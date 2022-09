Cómo ver la película Hot Take: The Depp/Heard Trial

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard fue un tema candente durante los meses que duró en abril y mayo de 2022. Si lo seguiste, sin duda habrás elegido un bando, y también conocerás el resultado.

El juicio atrajo una gran atención de los medios de comunicación, por lo que no es de extrañar que se haga una película sobre él. Lo que quizá sea más sorprendente es lo pronto que se estrenará.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la película Hot Take: The Depp/Heard Trial, incluyendo su fecha de estreno y cómo verla.

Fecha de estreno de Hot Take: The Depp/Heard Trial

30 de septiembre de 2022

La película Hot Take: The Depp/Heard Trial se estrenará el 30 de septiembre de 2022.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Se dice que Tubi y MarVista han acelerado la producción de la película. Adam Lewinson, director de contenidos de Tubi, dijo a Variety que la plataforma quería "capturar una visión oportuna de una historia que se convirtió en parte del zeitgeist cultural, pintando una imagen única de lo que millones vieron jugar en los titulares durante el verano".

Hot Take: El juicio de Depp/Heard: cómo verlo

Hot Take: The Depp/Heard Trial se podrá ver en la plataforma de streaming de Fox, Tubi, cuando se estrene. Tubi es un servicio de streaming gratuito en Estados Unidos, pero la plataforma no está disponible en el Reino Unido.

Por el momento, parece que la película no se podrá ver en el Reino Unido, aunque actualizaremos este artículo si nos enteramos de lo contrario.

Conclusión: La trama del juicio de Depp/Heard

Hot Take: The Depp/Heard Trial narra la historia dramatizada del juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard que terminó el 1 de junio de 2022.

El juicio vio a Depp demandar a Heard por 50 millones de dólares alegando que Heard impactó en el trabajo de Depp cuando supuestamente insinuó que él abusó de ella en un artículo del Wasington Post en 2018. Ella no lo nombró, pero Depp afirmó que la acusación le impidió obtener trabajos de actuación.

Se dice que la película seguirá la relación de Depp y Heard dentro y fuera de los tribunales, y contará la historia del juicio por difamación que duró dos meses.

En el juicio, el jurado dio la razón a Depp, concediéndole 10 millones de dólares en concepto de indemnización y 5 millones de dólares en concepto de daños punitivos, aunque estos últimos fueron reducidos. Heard ganó una de sus tres contrademandas, ya que Depp fue declarado responsable de una declaración difamatoria hecha sobre Heard en 2016.

Recientemente se conoció la noticia de que Depp estaba saliendo con Joelle Rich, la abogada que lo representó en su demanda en el Reino Unido contra el diario The Sun. Rich no fue una de las abogadas que lo representó en el juicio contra Heard y aunque ella estuvo en la sala, no se espera que la película Hot Take: The Depp/Heard Trial cubra esta nueva relación.

Hot Take: El juicio de Depp/Heard reparto

Hot Take: The Depp/Heard Trial movie verá a Johnny Depp interpretado por Mark Hapka de Days of Our Lives, mientras que Amber Heard será interpretada por Megan Davis.

Melissa Marty, de Station 19, interpretará a la abogada de Johnny Depp, Camille Vasquez, y Mary Carrig a la abogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft.

La película ha sido escrita por Guy Nicolucci y será dirigida por Sara Lohman. Ha sido producida por Brittany Clemons, Angie Day, Marianne C. Wunch, Hannah Pillemer y Fernando Szew.

Escrito por Britta O'Boyle.