Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Friday the 13th es una de las franquicias de terror más emblemáticas. Protagonizada por Jason Voorhees, que lleva una máscara de hockey y empuña un machete, se extiende por 12 películas.



Muchos de ustedes probablemente hayan visto un par de slashers cuando estaban de humor para sustos baratos. Pero si sientes curiosidad por la historia completa de Jason, de principio a fin, entonces tienes que ver todas las películas. Después de todo, la mayor parte de la franquicia ocurre en orden cronológico, con una película comenzando justo cuando terminó la última. Las dos últimas películas son la excepción, y explicaremos por qué en esta guía que detalla el mejor orden para ver las películas del viernes 13.

Hemos incluido una versión con viñetas y sin spoilers de esta guía en la parte inferior, además de una orden de fecha de lanzamiento en cines y una orden especial de Freddy contra Jason.

NOTA: PUEDE HABER SPOILERS A CONTINUACIÓN.

La primera película de Friday the 13th debutó hace más de 30 años, protagonizada por Adrienne King como Alice y Betsy Palmer como Mrs Voorhees. Fue dirigida por Sean S Cunningham y escrita por Victor Miller. (Miller ganó recientemente una batalla legal otorgándole los derechos de la franquicia y el personaje de Jason Voorhees).

La historia sigue a un grupo de consejeros de campamentos para adolescentes que han comenzado a trabajar en Camp Crystal Lake, preparándolo para los niños que vienen al campamento de verano. Desafortunadamente, alguien no quiere que el campamento vuelva a abrir. Notarás que un joven Kevin Bacon aparece en esta película como un consejero desprevenido también.

La segunda película, dirigida por Steve Miner, presenta a Jason Voorhees como un asesino, pero le falta su clásica máscara de hockey y su machete. Aprende que sobrevivió a su ahogamiento cuando era niño de alguna manera y pasó su vida viviendo en el bosque cerca de Camp Crystal Lake. Ser testigo de la decapitación de su madre lo lleva a matar. Afortunadamente, para la sed de sangre recién descubierta de Jason, recientemente se abrió un nuevo programa de capacitación para consejeros de campamento cerca de su casa.



Adrienne King repite su papel de Alice de la primera película. También está protagonizada por Amy Steel y John Furey como algunos de los aprendices de consejeros.

El tercer viernes 13 comienza el día después de la segunda película. Ve a Jason aterrorizando a un grupo de adolescentes, nuevamente. Esta vez están visitando la casa de un amigo en Crystal Lake. Una cosa notable de esta entrega es que presenta la máscara de hockey que Jason usará durante el resto de las películas del viernes 13.



Steve Miner regresó como director después de hacer la Parte II. La película está protagonizada por Dana Kimmell como Chris Higgins, quien se ve obligado a enfrentarse a Jason.

La próxima película, dirigida por Joseph Zito, se sitúa nuevamente al día siguiente de la tercera película. El cuerpo de Jason es recuperado de la escena de la masacre la noche anterior y llevado a la morgue, donde espontáneamente vuelve a la vida y asesina al forense. Jason luego regresa a Crystal Lake, donde otro grupo de adolescentes se dirigió a la fiesta a pesar de que grandes grupos de adolescentes fueron asesinados allí las últimas dos noches.



Además, al lado de los adolescentes hay una familia con una hija adolescente llamada Trish Jarvis. Tiene un hermano menor, Tommy Jarvis (Corey Feldman). El personaje de Tommy es uno de los pocos que aparecen en varias películas de Friday the 13th.

La quinta película de Friday the 13th es una película de misterio, ya que vemos a un Tommy Jarvis mayor, que pasó los años desde su encuentro con Jason Voorhees institucionalizado, transferido a una nueva instalación frente al lago llamada Pinehurst Halfway House. Pronto, los cuerpos comienzan a acumularse, y aunque algunos sospechan que Jason Voorhees resucitó una vez más, la gente también sospecha de Tommy debido a su conexión con la pasada ola de asesinatos de Jason.



John Shepherd interpreta al mayor Tommy Jarvis, mientras que Melanie Kinnaman y Shavar Ross interpretan a los adolescentes. Danny Steinmann dirigió esta entrada.

Jason Lives ve a Jason en vivo, nuevamente, gracias a Tommy Jarvis (ahora interpretado por Thom Mathews). Tommy ha sido liberado recientemente de una institución mental. Regresa a Crystal Lake para ver la tumba de Jason y quemar lo que quede de sus restos. Ver el cadáver de Jason provoca un poco de pánico en Tommy. Apuñala el cuerpo de Jason con un poste de metal, que es alcanzado por un rayo y de alguna manera trae a Jason de vuelta como una máquina de matar no-muertos.

Esta película está considerada como una de las mejores fuera de la película original. Fue escrito y dirigido por Tom McLoughlin.

The New Blood se reanuda unos años después de la conclusión de Jason Lives, con el no muerto y aparentemente imposible de matar Jason Voorhees encadenado al fondo de Crystal Lake. Jason ha sido liberado por Tina Shepherd (Lars Park Lincoln), una adolescente con poderes psíquicos que está luchando con la muerte de su padre.

Por suerte para Jason, da la casualidad de que hay adolescentes de fiesta en la casa de al lado de la de Tina.

