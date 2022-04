Fast X: Todo lo que sabemos hasta ahora de Fast and Furious 10

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Dominic Toretto y su equipo llevan más de dos décadas destrozando las calles y, aunque las películas de "Fast and Furious " han cambiado significativamente a lo largo de los años -tanto las tramas como las acrobacias se han vuelto más extremas-, es una franquicia que sigue siendo fuerte unos 21 años después del estreno de la primera película.

La película más reciente -Rápido 9- se estrenó en 2021 y ahora todas las miradas están puestas en Rápido y Furioso 10 -conocida como Rápido X-.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre la primera parte del final en dos partes que concluirá la saga Fast, incluyendo cuándo se espera que se estrene, quién se espera que esté en ella y todas las noticias que la rodean.

19 de mayo de 2023

Inicialmente se confirmó por parte de Universal que Fast and Furious 10, o Fast X como se conoce oficialmente ahora, llegaría a los cines el 7 de abril de 2023.

Sin embargo, esta fecha se ha retrasado ligeramente y se ha confirmado que será el 19 de mayo de 2023.

Vin Diesel (Dominic Toretto) confirmó en su cuenta de Instagram el 20 de abril que el rodaje había comenzado, al tiempo que confirmaba el título de la película.

No sería correcto tener un final de Fast and Furious sin la mayor parte del equipo principal, ¿verdad? Y sí, algunos de ellos ya no están vivos -Gisele, por ejemplo-, pero eso no ha impedido que la saga Fast encuentre la manera de traer de vuelta a personajes clave del pasado. Sí, Han, estamos hablando de ti.

Por supuesto, Brian O'Connor será más difícil de hacer esto, dada la trágica muerte de Paul Walker en noviembre de 2013, pero O'Connor sigue vivo en la Saga, así que sin duda será mencionado como mínimo y quién sabe con la tecnología de hoy en día lo que los directores podrían hacer para mantener el personaje de O'Connor brillando en esta película.

Dado que ninguno de los miembros del equipo principal murió en Fast 9, esperamos que los siguientes miembros del reparto regresen para Fast X:

Vin Diesel como Dom

Michelle Rodriguez como Letty

Tyrese Gibson como Roman

Ludacris como Tej

Nathalie Emmanuel como Ramsey

Sung Kang como Han

Jordana Brewster como Mia

Charlize Theron ha confirmado su regreso a la saga Fast, lo que significa que Cipher volverá como el villano. No nos sorprendería ver a Jason Statham regresar como Deckard Shaw, dado que aparecía en los créditos de Fast 9, y su madre, Magdalene 'Queenie' Shaw interpretada por Helen Mirren, también sería una omisión sorprendente.

Dado que Fast 9 introdujo al hermano de Dom, Jakob Toretto, interpretado por John Cena, en la fiesta, esperaríamos que pudiera volver en alguna capacidad también - y en el lado bueno desde el principio en lugar del lado malo para Fast X.

Fast 9 dejó el destino de My Nobody (Kurt Russell) en entredicho, pero como él es la razón por la que Han está vivo gracias a su ayuda para fingir su muerte, esperamos que tenga algún papel que desempeñar en el final. Lamentablemente, parece que el regreso de Dwayne Johnson (The Rock), que interpretó a Luke Hobbs en varias películas de Fast and Furious, no está previsto.

Jason Momoa, Daniela Melchior y Brie Larson han sido confirmados para Fast X, aunque de momento no sabemos sus papeles más allá de que Momoa será un villano.

Por el momento es difícil decir cuál será el argumento de Fast X. Se espera que las dos últimas películas cuenten una historia global, aunque por el momento no está claro en qué se centrará esa historia.

La tripulación de Dom sin duda salvará el mundo y Cipher sin duda intentará destruirlo, pero quién estará en qué bando y qué harán los personajes es una incógnita por ahora. Sin embargo, con Fast 9 viendo a Tej y Roman ir al espacio, seamos sinceros, todo es posible.

Sospechamos que descubriremos si el Sr. Nadie está vivo o muerto, y la secuencia de créditos de Fast 9 sugiere que la historia de Han y Shaw podría ocupar un lugar destacado en la próxima película, pero tendremos que esperar y ver por ahora hacia dónde va el final con eso.

Todavía no hay un tráiler de la película Fast X, es un poco pronto. Te recomendamos que sigas a Vin Diesel en Instagram, ya que a menudo comparte imágenes entre bastidores del rodaje, por lo que es probable que puedas hacerte una idea en los próximos meses. Ya ha publicado un vídeo de la primera semana de rodaje.

Cuando se esperaba que Fast 9 se estrenara en junio de 2020, se lanzó un tráiler en enero de 2020, seis meses antes. Por tanto, es poco probable que veamos un tráiler de Fast X antes de noviembre de 2022.

