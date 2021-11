Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Peacock está a punto de emprender el vuelo en Reino Unido e Irlanda.

El servicio de transmisión de NBC Universal, que se lanzó el año pasado en los EE. UU., Tiene una fecha de lanzamiento en el extranjero. Como informó Variety por primera vez , a partir del 16 de noviembre de 2021, los clientes de Sky TV y Now en el Reino Unido e Irlanda pueden acceder a Peacock sin cargo adicional. Primero tendrá un "lanzamiento suave" allí, y luego, en algún momento de los próximos meses, se extenderá a los clientes de Sky en otros territorios, incluidos Alemania, Italia, Austria y Suiza.

Esta es la primera vez que Peacock estará disponible oficialmente fuera de los EE. UU., Aunque parece ser un complemento en lugar de una aplicación independiente y completa.

En Europa, puede esperar que Peacock tenga programas de televisión originales y anteriores, incluida la versión estadounidense de The Office, Parks and Recreation, 30 Rock, Bates Motel, Friday Night Lights, Keeping Up With the Kardashians, The Real Housewives , y más. Las películas sobre Peacock incluyen The Last House on the Left, MacGruber, Seed of Chucky, The Skeleton Key, United 93, Very Bad Things, What Dreams May Come y You, Me y Dupree.

NBC Universal anunció por primera vez planes el verano pasado para lanzar Peacock como un complemento gratuito para los clientes de televisión por satélite de Sky en Europa. Peacock sigue al debut de HBO Max en Europa el mes pasado . Mientras tanto, ViacomCBS dijo que planea lanzar Paramount Plus en Europa en 2022 a través de las suscripciones de Sky Cinema.