La fusión de HBO Max y Discovery+ podría tener un nombre terrible

(Pocket-lint) - Desde que supimos que HBO Max y Discovery+ se fusionarían, la pregunta siempre fue "¿cómo se llamará?" y puede que tengamos la respuesta.

Aunque todavía no se ha confirmado por parte de ninguna de las dos empresas de streaming de televisión, se ha informado de que la plataforma fusionada podría llamarse simplemente Max. Al parecer, el nombre está siendo "examinado por los abogados de la compañía", lo que sugiere que el acuerdo está casi cerrado, salvo que haya algún contratiempo de última hora.

Sin embargo, el mismo informe de la CNBC señala que "los ejecutivos no han tomado una decisión definitiva y el nombre aún podría cambiarse" antes de añadir que "Max es la opción más probable". La CNBC cita fuentes no identificadas que estarían familiarizadas con el asunto.

En cuanto a la aplicación, se cree que tendrá un aspecto y un funcionamiento similares a los de la experiencia Disney+, y que las marcas de Warner Bros. Discovery tendrán fichas individuales. Esto significa que HBO, DC Comics, Discovery y Warner Bros. tendrán sus propios mosaicos para que los usuarios puedan encontrar el contenido que quieren ver.

Aunque ya sabemos cómo se llamará el nuevo servicio de suscripción combinado, todavía no hay información sobre su coste. Se cree que todavía se está discutiendo el precio del servicio combinado, y el hecho de que no se haya filtrado ninguna información sobre el precio sugiere que es así y que no se ha establecido nada hasta ahora. Sin embargo, HBO Max y Discovery+ cuestan 14,99 y 6,99 dólares respectivamente, aunque también hay versiones con publicidad.

¿Cuál sería un precio justo para una combinación de HBO Max y Discovery+? Probablemente dependa de lo que quieras ver y de si se reduce a la serie Juego de Tronos y poco más.

