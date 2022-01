Billions temporada 6 fecha de lanzamiento cómo mirar y cómo ponerse al día

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Miles de millones ahora ha entrado en su sexta temporada y sigue principalmente los juegos de poder entre el multimillonario Bobby Axelrod (Damien Lewis) y el hombre de la ley Chuck Rhodes (Paul Giamatti) mientras luchan para superarse uno al otro aparentemente sin preocuparse por los que se convierten en garantía. daños en el camino.

La sexta temporada toma un giro ligeramente diferente siguiendo el gran giro de la trama al final de la quinta temporada, pero ¿qué sucederá a continuación? ¿Continuará el programa con el mismo enfoque feroz? ¿Quién quedará para hacer frente a recoger los pedazos?

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la sexta temporada de Billions, incluso cómo verla, quién está en ella y qué se espera que suceda.

El primer episodio de la sexta temporada se emitió en los EE. UU. el domingo 23 de enero y en el Reino Unido un día después.

En los EE. UU., Billions se ha mostrado en Showtime en episodios semanales, además de poder transmitirse a través de la aplicación Showtime y se espera que la temporada 6 siga el mismo patrón.

En el Reino Unido se muestra en Sky Atlantic, un día después y debería estar disponible a través de Sky Glass, Sky Q, la aplicación Sky Go y, para aquellos que no tienen Sky, Now TV.

¿Cuál es el mejor dispositivo de transmisión para tu televisor? Nuestra principal recomendación es el Amazon Fire TV Stick 4K Max . También son excelentes el Google Chromecast con Google TV , el Roku Express 4K , el Apple TV 4K y el Amazon Fire TV Stick .

Todas las temporadas anteriores de Billions se han compuesto de 12 episodios de 1 hora. Base de datos de películas y programas de televisión: IMDB enumera que la temporada 6 contará con 12 episodios.

Si. Siendo por el momento.

Sin embargo, Damien Lewis, quien interpretó a Bobby Axelrod durante las últimas cinco temporadas, no ha descartado regresar al programa en el futuro: "Quizás haya una oportunidad para que regrese", dijo Lewis al New York Times en una entrevista. "Pero por ahora, en términos generales, Axe ha sido vencido".

Con Axelrod ahora fuera de escena después de haber huido a Suiza y Mike Prince (Corey Stoll) comprando Axe Cap y Axe Bank, la sexta temporada se centrará en un nuevo multimillonario, y cómo él y su equipo se las arreglan para heredar a los empleados de Axe Cap mientras todo el tiempo defendiéndose de Chuck Rhodes, que tiene el ojo puesto en destruir a Prince después de la doble cruz al final de la quinta temporada.

Mientras tanto, hay indicios de que el personaje de Condola Rashad, Kate Sacker, también tendrá un papel más fuerte y la veremos volverse cada vez más como Chuck hasta el punto de que podría perder su brújula moral cuando asuma el desafío de derrotar a Mike Prince.

"Cuanto más tiempo trabaje Kate con Chuck, más resbaladizas se pondrán las cosas", reveló Rashad en una entrevista con TV Line . "Hace movimientos que parecen legítimos en el papel, pero en realidad no lo son. Kate encuentra la manera de hacer las cosas turbias. Es muy inteligente así. Kate aprendió eso de Chuck, y es por eso que tienen esa conexión. Es como una tutoría. , o una vibra de tío y sobrina".

Mientras tanto, con Mafee y Dollar Bill dejando Axe Cap para comenzar su propia compañía, eso también podría ser una historia potencial en la sexta temporada cuando los dos establecieron una "tienda".

Lo que no sabemos es qué pasará con personajes como Wags, Wendy y Taylor Mason, aunque todos aparecen en el adelanto de la sexta temporada.

Por lo que parece, el avance de la temporada 6 ya lanzó a todos en la parte de atrás, excepto a Damien Lewis.

Ahora que ha comenzado la nueva temporada de Billions, es posible que desee ponerse al día o actualizar lo que sucedió anteriormente en los 60 episodios anteriores hasta el momento. En los EE. UU. están disponibles en Showtime Anytime y en el Reino Unido a través de Sky o Now TV. También puede comprar cada episodio de las temporadas uno a cuatro a través de Apple TV.

Si. El presidente de entretenimiento de Showtime, Gary Levine, explicó a Deadline que el equipo simplemente filmó los últimos episodios de la temporada 5 y toda la temporada 6 juntos. “Nos sentimos culpables de que la audiencia tuviera que esperar tanto tiempo para ver el resto de la temporada 5, así que nosotros y el resto de los productores simplemente bajamos la cabeza y dijimos que sigamos adelante”, dijo.

Hasta el momento, no hay confirmación de la temporada 7 de Billions. Dado que el programa acaba de perder a uno de sus personajes clave, sospechamos que Showtime querrá ver cómo se desempeña el programa sin Damien Lewis para ver si se renueva para una séptima temporada. Crucemos los dedos para que continúe.

Escrito por Stuart Miles.