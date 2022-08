Cómo transmitir Minions: The Rise of Gru en casa y evitar los Gentleminions

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - No hay escasez de amor por los Minions, desde su primera aparición en Despicable Me con otra película confirmada para 2024.

Pero gracias a una tendencia de TikTok, algunos descubrieron que su visita a la sala de cine para ver The Rise of Gru estaba plagada de niños vestidos con trajes -no siempre es algo malo- con informes de estos Gentleminions interrumpiendo a los compañeros de la película. ¿Las redes sociales?

Por suerte, vivimos en la era del streaming, así que ver Minions: El Ascenso de Gru en casa evita el riesgo de los Gentleminions, a menos que, por supuesto, quieras disfrazarte en casa para verla tú mismo.

La película se estrenó en el cine el 1 de julio de 2022.

Ya puedes alquilar o comprar Minions: El ascenso de Gru en Amazon Video.

Como la película se acaba de estrenar en las plataformas de streaming, verás que tiene un precio superior, ya que el streaming en 4K cuesta 19,99 dólares.

Esperamos que Minions: The Rise of Gru esté disponible en Peacock en algún momento en el futuro, antes de hacer un giro en Netflix y luego volver a Peacock. Peacock cuesta 4,99 dólares al mes en Estados Unidos.

En esta quinta aventura de los Minions, hay un reparto repleto de estrellas que prestan sus voces a las animaciones:

Steve Carell

Pierre Coffin

Taraji P. Henson

Lucy Lawless

Dolph Lundgren

Danny Trejo

Jean-Claude Van Damme

Julie Andrews

Estos son los detalles oficiales de El ascenso de Gru:

"Ambientada en los años 70, Minions: El Ascenso de Gru explora los orígenes - y los dolores de crecimiento - del mal con el joven Gru y sus Minions, dándonos una mirada de primera mano a cómo se convirtieron en el equipo más despreciable del mundo."

Si te has perdido Minions, este es el orden de estreno del Minionsverso:

Despicable Me (2010)

Despicable Me 2 (2013)

Minions (2015)

Despicable Me 3 (2017)

Minions: The Rise of Gru (2022)

Despicable Me 4 está prevista entonces para 2024.

Escrito por Chris Hall.