(Pocket-lint) - Star Trek: Strange New Worlds acaba de estrenarse en julio de 2022, pero ya hay un primer vistazo oficial a la segunda temporada.

Si eres un fan de Star Trek: La Serie Original (TOS), entonces la nueva serie de Paramount Plus Star Trek está hecha para ti. Star Trek: Strange New Worlds sigue a la tripulación del USS Enterprise 10 años antes de que el capitán Kirk tome el timón. Podrás seguir a una tripulación liderada por personajes que debutaron en TOS, como el capitán Christopher Pyke (Anson Mount), Spock (Ethan Peck) y Número Uno (Rebecca Romijn), y todos llevan trajes inspirados en TOS. Strange New Worlds también renuncia a los modernos arcos de temporada de Star Trek y en su lugar se centra en que la tripulación investigue un nuevo mundo o misterio y lo resuelva en un episodio, al igual que en TOS.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Star Trek: Strange New Worlds.

Star Trek: Nuevos mundos extraños: Lo que necesitas saber

Star Trek: Strange New Worlds sigue a la tripulación del USS Enterprise 10 años antes del Capitán Kirk y de los acontecimientos de La Serie Original (TOS). Por supuesto, el Enterprise está en una misión de cinco años: explorar nuevos y extraños mundos, buscar nueva vida y nuevas civilizaciones, ir audazmente donde nadie ha ido antes. Sin embargo, la serie no comienza necesariamente con la primera temporada, ya que los actores que interpretan al Capitán Pyke, Spock y Número Uno debutan en realidad durante la segunda temporada de Star Trek: Discovery antes de subir a bordo del USS Enterprise.

El Spock de Ethan Peck, en particular, juega un papel importante en la segunda temporada de Star Trek: Discovery.

Lo divertido de Strange New Worlds es que el estilo de la serie hace posible muchos tipos de divertidos easter eggs de Star Trek. Sólo hay una historia contenida cada semana, con la tripulación de la USS Enterprise como constante. Bueno, eso y la impresionante estética inspirada en los años 60.

Star Trek Nuevos Mundos Extraños: Fecha de estreno

La segunda temporada de Strange New Worlds aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que se estrene en algún momento de 2023.

Star Trek Nuevos Mundos Extraños: Cómo verlos

La primera temporada de Star Trek: Mundos extraños está disponible en Paramount Plus, por lo que es probable que la segunda temporada también lo esté. El servicio de streaming tiene un precio de 4,99 dólares al mes en Estados Unidos.

Nuevos mundos extraños de Star Trek: reparto

Puedes esperar que la mayoría de la tripulación del USS Enterprise esté de vuelta en la segunda temporada de Star Trek: Nuevos mundos extraños. Por supuesto, habrá algunas caras nuevas, y en este caso, algunas caras nuevas conocidas. Paul Wesley se pondrá en la piel de un joven James T. Kirk. También existe la esperanza de que veamos a un joven Montgomery "Scotty" Scott en la serie, pero de momento no hay noticias oficiales sobre el reparto.

Dicho esto, es obvio que la serie está dispuesta a volver a contratar a personajes de TOS, así que ¿quién sabe a quién podríamos ver en un cameo de un solo episodio?

Anson Mount como Christopher Pike

Ethan Peck como Spock

Jess Bush como Christine Chapel

Christina Chong como La'an Noonien-Singh

Celia Rose Gooding como Nyota Uhura

Melissa Navia como Erica Ortegas

Babs Olusanmokun como Joseph M'Benga

Rebecca Romijn como Una Chin-Riley / Número Uno

Paul Wesley como James T. Kirk

Star Trek Nuevos Mundos Extraños: Trailers

Paramount ha publicado un primer clip de la segunda temporada de Star Trek: Mundos extraños. Muestra a Erica Ortega, interpretada por Melissa Navia, narrando su emoción por unirse al grupo de aterrizaje en la próxima misión del Enterprise. Compruébalo a continuación.

Ortegas se prepara para una misión lejana (clip exclusivo de la S2)

Star Trek Strange New Worlds: Cómo ponerse al día

Si quieres coger absolutamente todos los easter eggs del canon de Star Trek que se esconden en Los Nuevos Mundos Extraños, no tendrás más remedio que consultar nuestra guía de visionado cronológico de Star Trek. Sin embargo, si buscas algo menos desalentador, merece la pena echar un vistazo a algunas de las presentaciones de los personajes en Star Trek: Discovery.

Además, Star Trek: TOS y las películas en las que aparece el reparto de la Serie Original también merecen la pena ponerse al día antes de la segunda temporada.

