(Pocket-lint) - Recientemente se anunció que Lionsgate está desarrollando una precuela de Los Juegos del Hambre, pero en ese momento no estaba claro dónde se podría ver la película en streaming una vez estrenada. Ahora, Peacock ha anunciado que ha firmado un acuerdo de varios años para transmitir las películas de Lionsgate a partir de 2024.

El acuerdo comienza con las películas del estudio de 2022. La primera película que llegará a Peacock será El peso insoportable del talento masivo, protagonizada por Nicolas Cage. Con el tiempo, Lionsgate introducirá otras películas en Peacock durante un periodo de streaming exclusivo, como John Wick: Capítulo 4, Borderlands y, sí, la precuela de Los Juegos del Hambre, La balada de los pájaros cantores y las serpientes.

Otras películas son Expendables 4, Are You There God? Soy yo, Margaret, y White Bird: Una historia maravillosa.

Sin embargo, Peacock no tendrá los derechos exclusivos de streaming de todas estas películas inmediatamente después de su paso por los cines. Algunas llegarán a Starz y al canal Roku.

Peacock se lanzó por primera vez en 2020. Se trata de un servicio de streaming de vídeo en EE.UU. que se basa en el amplio abanico de propiedades de NBCUniversal. Está disponible en tres niveles: Peacock Free, Peacock Premium with Ads (una versión con publicidad que cuesta 4,99 dólares al mes o 49,99 dólares al año), y Peacock Premium (una opción de suscripción de 9,99 dólares al mes o 99,99 dólares al año que tiene menos anuncios).

Escrito por Maggie Tillman.