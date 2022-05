SEAL Team Temporada 6: Todo lo que sabemos hasta ahora sobre la sexta temporada y la película

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En la pugna por ofrecer un drama televisivo atractivo sobre los SEAL de la Armada de EE.UU., es el Equipo SEAL el que ha dado la talla y otros -como Six de History- se han ofrecido como voluntarios.

El Equipo SEAL Seis se encontró en el centro de atención tras la incursión de Bin Laden en 2011, pero ha disfrutado de un estatus mítico durante muchos años. Técnicamente llamado Grupo de Desarrollo de Guerra Naval de los Estados Unidos (DEVGRU), no falta la acción en la representación en pantalla de SEAL Team.

Dirigida por David Boreanaz -sí, el Ángel de Buffy Cazavampiros- en el papel del Jefe Maestro Jason Hayes, la quinta temporada dejó todo en el aire. Entonces, ¿el Equipo SEAL charlie mike?

Aquí está todo lo que necesitas saber, cómo puedes ponerte al día y todo lo que puedes esperar.

Sí, se ha confirmado la sexta temporada. Paramount+ lo confirmó el 1 de febrero.

Eso también es afirmativo. El 15 de febrero de 2022, CBS Studios anunció que produciría una película independiente de la serie de televisión SEAL Team.

Será una exclusiva para Paramount+, tras el traslado de SEAL Team de CBS a la plataforma de streaming y parece que el objetivo es atraer a más suscriptores a Paramount+ con este tipo de contenidos.

La buena noticia es que la película vendrá de la mano del mismo equipo que la serie de televisión, pero de momento no sabemos cómo interactuarán. Se especula con que la película enlazará los acontecimientos del final de la quinta temporada con una nueva era, dando a la serie la oportunidad de presentar nuevos personajes.

Esto se debe, en parte, a que el anuncio dice que la CBS "ampliará el universo narrativo", aunque podría ser simplemente una referencia al hecho de que está publicando contenidos de SEAL Team en un formato diferente.

Eso no lo sabemos. Tampoco sabemos cuál es la fecha de lanzamiento de la película y no sabemos cuál saldrá primero.

Obviamente, lo que se estrene primero aclarará la confusión sobre cómo se desenvolverá la trama, a menos que todo sea una trama secundaria o un flashback, en lugar de una continuación lineal.

La única confirmación de actividad fue un post en Instagram de David Boreanaz diciendo que volvía al estudio de SEAL Team -ahora borrado- el 28 de marzo.

De nuevo se desconoce, pero se cree que Max Thieriot -Clay Spencer- estará allí según Deadline. Sin embargo, con otro proyecto -Fire Country- en el que Thieriot protagonizará y producirá, el tiempo del personaje en SEAL Team podría ser limitado.

Se espera que otras estrellas importantes -incluido el propio Boreanaz- regresen. Eso incluye a Jessica Pare (Mandy Ellis), Neil Brown Jr (Ray Perry), A J Buckley (Sonny Quinn) y Toni Trucks (Lisa Davis) en papeles principales.

Sin embargo, teniendo en cuenta cómo terminó la quinta temporada, estamos ante un cliffhanger en cuanto a la narración.

En cuanto a la película, de nuevo no sabemos quién participará y dónde.

Como hemos dicho, no sabemos cómo encajarán la sexta temporada o la película. Actualmente no hay detalles concretos sobre cómo se desarrollará la historia, así que lo mejor que podemos hacer es especular. Hay spoilers a continuación, así que si no has terminado la quinta temporada, ve a leer otra cosa.

La quinta temporada termina de forma abrupta. Con una duración de 14 episodios en lugar de 22 (en las dos primeras temporadas), 20 (en la tercera) y 16 (en la cuarta), da la sensación de que las cosas se han cortado.

Y ahí es exactamente donde dejamos al Equipo Bravo, sobre el terreno en Malí, con los RPG lloviendo sobre ellos en una emboscada.

Si el Equipo SEAL quisiera salir con un resplandor de gloria, eso sería sin duda un punto final para la historia, pero la confirmación de la película y de la sexta temporada nos dice que alguien -algo- sobrevive.

Con Clay Spenser diciendo que quería retirarse del Equipo Bravo para pasar más tiempo con Stella y el bebé y con Jason Hayes sufriendo el síndrome de Breacher, la puerta ya estaba abierta para un cambio en el Equipo Bravo.

Fuera del equipo, Hayes acaba de dar pasos para establecer su relación con Mandy Ellis, pero si esto no llega a suceder, nadie que vea la serie se sorprenderá: la subtrama de todo SEAL Team ha sido sobre la presión que afecta a las relaciones personales.

En realidad, no sabemos hacia dónde va a ir la serie, sólo sabemos que está avanzando, y que SEAL Team ciertamente charlie mike.

SEAL Team se emitió originalmente en la CBS en Estados Unidos y en Sky Max en el Reino Unido. También se ha emitido en las respectivas plataformas de recuperación, pero con la transición de CBS All Access a Paramount+ el 4 de marzo de 2021, tendrás que dirigirte a Paramount+ para ponerte al día con la acción.

En el Reino Unido, la temporada 1-5 de SEAL Team está disponible en Now. Queda por ver si se mantendrá en la plataforma o se trasladará a Paramount+ con el lanzamiento en el Reino Unido, pero esperamos que abandone la plataforma propiedad de Sky. El lanzamiento de Paramount+ en el Reino Unido está previsto para el 22 de junio de 2022.

Escrito por Chris Hall.