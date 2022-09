Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Paramount, antes ViacomCBS, posee muchas propiedades televisivas en Estados Unidos. Por ejemplo, tiene el servicio de streaming de vídeo Paramount Plus y la cadena Showtime. Ahora, está agrupando los dos por un precio.

Antes, para acceder a los catálogos de Paramount y Showtime había que utilizar dos aplicaciones diferentes. A partir de ahora, puedes acceder a todos los programas de televisión y películas de Showtime directamente desde la aplicación Paramount Plus. Pero no es una actualización gratuita. Para los nuevos suscriptores, el paquete de Paramount Plus y Showtime costará 7,99 dólares al mes para el plan Esencial (que incluye anuncios) con Showtime. O pueden pagar 12,99 dólares al mes por el plan Premium con Showtime. Incluye deportes, emisiones en directo de tu emisora local de la CBS y descargas para verlas sin conexión en el móvil. También elimina los anuncios, excepto en la televisión en directo y en algunos programas.

-

Sin embargo, a partir del 2 de octubre de 2022, los precios subirán a 11,99 y 14,99 dólares al mes, respectivamente. Además, Paramount Plus seguirá funcionando y estará disponible como servicio independiente sin Showtime. El plan Essential con publicidad cuesta 4,99 dólares al mes, mientras que el nivel Premium sin publicidad es de 9,99 dólares al mes. No sabemos si tú, pero suscribirte a servicios de streaming es tan complicado como elegir un paquete de cable hace una década.

Para ver un desglose de Paramount Plus (que solía llamarse CBS All Access) y lo que incluye actualmente, consulta la guía de Pocket-lint: ¿Cuánto cuesta Paramount+ y qué puedes ver en él?

También hemos comparado los servicios de streaming de EE.UU. aquí: Los mejores servicios de streaming de vídeo en Estados Unidos: Tu guía completa

Escrito por Maggie Tillman.