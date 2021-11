Serie de televisión Blade Runner y Alien confirmada por Ridley Scott

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Las series de televisión de acción en vivo de Alien y Blade Runner están en el horizonte, según Ridley Scott.

El director de las primeras películas de cada franquicia ha confirmado a la BBC que ya se ha escrito un episodio piloto de una serie de televisión de Blade Runner, con la mirada puesta en varios episodios para una ejecución futura si se recoge.

"[Ya hemos] escrito el piloto de Blade Runner y la Biblia. Entonces, ya estamos presentando Blade Runner como un programa de televisión, las primeras 10 horas", dijo (según lo informado por Variety ).

Una serie de Alien está un poco atrasada, con el piloto aún en proceso de escritura. Y la "biblia" del programa también está en marcha: detallará lo que ocurrirá en las primeras ocho a diez horas.

FX confirmó en 2020 que una serie de Alien podría estar en juego, pero esta es la primera mención completa del propio Scott. Además, esta es la primera vez que dice que Blade Runner también llegará a la pantalla chica.

Aún no se sabe quién podría elegir Blade Runner, pero considerando que ambas películas fueron hechas por Warner Bros, no sería demasiado exagerado sugerir que podría terminar en HBO Max (y, por lo tanto, Sky in the REINO UNIDO).

En cuanto a Alien, los programas de FX ahora son parte de la línea Star de Disney + en el Reino Unido y Europa Central, por lo que podría terminar siendo una exclusiva para la plataforma fuera de los EE. UU.