(Pocket-lint) - No Time to Die, la última entrada de la franquicia de James Bond , está disponible para alquilar por $ 19,99 en plataformas digitales en los EE. UU.

A partir del 9 de noviembre de 2021, puede transmitir el nuevo éxito de taquilla 007 desde Amazon Prime Video. También está disponible para alquilar en otras plataformas de transmisión importantes, como Google y Vudu . Cualquiera que sea la opción que elija, cuando alquile digitalmente No Time to Die, tendrá 48 horas para verlo.

La última entrada de Bond ve a un 007 retirado obligado a volver a la acción, para detener un complot de un villano, conocido como Satin, que ha estado amenazando millones de vidas. Bond es nuevamente interpretado por Daniel Craig, pero esta vez contará con la ayuda de una mujer, llamada Nomi, así como de sus viejos amigos Miss Moneypenny, Q y M.

Los avances de la película también muestran el regreso de Blofeld de Christoph Waltz.

Originalmente, No Time to Die estaba programado para lanzarse el año pasado, pero sufrió varios retrasos debido a la pandemia. Finalmente se estrenó en los cines de Norteamérica el mes pasado, lo que significa que su lanzamiento "PVOD" llegó poco más de un mes después. Hasta ahora, ha superado los $ 600 millones en taquilla en todo el mundo, lo que la convierte en la más alta del año. Como referencia,Casino Royale y Quantum of Solace recaudaron $ 600 millones y $ 585 millones brutos globales, respectivamente.

