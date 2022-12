Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Después de algunos retrasos importantes, la nueva película de Dragones y Mazmorras está casi entre nosotros, y estamos impacientes por verla.

Tanto si eres un avezado jugador de sobremesa como un fan de los videojuegos o del género fantástico en general, seguro que hay algo para ti en esta película.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves.

Dragones y Mazmorras: Honor entre ladrones: Lo que necesitas saber

La última película de Dragones y Mazmorras está a cargo de Jonathan Goldstein y John Francis Daley, los chicos detrás de Noche de juegos de 2018 - que es un reloj divertido, si te lo perdiste.

La película no tiene conexión con la trilogía cinematográfica anterior, se basa en el mundo de la campaña Forgotten Realms del juego de mesa. Esto significa que si sabes distinguir tu D20 de tu percentil, te encontrarás con numerosos easter eggs.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

No se ha revelado mucho sobre la trama de la película, pero sabemos que sigue a un grupo de ladrones (sorpresa, sorpresa) y se encuentran en una aventura salvaje después de ayudar a "la persona equivocada a robar la cosa equivocada".

Los ladrones son un bardo llamado Elgin, un bárbaro llamado Holga, un paladín llamado Xenk, un hechicero llamado Simon y, por último, un druida tiefling llamado Doric.

En una entrevista con Collider, Chris Pine, que interpreta a Elgin, dijo que la película es como"Juego de Tronos mezclado con un poco de La princesa prometida y una pizca de Santo Grial". Continuó diciendo que es "poppy, es ochentera de corazón, y hay un poco de Los Goonies ahí".

Dragones y Mazmorras: Honor entre ladrones: Fecha de estreno

En un principio, el estreno de la película estaba previsto para julio de 2021, pero la pandemia provocó contratiempos en la producción.

Ahora, la fecha de estreno está fijada para el 31 de marzo de 2023 en Estados Unidos y llegará a los cines el 7 de abril de 2023 en el Reino Unido.

Dragones y Mazmorras: Honor entre ladrones: Reparto

Ya hemos mencionado a Chris Pine, nuestro protagonista, al que quizá conozcas como el capitán Kirk en varias películas de Star Trek. Le acompañará Michelle Rodrigez, de The Fast and the Furious, en el papel de nuestra bárbara.

Regé-Jean Page, de Bridgerton, interpreta al paladín. Justice Smith es nuestro hechicero, quizá lo recuerdes de Detective Pikachu. Sophia Lillis, conocida por It, de 2017, es la druida. Y, por último, la superestrella de la comedia romántica Hugh Grant interpreta al pícaro, pero en el tráiler solo se le ve un poco, así que es difícil saber cuánto tiempo estará en pantalla.

Dragones y Mazmorras: Honor entre ladrones: Tráilers

Pocket-lint ha incrustado el tráiler de Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves en la parte superior de esta página, y de nuevo aquí para tu comodidad.

También hay varios reportajes entre bastidores, puedes ver el último a continuación.

¿Te ha gustado?

Entonces quizá te gusten nuestras guías de visionado por orden de películas:

También tenemos estas rondas de rumores sobre las próximas películas:

Escrito por Luke Baker.