Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - XGIMI ha lanzado un nuevo proyector 1080p HDR10 + para el hogar llamado Elfin Smart LED proyector que adquiere un diseño más delgado en comparación con el factor de forma anterior más vertical de la compañía que se encuentra en sus modelos Halo, MoGo Pro y MoGo Pro +.

El nuevo proyector está diseñado para ser lo suficientemente pequeño y lo suficientemente portátil como para que no necesite una gran cantidad de cajas adicionales para aprovecharlo al máximo o tenga que preocuparse por dónde guardarlo cuando no esté en uso, algo que no siempre puede ser dicho por la competencia .

Con un tamaño diminuto de 192,1 mm x 194,19 mm x 48,31 mm y un peso de menos de 900 gramos, el nuevo proyector funciona con Android TV 10.

Los usuarios, una vez que inicien sesión en su cuenta de Google, podrán transmitir contenido directamente desde su teléfono Android o ejecutar servicios de transmisión de forma nativa como Netflix, Amazon Prime, Disney e incluso Apple TV directamente a través del proyector sin tener que preocuparse por un decodificador adicional. cajas gracias al Wi-Fi incorporado incluido en el dispositivo.

El proyector incluso viene con dos altavoces Harman / Kardon de 3 W incorporados, o la capacidad de conectarse a un altavoz Bluetooth si desea un escenario de sonido más grande. Otras conexiones incluyen un puerto para auriculares, HDMI y conexiones USB, aunque el proyector no incluye una conexión Ethernet para aquellos que buscan una experiencia con cable.

Diseñado para usarse en casa, el proyector LED inteligente Elfin también cuenta con la tecnología Auto Keystone Correction y Auto Focus de la compañía.

Es el mismo sistema que se encuentra en los proyectores 4K más grandes y más capaces de la compañía, como el proyector Horizon 4K, y asegura rápida y fácilmente que la imagen se vea bien asegurándose de que esté enfocada y, lo que es más interesante, encuentre un tamaño de pantalla óptimo para evitar obstáculos en su pared, como interruptores de luz o marcos de cuadros, algo que puede anularse si realmente lo desea, es muy inteligente.

Significa que en cuestión de segundos después de encender el proyector, puede estar en funcionamiento y ver sus programas favoritos en lugar de pasar los primeros 10 minutos tratando de ver si tiene el enfoque correcto.

Mi opinión de Stuart Miles, fundador y director ejecutivo

Hemos estado jugando con el nuevo proyector antes del anuncio y estamos impresionados con el rendimiento. Si bien este no es un proyector 4K que canta y baila, puede optar por usarlo para una sala de cine dedicada, ¿sería bueno tener uno de esos? Es perfecto para hacer una noche de película en su dormitorio, jardín (si es oscuro) o en la sala de estar cuando desee algo más emocionante que solo su televisor.

Hay limitaciones, comprensibles dado el precio, pero aquí parece ser la distancia que necesitará entre él y la pared, especialmente si realmente quiere sentir que va al cine.

Con un rendimiento de resolución FHD con 800 ANSI lúmenes hasta un tamaño de pantalla de 200 pulgadas, esto debería crear una imagen lo suficientemente grande para la mayoría, aunque necesitará cierta distancia entre usted y la pared para lograr esos tamaños. Para obtener una pantalla de 120 pulgadas, necesitará una distancia de 3,2 m entre ella y la pared, por ejemplo.

