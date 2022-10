Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La precuela de Juego de Tronos de la HBO, La Casa del Dragón, terminó su primera tanda de episodios a finales de octubre de 2022, dejando a los fans esperando ansiosamente una segunda temporada, que en realidad aún está bastante lejos.

Hemos reunido aquí todos los detalles clave que necesitas saber sobre la próxima temporada de La Casa del Dragón, incluidos los miembros del reparto que regresan, las fechas de estreno estimadas y mucho más.

La casa del dragón, segunda temporada: fecha de estreno

La segunda temporada de House of the Dragon aún no ha empezado a producirse, por lo que es probable que aún falte mucho tiempo para que se emita.

Se espera que la producción de la siguiente temporada comience a principios de 2023, lo que supondría una fecha de emisión en algún momento de 2024, basándose en los anteriores programas de HBO y sus tiempos de espera. Después de todo, una serie que incluye tantos dragones CGI implica una gran cantidad de postproducción y efectos que llevan tiempo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Por supuesto, en cuanto tengamos noticias oficiales de HBO, actualizaremos este artículo.

Cómo ver la segunda temporada de La casa del dragón

Obviamente, como ya hemos comentado, la segunda temporada de La casa del dragón aún no está ni siquiera cerca de estrenarse, pero cuando lo haga tenemos claro dónde podrás verla.

EE.UU.

Dado que se trata de una producción original de HBO, la situación está clara en Estados Unidos: podrás ver la segunda temporada de House of the Dragon en HBO por cable o a través de HBO Max.

REINO UNIDO

Para los que estamos en el Reino Unido, el acuerdo actual de Sky con HBO significa que House of the Dragon debería llegar a su canal Sky Atlantic, y a los pases de Entertainment de Now TV, cuando se estrene la próxima temporada.

Si algo cambia en este sentido, o si HBO lanza su propia plataforma de streaming en el Reino Unido, actualizaremos esta información para reflejar esos cambios.

La casa del dragón, temporada 2: reparto y equipo

Sabemos bastante sobre lo que se avecina para el reparto y el equipo de la primera temporada mientras se preparan para una segunda etapa: por un lado, uno de los dos directores de la serie ha abandonado el proyecto.

Miguel Sapochnik se ha retirado después de una larga participación en Juego de Tronos, dejando a Ryan Condal como showrunner. Condal trabajará con los guionistas y con el propio George R. Martin en las futuras temporadas.

Condal ha confirmado que ya hemos superado la era de los saltos temporales: la línea de tiempo a partir de ahora es mucho más lineal, sin reajustes de personajes y sin grandes saltos en el tiempo, como los que tuvimos repetidamente en la primera temporada.

Esto significa que podemos estar seguros de que un montón de miembros del reparto principal regresan (los que sobrevivieron a la última temporada):

Emma D'Arcy - Reina Rhaenyra Targaryen

- Reina Rhaenyra Targaryen Rhys Ifans - Otto Hightower, Mano del Rey

- Otto Hightower, Mano del Rey Olivia Cooke - Alicent Hightower

- Alicent Hightower Matt Smith - Príncipe Daemon Targaryen, hermano de Viserys Targaryen

- Príncipe Daemon Targaryen, hermano de Viserys Targaryen Tom Glynn-Carney - Rey Aegon Targaryen II

- Rey Aegon Targaryen II Ewan Mitchell - Aemond Targaryen

- Aemond Targaryen Steve Toussaint - Corlys Velaryon

- Corlys Velaryon Eve Best - Rhaenys Targaryen

Best - Rhaenys Targaryen Sonoyo Mizuno - Mysaria, el Gusano Blanco

Hay muchos más miembros del reparto que esperaríamos que volvieran, en pequeños y grandes papeles, basándonos en el hecho de que un personaje de Juego de Tronos nunca se puede descartar del todo aunque esté fuera de la pantalla durante largos periodos.

La Casa del Dragón, segunda temporada: historia

La primera temporada de La Casa del Dragón terminó con un derramamiento de sangre, ya que Aemond Targaryen se vengó del hijo de Rhaenyra, Lucerys, lanzando su dragón desde el cielo y matando al joven príncipe.

Basándonos en la reacción de Rhaenyra con cara de tormenta en los momentos finales de la temporada, esta debería ser la chispa que encienda la mecha y sumerja a Poniente en una guerra total.

Esto da inicio a lo que se conoce en los libros de historia (inventados) como la Danza de los Dragones, y verá a Rhaenyra y a Daemon enfrentarse a Allicent Hightower y a su hijo Aegon, que ocupa el trono en Desembarco del Rey.

Con el enfermo Viserys finalmente muerto, estamos en una seria lucha por la sucesión que promete volverse taimada y sangrienta en ambos lados, con las grandes casas de los Siete Reinos haciendo cola para elegir su bando.

Dado que el material de origen está ahí, se pueden buscar las líneas generales de lo que va a suceder a medida que se desarrolla la serie, pero creemos que sería mejor idea permanecer en la oscuridad y dejarse llevar por lo que venga.

Escrito por Max Freeman-Mills.