marcus

Steven Boyer como Scooter

Ryann Redmond como Ellie

Penn Jillette, antiguo alumno del juego Borderlands, hace un cameo en la película.

Trailers de la película Borderlands

Aún no hay tráiler de la película Borderlands.

En la ComicCon 2022 se mostró a los asistentes un fragmento de un minuto, pero aún no ha visto la luz en Internet.

