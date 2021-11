Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Menos de la mitad de los suscriptores de Discovery + en los EE. UU. También están suscritos a HBO Max . Pero, ¿se sentirían más inclinados a suscribirse a un solo servicio de transmisión de video si ofreciera contenido de ambos?

A principios de este año, AT&T escindió WarnerMedia y la fusionó con Discovery en un acuerdo de 43.000 millones de dólares que se cerrará en los próximos meses. Cuando eso suceda, como lo informaron por primera vez Gizmodo y FierceVideo, sus servicios de transmisión de video insignia, HBO Max y Discovery + , podrían combinarse en un mega servicio.

El presidente y director ejecutivo de Discovery Streaming, JB Perrette, lo insinuó durante una reciente llamada de ganancias . Parece que, al principio, HBO Max y Discovery + podrían ofrecerse como un paquete. Pero, eventualmente, Warner Bros Discovery (el nuevo nombre de la compañía fusionada) puede fusionar los dos servicios de transmisión de video en uno. Perette describió la combinación de ambos servicios como algo que equivaldría a un "buffet tecnológico increíblemente atractivo".

Perrette también dijo que cree que un servicio combinado brindaría "ahorros de costos significativos" y "beneficios significativos para el consumidor" para los suscriptores.

Tenga en cuenta que Discovery + comienza en $ 5 por mes con anuncios e incluye contenido de cada propiedad de medios bajo el paraguas de Discovery, incluidos HGTV, Food Network, TLC, Animal Planet, OWN, Discovery, Discovery + Originals, Magnolia Network, A&E, Lifetime, History, Science Channel y The Dodo.

En cuanto a HBO Max, comienza en $ 10 por mes con anuncios y tiene todo en el catálogo de HBO, como The Game of Thrones, así como Max Originals como Mare of Easton. También transmite contenido de otras marcas de Warner Media, incluidas DC Entertainment, The CW, Cartoon Network, TNT y TCM.

Por supuesto, no está claro cuándo se producirá un paquete de HBO Max y Discovery + o la fusión, y mucho menos cuánto costará cada uno. Pero al menos los ejecutivos lo están discutiendo abiertamente en las llamadas de ganancias.

