(Pocket-lint) - La novela precuela de Los Juegos del Hambre, La balada de los pájaros cantores y las serpientes, se convertirá en película el próximo año. Desgraciadamente, los detalles sobre la adaptación cinematográfica son escasos, pero Pocket-lint recopila todo lo que sabemos hasta ahora, incluyendo la fecha de estreno y los detalles sobre la historia. La información sobre el reparto y los tráilers aún no están disponibles, pero los añadiremos aquí en cuanto se anuncien.

La película precuela de Los Juegos del Hambre se llamará The Ballad of Songbirds and Snakes. Está basada en la novela precuela del mismo nombre escrita por Suzanne Collins, la autora de la trilogía original de Los Juegos del Hambre.

Fecha de estreno: Actualmente está previsto que llegue a los cines el 17 de noviembre de 2023

La película La balada de los pájaros cantores y las serpientes se estrenará el 17 de noviembre de 2023. La precuela fue anunciada durante el evento de Lionsgate en Cinemacon, una conferencia anual en la que los estudios cinematográficos adelantan sus proyectos.

La novela La balada de los pájaros cantores y las serpientes se publicó en 2020.

La historia trata sobre Coriolanus Snow, el presidente de Panem durante la trilogía original, cuando es joven. También trata sobre Lucy Gray Baird, una misteriosa chica del Distrito 12, de la que Snow es mentor durante los 10º Juegos del Hambre. Hay que tener en cuenta que Katniss Everdeen -el centro de la trilogía original ambientada más de 60 años después- procede del Distrito 12 y se opone a Snow y su régimen.

La sinopsis de Lionsgate para la película dice:

"Años antes de que se convierta en el tiránico presidente de Panem, Coriolanus Snow, de 18 años, ve la oportunidad de cambiar su suerte cuando es elegido como mentor de Lucy Gray Baird, la niña tributo del empobrecido Distrito 12".

El logline de Lionsgate para la película dice:

"Coriolanus Snow es mentor y desarrolla sentimientos por la tribu femenina del Distrito 12 durante los 10º Juegos del Hambre".

The Ballad of Songbirds and Snakes será desarrollada por Color Force y distribuida por Lionsgate. La producción, al parecer, comenzará en la primera mitad de 2022, según Deadline.

Lionsgate aún no ha anunciado el reparto de La balada de los pájaros cantores y las serpientes.

Lionsgate ha dicho que la película de La balada de los pájaros cantores y las serpientes será dirigida por Francis Lawrence, que anteriormente dirigió la franquicia de Los Juegos del Hambre: Catching Fire, Mockingjay Part 1 y Mockingjay Part 2. Los Juegos del Hambre es una de las franquicias cinematográficas más taquilleras de todos los tiempos. Ha ganado casi 3.000 millones de dólares en todo el mundo.

La película de La balada de los pájaros cantores y las serpientes será escrita por el guionista de En llamas, Michael Arndt.

Todavía no hay tráilers de La balada de los pájaros cantores y las serpientes.

Sin embargo, Lionsgate habría mostrado un breve teaser durante su presentación en la CinemaCon 2022. "Estás invitado a volver a los Juegos", se leía en la pantalla mientras el hielo se mojaba en una escena invernal, revelando un pájaro y una serpiente, según The Hollywood Reporter. "En 2023, el mundo descubrirá quién es un pájaro cantor y quién es una serpiente". El teaser aún no está disponible online para compartirlo con el público.

Para entrar en La balada de los pájaros cantores y las serpientes con un buen conocimiento del mundo, de la historia y de los personajes, es necesario ver las películas anteriores de Los Juegos del Hambre:

Escrito por Maggie Tillman.