23 de abril de 2022: Adir Abergel ha publicado dos imágenes de Charlize Theron en el set de rodaje de Fast X. Ha dicho "¡Cipher ha vuelto y está listo! Fast and Furious X, @thefastsaga ¡Vamos!"

View this post on Instagram Una publicación compartida por Adir Abergel (@hairbyadir)

21 de abril de 2022: Vin Diesel comparte un vídeo en el que habla con el director Justin Lin, quien dijo que el rodaje de la primera semana de Fast X "se siente como el principio de un final épico". Diesel le preguntó si "era justo decir que esta será la mejor hasta ahora" y Lin respondió "en mi corazón, sí".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vin Diesel (@vindiesel)

20 de abril de 2022: Vin Diesel dijo que el guión inicial de la película Fast 10 no incluía a Mia Toretto y su hija le dijo al director "Sin Mia, no hay Fast 10". Teniendo en cuenta que Brewster está confirmada para Fast X, obviamente tuvo un impacto.

20 de abril de 2022: Vin Diesel confirma que el rodaje de Fast and Furious 10 ha comenzado y que la película se llamará Fast X.

10 de abril de 2022: Vin Diesel confirma que Brie Larson, de Captain Marvel, se unirá a la película de Fast and Furious 10. "No tenéis ni idea de lo intemporal y sorprendente que será ella en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su intelecto... su Oscar, jaja es esta alma profunda que añadirá algo que quizás no esperabas pero que anhelabas. Bienvenida a la FAMILIA Brie".

View this post on Instagram Una publicación compartida por Vin Diesel (@vindiesel)

21 de julio de 2021: Hablando de su futuro en las películas de Fast and Furious, Dwayne Johnson dijo: "Les deseo lo mejor en Fast 9. Y les deseo la mejor de las suertes en Fast 10 y Fast 11 y en el resto de las películas de Fast & Furious que hagan y que serán sin mí."

26 de junio de 2021: Vin Diesel declaró al Metro: "Hemos estado trabajando en 10 durante el último año, así que tengo mucho que compartir y me estoy conteniendo. Sé que una de las cosas que Justin quiere hacer es rodar en los siete continentes, lo que me parece bastante espectacular, como homenaje al mundo que ha adoptado esta saga como propia.

Y añadió: "Creo que os vais a quedar muy sorprendidos cuando veáis Fast 10. Puede que no sea necesariamente por un lugar determinado al que vayamos, pero hay algo especial que me hace mucha ilusión. No puedo decírtelo, pero me gustaría poder hacerlo".

20 de octubre de 2020: Deadline informó de que Justin Lin, que ha dirigido cinco de las películas de Fast and Furious, dirigirá las dos últimas.

En octubre de 2020, se reveló que Justin Lin dirigiría las dos últimas películas de la franquicia Fast and Furious. Tyrese Gibson -que interpreta a Roman- dijo anteriormente que el plan era rodar Fast and Furious 10 y Fast and Furious 11 de forma consecutiva.

De momento no se sabe la fecha de estreno de Fast and Furious 11, aunque si las dos películas se ruedan seguidas, es de esperar que no tengamos que esperar demasiado después de Fast X para ver la segunda parte del final. Sin embargo, es probable que sea en 2024, ya que no veremos Fast X hasta mayo de 2023.

Tenemos un artículo aparte que te dice el mejor orden para ver las películas de Rápidos y Furiosos, pero si quieres saber dónde ver las películas, te lo contamos a continuación.

Aquí puedes ver las películas de Fast and Furious si estás en el Reino Unido:

Fast and Furious (2001) - Amazon Prime Video

2 Fast 2 Furious (2003) - Amazon Prime Video

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) - Amazon Prime Video

Fast and Furious 4 (2009) - Amazon Prime Video

Fast Five (2011) - Amazon Prime Video

Fast and Furious 6 (2013) - Amazon Prime Video

Furious 7 (2015) - Sky Cinema o NOWCinema

The Fate of the Furious 8 (2017) - Sólo disponible para comprar o alquilar

Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw (2019) - Sólo disponible para comprar

Fast and Furious 9 (2021) - Sky Cinema o NOW Cinema

Aquí puedes ver las películas de Fast and Furious si estás en Estados Unidos:

Fast and Furious (2001) - Hulu o HBOMax

2 Fast 2 Furious (2003) - Hulu o HBO Max

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) - Sólo disponible para comprar

Fast and Furious 4 (2009) - Peacock

Fast Five (2011) - Peacock

Fast and Furious 6 (2013) - Hulu, Peacock o Sling

Furious 7 (2015) - Hulu o Sling

The Fate of the Furious 8 (2017) - Sólo disponible para comprar o alquilar.

Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw (2019) - Sólo disponible para comprar.

Fast and Furious 9 (2021) - Amazon Prime Video

Escrito por Britta O'Boyle.