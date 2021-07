Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - The Purge Universe es una de las franquicias de películas de terror más exitosas de todos los tiempos.

La película original, The Purge, que se estrenó en 2013, ganó $ 90 millones en la taquilla de los Estados Unidos con solo un presupuesto de $ 3 millones. Eso fue lo suficientemente bueno como para generar un universo que consta de tres secuelas, una precuela e incluso una serie de televisión. En este momento, toda la franquicia ha recaudado más de $ 6.2 mil millones en todo el mundo.

La sinopsis detrás de The Purge Universe se centra en una versión alternativa de los EE. UU., Donde una vez al año, solo por un día, todos los delitos se legalizan. Quizás haciendo que la situación sea aún más aterradora, la mayoría de los purgadores (también conocidos como las personas que matan en esta realidad distópica) usan máscaras grotescas mientras cometen sus actos de violencia. Las películas también tienden a centrarse en un grupo de personajes que se están preparando y tratando de sobrevivir al período de purga de 24 horas.

A lo largo de cinco películas y una serie de televisión, aprenderá mucho más sobre el origen de la purga, incluido quién la inició y por qué.

La quinta película de la franquicia, The Forever Purge, acaba de estrenarse. Entonces, es el momento perfecto para descubrir cómo ver todas las películas en el orden en que ocurren los eventos. Aquí, entonces, hay un orden cronológico para The Purge Universe. Si prefiere mirar por fecha de lanzamiento, hemos incluido ese orden en la parte inferior.

NOTA: PUEDE HABER SPOILERS A CONTINUACIÓN.

La primera película en el orden de visualización de Pocket-lint es en realidad la cuarta entrada de la franquicia. La primera purga muestra los eventos de, lo adivinó, la primera purga. La película revela que un nuevo partido político, conocido como los Nuevos Padres Fundadores de América, surgió y ganó la presidencia de los Estados Unidos.

La película sigue a la primera Purga experimental en 2017. Se limita a Staten Island en Nueva York. Es una creación de la socióloga Dra. May Updale (Marisa Tomei), quien promete que ayudará a salvar al país, ya que es la única forma en que las personas pueden dejar salir su ira reprimida. La historia se centra en un capo de la droga llamado Dmitri (Ylan Noel), así como en su hermano y hermana Isaiah (Joivan Wade) y Nya Charm (Lex Scott Davis), mientras intentan sobrevivir.

Pero el gobierno les dificulta las cosas, ya que envía gente para instigar la violencia y el asesinato durante la primera purga.

La primera película de Purge tiene lugar en el año 2022 y sigue los eventos de la sexta purga. La historia se centra en James Sandin, de Ethan Hawke, un diseñador de sistemas de seguridad que ha hecho una carrera lucrativa con hogares a prueba de purgas. Seguimos a la familia de Sandin mientras cierran su propia casa y esperan a que termine la purga. Pero las cosas empeoran cuando el hijo de Sandin, Charlie (Max Burkholder), deja entrar a un hombre herido en la casa.

The Purge: Anarchy comienza un año después de la primera película, The Purge, y ve el comienzo de una resistencia tomando forma contra la purga anual.

Se abre con manifestantes contra las purgas, que incluyen a Dwayne (Edwin Hodge), el extraño al que dejaron entrar a la casa de los Sandin en la primera película. Secuestra el sistema de radiodifusión del gobierno para denunciar la purga. Luego, la película sigue a Eva Sánchez (Carmen Ejoga) y su hija Cali (Zoe Soul) de 17 años mientras intentan sobrevivir a la purga con la ayuda de Leo Barnes (Frank Grillo), un sargento de policía de Los Ángeles. vengarse en la purga.

La serie Purge TV se emitió durante dos temporadas en USA Network. Cada temporada cubre una purga diferente.

La primera temporada tiene lugar en lo que sería 2027 en The Purge Universe y sigue a diferentes personajes de una pequeña ciudad que intentan sobrevivir a la noche. La segunda temporada sigue a un nuevo conjunto de personajes y abre nuevos caminos al mostrar cómo se desarrollan los eventos en el día posterior a la purga anual. No hay un momento concreto para la segunda temporada, pero tiene lugar entre la primera temporada y la próxima película en nuestro orden, The Purge: Election Year.

Una ventaja para aquellos que superan todo el programa: puedes ver a Ethan Hawke repitiendo su papel durante un flashback en el episodio final de la segunda temporada.

El año electoral se lleva a cabo en 2040 y ve los eventos de la 25a Purga. La película muestra que el partido político que inició La Purga, los Nuevos Padres Fundadores de América, ha comenzado a perder su dominio del poder. Cuando una candidata anti-purga, Charlene Roan (Elizabeth Mitchell), parece preparada para ganar la presidencia, los Nuevos Padres Fundadores revocan la inmunidad de que disfrutan las figuras políticas durante la purga anual y planean matar a Roan.

Afortunadamente, el jefe de seguridad de Roan es Leo Barnes de Frank Grillo, quien repite su papel en The Purge Anarchy. Edwin Hodge también repite su papel de las dos primeras películas y ahora lidera una resistencia a la purga clandestina.

La película más reciente es también la última película de la franquicia, cronológicamente. La película está protagonizada por Ana De La Reguera, Tenoch Huerta y Josh Lucas.

The Forever Purge se reanuda ocho años después de los eventos del año de elecciones. También han pasado ocho años desde que Charlene Roan se convirtió en presidenta, pero los Nuevos Padres Fundadores ganaron las elecciones más recientes y restablecieron la purga anual. Pero cuando dicen que la purga terminó este año, los purgadores no se detienen.

Bien, aquí está la versión de un vistazo de la guía anterior, pero sin spoilers.

The First Purge (2018 - película)

The Purge (2013 - película)

The Purge: Anarchy (2014 - película)

The Purge (2018 a 2019 - programa de televisión)

The Purge: Election Year (2016 - película)

The Forever Purge (2021 - película)

Aquí hay un orden de visualización que enumera cuándo las películas de Purge llegan a los cines y cuándo debutó el programa, comenzando con la primera entrada hasta la más reciente.

The Purge (2013 - película)

The Purge: Anarchy (2014 - película)

The Purge: Election Year (2016 - película)

The First Purge (2018 - película)

The Purge TV Series (2018 a 2019 - programa de televisión)

The Forever Purge (2021 - película)

