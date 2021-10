Billions temporada 6 fecha de lanzamiento cómo mirar y cómo ponerse al día

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Billions ha estado funcionando durante cinco temporadas y sigue los juegos de poder entre el multimillonario Bobby Axelrod (Damien Lewis) y el hombre de la ley Chuck Rhodes (Paul Giamatti) mientras luchan por superar uno al otro sin aparentemente preocuparse por los que se convierten en colaterales. daños en el camino.

Pero con un gran giro en la trama al final de la quinta temporada, ¿qué va a pasar en la sexta temporada? ¿Continuará el programa con el mismo enfoque feroz? ¿Quién quedará para hacer frente a recoger los pedazos y qué va a pasar a continuación?

Aquí está todo lo que necesita saber sobre la sexta temporada de Billions, incluido cómo verla, cuándo se espera que se lance, quién está en ella y qué se espera que suceda.

La quinta temporada de Billions se dividió en dos partes que se desarrollaron sin problemas como una sola temporada. El motivo del descanso de 18 meses entre ellos se debió a una pausa en el rodaje debido a la pandemia mundial. Los primeros siete episodios de la temporada de 12 episodios se emitieron entre mayo y junio de 2020. Los últimos cinco episodios finalmente llegaron a nuestras pantallas de televisión en septiembre de 2021 y terminaron el 3 de octubre de 2021. La historia de la temporada 5 no menciona la ruptura, aparte de Chuck Rhodes pierde la barba.

Afortunadamente, la espera para la sexta temporada no es tan larga. Showtime ha confirmado que la nueva temporada comenzará a transmitirse en los EE. UU. El 23 de enero y se espera que el Reino Unido lo siga poco después.

En los EE. UU., Billions se ha mostrado en Showtime en episodios semanales, además de poder transmitirse a través de la aplicación Showtime y se espera que la temporada 6 siga el mismo patrón.

En el Reino Unido, se muestra en Sky Atlantic, anteriormente un par de días después y debería estar disponible a través de Sky Glass, Sky Q, la aplicación Sky Go, y para aquellos que no tienen Sky, Now TV.

Todas las temporadas anteriores de Billions se han compuesto de 12 episodios de 1 hora y no hay razón para sugerir que la temporada 6 será diferente esta vez.

Si. Siendo por el momento.

Sin embargo, Damien Lewis, quien interpretó a Bobby Axelrod durante las últimas cinco temporadas, no ha descartado regresar al programa en el futuro: "Quizás haya una oportunidad para que regrese", dijo Lewis al New York Times en una entrevista. "Pero por ahora, hablando en términos generales, Ax ha sido vencida".

Con Axelrod ahora fuera de escena después de haber huido a Suiza y Mike Prince (Corey Stoll) comprando Axe Cap y Axe Bank, la sexta temporada se enfocará en un nuevo multimillonario, y cómo él y su equipo lidiarán con la herencia del personal de Axe Cap mientras todo el tiempo defendiéndose de Chuck Rhodes, quien tiene el ojo puesto en destruir a Prince después del doble cruce al final de la quinta temporada.

Mientras tanto, hay indicios de que el personaje de Condola Rashad, Kate Sacker, también tendrá un papel más importante y la veremos convertirse cada vez más en Chuck hasta el punto de que podría perder su brújula moral al asumir el desafío de derribar a Mike Prince.

"Cuanto más tiempo trabaje Kate con Chuck, más resbaladizas se pondrán las cosas", reveló Rashad en una entrevista con TV Line . "Ella hará movimientos que parezcan legítimos en el papel, pero en realidad no lo es. Kate encuentra la manera de hacer cosas turbias. Es muy inteligente así. Kate aprendió eso de Chuck, y por eso tienen esa conexión. Es como una tutoría , o una vibra de tío y sobrina ".

Mientras tanto, con Mafee y Dollar Bill dejando Axe Cap para comenzar su propia empresa, que también podría ser una historia potencial en la sexta temporada, ya que los dos establecieron una "tienda".

Lo que no sabemos es qué pasará con personajes como Wags, Wendy y Taylor Mason, aunque todos aparecen en el teaser de la sexta temporada.

Por el aspecto del avance de la temporada 6, ya se lanzó a todos en la parte de atrás, excepto a Damien Lewis.

Con la próxima temporada de Billions en enero, no tienes que esperar mucho hasta que la historia continúe, pero eso no significa que no puedas ponerte al día con los 60 episodios hasta ahora. En los EE. UU. Están disponibles en Showtime Anytime y en el Reino Unido a través de Sky o Now TV. También puede comprar cada episodio de las temporadas uno a cuatro a través de Apple TV.

Si. El presidente de entretenimiento de Showtime, Gary Levine, explicó a Deadline que el equipo simplemente filmó los últimos episodios de la temporada 5 y toda la temporada 6 juntos. "Nos sentimos culpables de que la audiencia tuviera que esperar tanto tiempo como lo hicieron para ver el resto de la temporada 5, así que nosotros y el resto de los productores simplemente bajamos la cabeza y dijimos que sigamos adelante", dijo.

Hasta el momento, no hay confirmación de la séptima temporada de Billions. Dado que el programa acaba de perder a uno de sus personajes clave, sospechamos que Showtime querrá ver cómo funciona el programa sin Damien Lewis para ver si se renueva para una séptima temporada. Cruza los dedos y continúa.