(Pocket-lint) - Universal Pictures está desarrollando una nueva trilogía de películas para expandir The Exorcist Universe.

La primera película de la nueva trilogía verá al actor de Hamilton nominado al Oscar Leslie Odom Jr como el padre de un niño poseído. Desesperado por ayuda, aparentemente recurre a Chris MacNeil, el personaje de Ellen Burstyn de la película original, El exorcista. Esta próxima entrada en The Exorcist Universe no se lanzará hasta finales de 2023, pero Universal Pictures ya acordó gastar $ 400 millones en ella, así como dos películas más para completar una nueva trilogía.

Entonces, es hora de volver a visitar la franquicia clásica antes del debut de las nuevas películas. Admitiremos que la mayoría de las películas luchan por estar a la altura del original, pero hay un par de gemas. Aquí está el orden para verlos. Es por fecha de lanzamiento ya que algunas de las entregas ignoran la secuela e intentan ser secuelas directas en sí mismas. Por ejemplo, The Exorcist III ignora The Exorcist II. Y el programa de televisión ignora todo en la franquicia excepto la película original, El exorcista.

Técnicamente, podría crear un orden cronológico de visualización de la franquicia, dado que hay dos películas precuelas: Dominion: Prequel to the Exorcist y Exorcist: The Beginning, pero técnicamente son la misma película (mismo reparto, guiones similares, es extraño ). Tampoco son muy buenas, por lo que se sintió mal hacer que comenzaras la repetición de Exorcist con quizás las dos peores películas del universo.

Aquí están todas las películas de El exorcista y el programa de televisión en orden de fecha de lanzamiento. Para aquellos de ustedes que quieran ver un orden cronológico, no importa cuán forzado pueda parecer, tenemos una versión con viñetas de uno en la parte inferior, junto con una versión sin spoiler del orden de la fecha de lanzamiento. (Preferimos el orden de la fecha de lanzamiento). También hemos incluido una versión sin spoilers de la orden "Trilogy of Faith" de William Peter Blatty. También aparece en la parte inferior de esta guía de relojes.

NOTA: PUEDE HABER SPOILERS A CONTINUACIÓN.

El exorcista inicia el orden de visualización de Pocket-lint, ya que es la película que lo inició todo y es quizás la mejor hasta la fecha. Sigue a Chris MacNeil (Ellen Burstyn), una actriz que está trabajando en una película en Washington, y a su hija, Regan (Linda Blair). Después de un pequeño preludio, Regan comienza a mostrar signos de estar poseída por un demonio. Su madre agota todas las opciones médicas hasta que un sacerdote local envía por el exorcista, el padre Merrin (Max Von Sydow).

La película está basada en una novela de William Peter Blatty, quien también escribió el guión de la película. Fue dirigida por William Friedkin.

El exorcista II se centra en Philip Lamont. Es un sacerdote que lucha con su fe luego de un exorcismo fallido en el que murió una niña poseída.

Después de ese exorcismo, el Vaticano le encarga a Lamont que investigue la muerte del padre Merrin, de la primera película, cuatro años antes. Esto significa que Lamont puede visitar a un Regan aparentemente normal en la ciudad de Nueva York. Vale la pena señalar que esta película fue una tremenda decepción para la crítica, posiblemente porque no contó con gran parte del equipo creativo detrás de la primera película. Por ejemplo, fue dirigida por John Boorman y escrita por William Goodhart.

The Ninth Configuration marca el debut como director de William Peter Blatty, quien escribió el guión de la película original, así como la novela de la historia original que inspiró a todo el Universo Exorcista. La Novena Configuración en sí no tiene una conexión directa con la primera película de El exorcista, pero es parte de lo que ahora se conoce como "La trilogía de la fe de Blatty", con El exorcista y El exorcista III como las otras dos películas de la trilogía de Blatty.

La película ve al coronel Hudson Kane (Stacy Keach) llegar a un hospital psiquiátrico para personal militar traumatizado. Kane inmediatamente se fascina con un paciente llamado Capitán Billy Cutshaw (Scott Wilson), que estaba listo para ir a la luna pero tuvo un colapso mental en la plataforma de lanzamiento.

Blatty originalmente presentó la película a los estudios como una secuela de El exorcista y ha dicho en entrevistas que Cutshaw, el astronauta que sufrió un colapso mental en esta película, está destinado a ser el mismo astronauta que Regan dice “vas a morir”. allí ”en la primera película de El exorcista.

El exorcista III fue escrito y dirigido por William Peter Blatty, nuevamente, quien escribió el guión de la película original, así como la novela de la historia original. Es la tercera entrega de "La trilogía de la fe de Blatty". Esta película fue concebida originalmente en 1983 por Blatty con la ayuda del director de El exorcista, William Friedkin. Cuando Friedkin abandonó el proyecto, Blatty lo convirtió en una novela superventas, llamada Legion, antes de aceptar dirigir la adaptación de Hollywood.

