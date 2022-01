Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Uno de los mejores juegos de todos los tiempos, The Last of Us , está siendo adaptado para la pantalla chica.

Anunciado durante el verano de 2021, desde entonces comenzó la producción y se espera que finalice a mediados de 2022.

Aquí está todo lo que sabemos al respecto hasta ahora.

Todavía no hay una fecha de lanzamiento oficial.

Teniendo en cuenta que no se espera que la producción completa finalice hasta junio de 2022, es poco probable que la veamos al aire hasta finales de este año al menos. Es más probable que termine llegando a la temporada televisiva de primavera en 2023.

Según los informes, la filmación ha terminado, pero el proceso posterior a los efectos será una tarea enorme, nos imaginamos.

El programa está siendo producido por PlayStation Productions y Naughty Dog para HBO. Eso significa que la primera temporada y las siguientes serán exclusivas de HBO en los Estados Unidos.

Gracias a un acuerdo entre HBO y Sky, es probable que se muestre en Sky Atlantic en el Reino Unido .

Otras regiones tienen otras ofertas locales.

Anunciado por primera vez en junio de 2020, The Last of Us será una adaptación del videojuego de Naughty Dog. La primera temporada también podría presentar algunos puntos de la historia de The Last of Us Part 2 , aunque eso aún no se ha confirmado.

Sigue al improbable dúo de Joel y Ellie mientras recorren un Estados Unidos posapocalíptico, plagado de mutantes parecidos a zombis (los infectados) y bandidos humanos mortales. Ella es inmune a la enfermedad de origen vegetal que ha afectado a tantos otros, por lo que podría ser la última esperanza de la humanidad. La tarea de Joel es entregarla a las luciérnagas, un grupo militarista que busca salvar el mundo a toda costa.

El programa está escrito por el creador de Chernobyl, Craig Mazin, con numerosos directores a bordo para manejar los episodios. El piloto ha sido dirigido por Kantemir Balagov (Closeness, Beanpole), mientras que el director del juego, Neil Druckmann, también dirigirá al menos un episodio de la serie de televisión.

Tuiteó la primera imagen oficial de la producción en septiembre de 2021, mostrando a Joel y Ellie desde atrás. Su estilo es casi idéntico al de sus contrapartes en el juego.

Cuando los vi por primera vez en el set con el disfraz completo, dije: "¡Hooooooly mierda! ¡Son Joel y Ellie!"



El @HBO adaptación de @Naughty_Dog Es el último de nosotros es todo vapor!



No puedo esperar para mostrarte más (¡de todos nuestros proyectos!) ¡ ¡¡Feliz #TLoUDy!!! pic.twitter.com/trq9N340FW – Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) 27 de septiembre de 2021

Joel Miller está siendo interpretado por la estrella de The Mandalorian, Game of Thrones y Narcos, Pedro Pascal. Ellie es interpretada por Bella Ramsey, también famosa en Game of Thrones.

Otros adjuntos al proyecto incluyen a Gabriel Luna como el hermano de Joel, Tommy, Murray Bartlett como Frank y Merle Dandridge como Marlene. Anna Torv (Mindhunter) interpreta a Tess, mientras que Storm Reid de Euphoria ha sido confirmada para el papel de la amiga de Ellie, Riley.

La hija de Thandie Newton, Nico Parker, interpreta a Sarah, la hija de Joel.

Lamentablemente, todavía no hay avances de la serie.

Escrito por Rik Henderson.