Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El Príncipe Fresco de Bel-Air se está reiniciando.

El nuevo espectáculo, llamado Bel-Air, incluso recibió su primer tráiler. ¿Se despertó su interés? Aquí está todo lo que necesita saber sobre el reinicio, incluido qué esperar, cómo transmitirlo y cómo ponerse al día.

Bel-Air es un "recuento dramático" de la historia de The Fresh Prince of Bel-Air. La sinopsis oficial del próximo programa dice:

"Ambientada en la América moderna, la nueva serie dramática de una hora de Peacock, Bel-Air, imagina la amada comedia de situación The Fresh Prince of Bel-Air a través de una nueva y dramática versión del complicado viaje de Will desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones cerradas de Bel-Air. A medida que estos dos mundos chocan, Will cuenta con el poder de las segundas oportunidades mientras navega por los conflictos, las emociones y los prejuicios de un mundo muy diferente al único que ha conocido".

El elenco para el reinicio incluye:

Banco Jabari como Will

Adrian Holmes como el tío Phil

Cassandra Freeman como la tía Viv.

Olly Sholotan como Carlton

Coco Jones como Hilary

Akira Akbar como Ashley

Jordan L. Jones como Jazz

Simone Joy Jones como Lisa

Jimmy Akingbola como Geoffrey, el mayordomo / administrador de la casa

El nuevo programa es producido por el Fresh Prince original Will Smith, quien dijo que se inspiró en un tráiler de un fanático de la parodia subido a YouTube.

Al compartir el tráiler del programa , Will Smith escribió:

"Hace tres años, mi chico Morgan Cooper subió su tráiler de fans a YouTube, mostrando cómo imaginó a Fresh Prince como un drama. Ahora, aquí está el primer vistazo completo a su recuento de la historia que siempre ha estado tan cerca de mi corazón. No puedo esperar a que lo vean el 13 de febrero en @Peacock".

Bel-Air se lanzará el 13 de febrero de 2022, también conocido como Super Bowl Sunday.

Los primeros tres episodios de la primera temporada debutarán al mismo tiempo. A partir de entonces, se lanzarán nuevos episodios semanalmente.

En los EE. UU., la nueva serie estará disponible para ver en Peacock. El servicio de transmisión de NBCUniversal tiene un nivel gratuito con publicidad, así como un nivel premium sin publicidad por $5 al mes. Puedes aprender más sobre Peacock aquí.

Aún no se ha confirmado un lanzamiento en el Reino Unido, pero el reinicio presumiblemente estará disponible en el país en Peacock a través de Sky/NOW.

Si. El primer avance aterrizó el 10 de enero de 2022. Puede verlo en la parte superior de esta página.

Debería ver la exitosa serie original, The Fresh Prince of Bel-Air, que se emitió por primera vez en septiembre de 1990 y duró seis temporadas. El programa sigue las aventuras del adolescente Will mientras aprende a sobrevivir en el entorno más exclusivo de la casa de su tía y su tío en Bel-Air. Está disponible para transmitir en HBO Max , o puede alquilar o comprar las diferentes temporadas de Amazon Prime Video .

También puede comprar el programa en DVD si prefiere tener una copia física.

Finalmente, también debe ver el especial de reunión , que se emitió en HBO Max en 2020 y presenta a todos los miembros del elenco sobrevivientes.

Escrito por Maggie Tillman.