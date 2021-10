Se anuncian retrasos masivos en todas las futuras películas de Marvel

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Parece que los fanáticos de Marvel tendrán que esperar un poco más para las próximas películas de Marvel con Disney cambiando todo el calendario en 2022.

Como el resto del mundo, la producción cinematográfica ha sufrido retrasos durante el último año que están retrasando las cosas. Para resolver el problema, Disney simplemente está cambiando las cosas para el próximo año.

Esto está cambiando las fechas de estreno en cines de varias películas de Marvel.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ahora se espera el 6 de mayo de 2022 en lugar de marzo. Thor: Love and Thunder se trasladará al 8 de julio de 2022. Estos cambios, a su vez, significan que Black Panther: Wakanda Forever estará ahora en los cines el 11 de noviembre de 2022.

The Marvels de Nia DaCosta se retrasará hasta el 17 de febrero, lo que luego empujará a Ant-Man and the Wasp: Quantumania al 28 de julio de 2023.

Sin embargo, no se pierde toda esperanza como Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se apega a su fecha de lanzamiento de verano original el 5 de mayo de 2023. Otra película de Marvel actualmente sin nombre también se mudará al 3 de noviembre de 2023.

Deadline informa que estos cambios no tienen que ver con ninguna de las películas que llegarán a Disney + como hemos visto recientemente con Black Widow , pero la noticia ciertamente decepcionará a muchos.