El exorcista III sigue al teniente William F. Kinderman (George C Scott). Es el mismo personaje que investigó las muertes en la película original, El exorcista. Ahora está investigando una nueva serie de asesinatos que llevan las marcas de un asesino en serie, conocido como Gemini Killer, que fue capturado y condenado a muerte 15 años antes, exactamente al mismo tiempo que Regan estaba poseído en la primera película. Jason Miller repite su papel de padre Ted Karras en esta película.

Las siguientes dos películas de nuestra lista son dos versiones diferentes de la misma película.

Esta película sigue a un padre Merrin más joven, interpretado por Stellan Skarsgard, que lucha con su fe mientras trabaja en una excavación arqueológica en África. La otra película, Dominion, se rodó primero, con la dirección de Paul Schrader. Pero los ejecutivos de la productora Morgan Creek vieron la versión final de Dominion y temieron que fuera a bombardear y ordenaron nuevas grabaciones. A Renny Harlin se le encomendó la tarea de dirigir las nuevas filmaciones y armar una versión diferente de la película.

Exorcist: The Beginning terminó recibiendo críticas absolutamente horribles, sin embargo, lo que llevó a que la versión original de Schrader fuera lanzada el próximo año.

Al igual que Exorcist: The Beginning, esta película sigue al padre Merrin, nuevamente interpretado por Stellan Skarsgard. Está luchando con el demonio conocido como Pazuzu después de descubrir una cámara de sacrificio debajo de una iglesia enterrada en África. Vale la pena señalar que esta segunda película se diferencia de The Exorcist: The Beginning al cambiar quién finalmente está poseído al final de la película, y se enfoca más en el trauma del padre Merrin de la Segunda Guerra Mundial.

William Peter Blatty prefirió mucho esta versión. se refirió a Exorcist: The Beginning como uno de los momentos más humillantes de su carrera, a pesar de que no estaba realmente involucrado en él.

Fox produjo una serie de televisión Exorcist que se emitió durante dos temporadas. El programa trata sobre dos sacerdotes, el padre Tomás Ortega (Alfonso Herrera) y el padre Marcus Keane (Ben Daniels), mientras investigan casos de posesión demoníaca. La serie finalmente incluye al demonio Pazuzu, visto en otras partes de las películas de El exorcista, y presenta a los personajes Chris (Sharon Gless) y Regan MacNeil (Geena Davis) de la primera película, aunque son interpretados por diferentes actrices.

Bien, aquí está la versión de un vistazo de la guía anterior, pero sin spoilers. Es un orden de visualización que enumera cuándo las películas de El exorcista llegan a los cines y cuándo debutó el programa, comenzando con la primera entrada hasta la más reciente.

El exorcista (1973 - película)

The Exorcist II: The Heretic (1977 - película)

The Ninth Configuration (1980 - película)

El exorcista III (1990 - película)

Exorcist: The Beginning (2004 - película)

Dominion: Precuela del exorcista (2005 - película)

El exorcista (2016 a 2017 - programa de televisión)

Explicamos en la parte superior por qué es difícil colocar El Universo Exorcista en orden cronológico, pero se puede hacer. Todavía no es la mejor forma de mirar.

Exorcist: The Beginning (2004 - película) *

Dominion: Precuela del exorcista (2005 - película) *

El exorcista (1973 - película)

The Ninth Configuration (1980 - película) **

El exorcista II (1977 - película)

El exorcista III (1990 - película)

El exorcista (2016 a 2017 - programa de televisión)

Cosas a tener en cuenta:

1. *: Exorcist: The Beginning es el resultado de nuevas tomas de Dominion: Prequel to the Exorcist. Ambas películas presentan muchos de los mismos actores y escenas, por lo que es posible que no desee verlas a las dos. Por lo que vale ... Dominion: Prequel to the Exorcist está mejor revisado, pero ninguno fue particularmente bien recibido.

2. **: La Novena Configuración se establece durante el final de la Guerra de Vietnam, por lo que viene antes de The Exorcist II, que se desarrolla en 1977.

La primera película de El exorcista está basada en una novela de William Peter Blatty, quien también escribió el guión de la película. Pero la Novena Configuración marca el debut como director de Blatty. Lanzó la película a los estudios como una secuela de El exorcista. Blatty también escribió y dirigió El exorcista III, convirtiéndola en la tercera entrega de lo que ahora se conoce como "La trilogía de la fe de Blatty". La tercera película fue concebida originalmente en 1983 por Blatty y está basada en su novela más vendida, Legion.

El exorcista (1973 - película)

The Ninth Configuration (1980 - película)

El exorcista III (1990 - película)

