Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La primera película de Pitch Perfect se estrenó en 2012 y ha dado lugar a dos secuelas, así como a una serie derivada que se estrenará en Peacock.

La serie de películas Pitch Perfect sigue a un grupo de acapellas de la Universidad de Barden llamado Barden Bellas. Pasan de competir en concursos universitarios a competir en concursos nacionales y a competir por puestos en giras mundiales. La película original fue un éxito sorprendente en la taquilla, recaudando más de 100 millones de dólares en todo el mundo, mientras que la serie en sí ha ganado 565 millones de dólares en total. Pitch Perfect 2 se llevó el mayor botín, recaudando 287 millones de dólares, la mayor cantidad para una comedia musical.

Por supuesto, ese éxito significa que habrá más Pitch Perfect en un futuro próximo.

Pitch Perfect: Bumper in Berlin se estrenará el 23 de noviembre en el servicio de streaming de vídeo Peacock. La serie de seis episodios se centrará en el personaje de Adam Devine, Bumper, de las películas. Con Bumper in Berin en el horizonte, es el momento perfecto para empezar a repasar la serie. La historia de las películas de Pitch Perfect y de la próxima serie está contada cronológicamente, por lo que deberías verlas por fecha de estreno para seguir la historia de principio a fin.

Pitch Perfect (2012 - Película)

Dónde se puede ver en streaming: Ver Pitch Perfect en Amazon

Pitch Perfect fue dirigida por Jason Moore y escrita por Kay Cannon. La historia está inspirada en Pitch Perfect: The Quest for Collegiate a Capella Glory, un libro de no ficción de Mickey Rapkin. La película sigue a Beca (Anna Kendrick) cuando entra en su primer año en el Barden College a instancias de su padre. Beca está más interesada en la música que en la universidad y pronto Aubery (Anna Camp) se le acerca para que se una al grupo femenino de acapella de la universidad, las Barden Bellas.

Las Bellas se encuentran en un momento bajo tras el fiasco del vómito de Aubrey (la líder del grupo) durante la última actuación. Pero siguen centradas en competir.

Pitch Perfect 2 (2015 - Película)

Dónde se puede ver en streaming: Ver Pitch Perfect 2 en Amazon

Pitch Perfect 2 fue dirigida por Elizabeth Banks, que interpreta a Gail durante toda la serie de películas. La película continúa tres años después de la primera y ve a Beca como colíder de las Barden Bellas junto a Chloe (Brittany Snow). Las Bellas han ganado tres campeonatos nacionales ICCA consecutivos, lo que las lleva a actuar en el Kennedy Center para el cumpleaños de Barack Obama. Por desgracia, Patricia "Fat Amy" Hobart (Rebel Wilson) sufre un fallo de vestuario durante su actuación.

Esto hace que las Bellas caigan en desgracia y sean expulsadas de la competición. Beca consigue negociar un acuerdo que permitirá al equipo volver a competir si consigue ganar el Campeonato Mundial de A Capella en Europa, una competición que nunca ha sido ganada por un equipo estadounidense.

Pitch Perfect 3 (2017 - Película)

Dónde se puede ver en streaming: Ver Pitch Perfect 3 en Amazon

Pitch Perfect 3 fue dirigida por Trish Sie y escrita por Mike White y Kay Cannon. La película se sitúa dos años después de Pitch Perfect 2, la tercera entrega de la serie. En ella, las Bellas, ya graduadas, luchan por adaptarse a la vida fuera de la universidad. Por eso, cuando el grupo tiene la oportunidad de actuar en una gira de la USO, no lo dudan.

Por supuesto, esa gira de la USO se convierte en una competición contra otras bandas.

Al grupo se une Emily (Hailee Steinfeld), la actual líder de las Barden Bellas para esta salida. Además, una vez que las Bellas llegan a Europa, Fat Amy se enfrenta a su distanciado padre, Fergus (John Lithgow), que es un peligroso señor del crimen que espera reanudar una relación con su hija.

Dnde encaja la nueva serie Pitch Perfect en este orden?

Bumper in Berlin es una serie derivada de Pitch Perfect centrada en el personaje de Adam Devine, Bumper. (Su origen está en la serie de películas como cantante principal de un grupo de acapella rival). Bumper in Berlin se verá justo después de Pitch Perfect 3.

Pitch Perfect: Bumper en Berlín (serie de televisión de Peacock que llegará en noviembre de 2022)

La película muestra a Bumper viviendo en Alemania después de que una de sus canciones encabece las listas de éxitos allí. Sarah Hyland y Jameela Jamil también protagonizan la serie.

Mira el primer teaser de Pitch Perfect: Bumper en Berlín aquí. Bumper en Berlín se estrenará en Peacock el 23 de noviembre de 2022.

Versin sin spoilers: Ver las pelculas y series de Pitch Perfect en orden

Bien, esta es la versión resumida de la guía anterior. Está libre de spoilers.

Orden de las películas y series de Pitch Perfect (fecha de estreno y cronológica)

Pitch Perfect (2012 - Película)

Pitch Perfect 2 (2015 - Película)

Pitch Perfect 3 (2017 - Película)

Pitch Perfect: Bumper en Berlín (serie de televisión de Peacock que llegará en noviembre de 2022)

Escrito por Maggie Tillman.