The New Blood fue dirigida por John Carl Buechler. También está protagonizada por Kane Hodder, en su primera de cuatro apariciones como Jason Voorhees.

Contrariamente al título, Jason en realidad no pasa mucho tiempo en Nueva York en esta entrega, que es una de las razones por las que es una de las películas con peores reseñas de la serie. Jason es resucitado por un ancla de barco que golpeó una línea eléctrica que atraviesa el fondo de Crystal Lake. Luego sube a un crucero de lujo lleno de adolescentes que se dirigen a la ciudad de Nueva York. La mayor parte de esta película se gasta luego en el barco. Tal vez debería haberse llamado Jason toma un barco a Manhattan.

La película fue escrita y dirigida por Rob Hedden. Está protagonizada por Jensen Daggett, Scott Reeves y Barbara Bingham.

Presuntamente muerto, lo que queda de Jason se transfiere a la oficina del forense para una autopsia. Pero cuando un forense ve el corazón negro de Jason, decide comérselo, lo que le permite a Jason controlar su cuerpo. A partir de ahí, Jason se embarca en una matanza de cambios de cuerpo en un esfuerzo por encontrar un cuerpo permanente.

Jason Goes to Hell fue dirigida por Adam Marcus y está protagonizada por Kari Keegan como Jessica Kimble, la última pariente viva de Jason.

Esta película tardó décadas en realizarse. Es un enfrentamiento entre dos de los asesinos de terror más aterradores de todos los tiempos.

La historia comienza con Freddy Kreuger (Robert Englund), quien ha sido olvidado por la gente, lo que hace que ya no pueda entrar a los hijos de los sueños de Springdale. Entonces, en cambio, se le aparece a Jason Voorhees como su madre muerta y lo hace ir a Springdale para matar e inspirar miedo. Esto le recordará a la gente a Freddy y resucitará su poder. Su acuerdo funciona bien hasta que las dos estrellas se interponen en el camino de las matanzas de la otra.

Finalmente, los adolescentes de la película se dan cuenta de que su mejor apuesta es sacar a Freddy de sus sueños para enfrentar a Jason en persona.

Freddy vs Jason fue dirigida por Ronny Yu. Está protagonizada por Monica Keena, Kelly Rowland y Jason Ritter como los adolescentes que huyen de Freddy y Jason.

Entonces, esta película se lanzó el año anterior a Freddy vs Jason. Sin embargo, cronológicamente, ocupa el último lugar en la franquicia.

Ve a Jason capturado por el gobierno y un científico, llamado Rowan Lafontaine (Lexa Doig), que quiere congelarlo después de numerosos intentos fallidos de matarlo. Bueno, Rowan logra congelarlo, pero ella se hace lo mismo. Flash 450 años hacia el futuro, y un grupo de estudiantes, dirigido por el profesor Brandon Lowe (Jonathan Potts), visitan una Tierra ahora contaminada, donde encuentran los cuerpos de Jason y Rowan y los colocan en su nave espacial con destino a la Tierra 2.

Bien, aquí está la versión de un vistazo de la guía anterior, solo que sin spoilers:

Viernes 13 (1980)

Viernes 13 Parte II (1981)

Viernes 13 Parte III (1982)

Viernes 13: El capítulo final (1984)

Viernes 13: Un nuevo comienzo (1985)

Viernes 13 Parte VI: Jason Lives (1986)

Viernes 13 Parte VII: Sangre nueva (1988)

Viernes 13 Parte VIII: Jason toma Manhattan (1989)

Jason va al infierno: El viernes final (1993)

Freddy contra Jason (2003)

Jason X (2002)

Aquí está todos los viernes la película número 13 en el orden en que se estrenaron en los cines, nuevamente, sin spoilers:

Viernes 13 (1980)

Viernes 13 Parte II (1981)

Viernes 13 Parte III (1982)

Viernes 13: El capítulo final (1984)

Viernes 13: Un nuevo comienzo (1985)

Viernes 13 Parte VI: Jason Lives (1986)

Viernes 13 Parte VII: Sangre nueva (1988)

Viernes 13 Parte VIII: Jason toma Manhattan (1989)

Jason va al infierno: El viernes final (1993)

Jason X (2002)

Freddy contra Jason (2003)

Aquí hay un orden de cómo ver la franquicia Friday the 13th con la franquicia Nightmare on Elm Street, que lleva hasta Freddy vs Jason.

Viernes 13 (1980)

Viernes 13 Parte II (1981)

Viernes 13 Parte III (1982)

Viernes 13: El capítulo final (1984)

Pesadilla en Elm Street (1984)

Viernes 13: Un nuevo comienzo (1985)

Pesadilla en Elm Street II: La venganza de Freddy (1985)

Viernes 13 Parte VI: Jason Lives (1986)

Pesadilla en Elm Street III: Dream Warriors

Viernes 13 Parte VII: Sangre nueva (1988)

Pesadilla en Elm Street IV: El maestro de los sueños (1988)

Viernes 13 Parte VIII: Jason toma Manhattan (1989)

Pesadilla en Elm Street V: El niño de los sueños (1989)

Freddys Dead: La última pesadilla (1991)

Jason va al infierno: El viernes final (1993)

Freddy contra Jason (2003)

