(Pocket-lint) - Según los informes, la Liga Nacional de Fútbol está desarrollando su propio servicio de transmisión por suscripción.

Según The Athletic , los funcionarios de la NFL presentaron recientemente el servicio, que actualmente se llama NFL+, a los propietarios de los equipos en la reunión anual de temporada baja de la liga. Pero probablemente no estará listo hasta que los propietarios de los equipos se reúnan nuevamente en mayo de 2022, cuando tendrían que votar para decidir si la NFL lanzará oficialmente el servicio. No está claro cómo dicha plataforma afectaría los acuerdos existentes de la NFL.

Durante varios años hasta 2021 , Verizon tuvo los derechos exclusivos de transmisión móvil de los juegos de la NFL, por lo que algunos especulan que la NFL podría estar usando la idea de NFL+ para obligar a Verizon a lograr un mejor trato. Tenga en cuenta que, según los informes, la NFL también ha estado negociando con Apple y Amazon para obtener NFL Sunday Ticket , el servicio de juegos fuera del mercado de la liga, después de que expire su acuerdo con DirecTV en 2023.

Y, a partir de la temporada 2022 y hasta 2033, Amazon Prime Video será el único lugar para ver Thursday Night Football . Entonces, con la NFL ya vendiendo los derechos de la mayoría de sus juegos en vivo a través del Sunday Ticket y el acuerdo del jueves por la noche con Amazon, uno debe preguntarse: ¿Qué obtendrán realmente los consumidores si deciden pagar una suscripción a NFL+?

Es casi seguro que los juegos en vivo son lo que más quiere la gente, y el Athletic parece pensar que NFL+ seguirá ofreciendo juegos en vivo además de podcasts y "contenido del equipo", todo por un precio mensual desconocido.

Pocket-lint lo mantendrá informado si la NFL hace un anuncio y, por supuesto, le traeremos cualquier filtración a medida que surja.

Escrito por Maggie Tillman.