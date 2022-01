Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La franquicia Kingsman ha dado la bienvenida a una tercera entrega, pero, esta vez, Taron Egerton y Colin Firth no están involucrados.

La última película se llama The King's Man, y sigue a Kingsman: The Secret Service de 2015, protagonizada por Egerton y Firth. Su secuela, Kingsman: The Golden Circle, se estrenó dos años después. En cuanto a la tercera película, ya está disponible y sirve como precuela, por lo que tiene un elenco completamente nuevo.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre The King's Man, incluido de qué se trata, quién está en el elenco y dónde está disponible para transmitir.

The King's Man adopta un enfoque bastante diferente de las dos películas anteriores. Es una precuela de la franquicia Kingsman, que cuenta la historia de origen de la agencia de inteligencia. Como tal, presenta un nuevo elenco, que incluye a Harris Dickinson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton y Djimon Hounsou.

Este es el resumen de la película:

"Mientras una colección de los peores tiranos y mentes criminales de la historia se reúnen para planear una guerra para acabar con millones, un hombre debe correr contra el tiempo para detenerlos. Descubre los orígenes de la primera agencia de inteligencia independiente en The King's Man".

Hay mucho poder estelar en The King's Man. Estos son algunos de los nombres más importantes y sus respectivos roles en The King's Man:

Ralph Fiennes interpreta a Orlando Oxford, el coprotagonista de la película.

Gemma Arterton interpreta a la sirvienta convertida en espía Polly

Harris Dickinson interpreta al protegido de Orlando, Conrad Oxford.

Rhys Ifans interpreta al monje ruso Grigori Rasputin

Tom Hollander interpreta al rey Jorge V de Inglaterra, al káiser Guillermo II de Alemania y al zar Nicolás II de Rusia.

Matthew Goode interpreta a Morton

Daniel Bruhl interpreta a Erik Jan Hanussen

Djimon Hounsou interpreta a Shola

Charles Dance interpreta a Herbert Kitchener

Aaron Taylor-Johnson interpreta a Archie Reid

Aaron Vodovoz interpreta a Felix Yuzupov (asesino de Rasputín)

El elenco también se completa con Todd Boyce como el Sr. Alfred DuPont, Branka Katic como la Tsarina Alix de Rusia, Valerie Pachner como la espía Mata Hari, Olivier Richters como HMSG Hugh Machine Shark Guard), Stanley Tucci como el embajador de EE. UU. y Alison Steadman como Rita.

The King's Man finalmente se lanzó el 22 de diciembre de 2021 en los EE. UU. Y el 26 de diciembre de 2021 en el Reino Unido.

La película de la precuela se retrasó varias veces debido a la pandemia de COVID-19 y otros factores. De hecho, Walt Disney Studios Motion Pictures (a través de su sello 20th Century Studios) originalmente tenía la intención de lanzar The King's Man en noviembre de 2019.

La película se proyectará en los cines durante 45 días antes de dirigirse a las plataformas digitales en los EE. UU., el Reino Unido y otros mercados internacionales.

18 de febrero de 2022: en los EE. UU., The King's Man debutará en Hulu. Se espera que también llegue a HBO Max.

The King's Man debutará en Disney+ bajo la marca Star en mercados internacionales selectos:

9 de febrero de 2022: Reino Unido, Irlanda, Japón y Corea

Reino Unido, Irlanda, Japón y Corea 23 de febrero de 2022: Alemania, Suiza, Austria, Italia, España, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Portugal, Bélgica, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Luxemburgo

Alemania, Suiza, Austria, Italia, España, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Portugal, Bélgica, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Luxemburgo 2 de marzo de 2022: América Latina (a través de Star+)

Sí, puedes ver uno en la parte superior de esta página.

También incrustamos teasers, tráileres y cortometrajes a continuación.

El hombre del rey | Tráiler oficial 2 | Estudios del siglo XX

El hombre del rey | Tráiler oficial | Estudios del siglo XX

El hombre del rey | Aspecto especial heredado | Estudios del siglo XX

Vídeo oficial de baile de Rasputín | El hombre del rey | Estudios del siglo XX

Historia | El hombre del rey | Estudios del siglo XX

Para estar completamente preparado y listo para ver The King's Man, deberías volver a ver las otras dos películas anteriores. Pero, dado que The King's Man es una precuela, no es totalmente necesario, solo algo divertido para los amantes de la franquicia. Puede transmitirlos, consulte a continuación.

También puedes comprar el DVD si prefieres tener una copia física:

Y aquí está el Blu-Ray de The Golden Circle:

