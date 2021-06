Compra todo Game of Thrones con una gran oferta de Prime Day

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Puede que haya pasado un tiempo desde que terminó Game of Thrones, pero si aún no has visto la épica serie de fantasía, probablemente hayas notado que sus cajas pueden ser caras.

Sin embargo, afortunadamente, hay un dulce descuento de Amazon Prime Day en toda la serie Game of Thrones que puede ofrecerle toda la serie por un precio más bajo de lo normal.

Para una experiencia de visualización perfecta, puede obtener la versión 4K Blu-ray de la caja, que ha bajado de £ 200 a solo £ 135.99 en Amazon Reino Unido, mientras que en los EE. UU. Puede obtenerla por $ 153.99 desde $ 254.99 .

Si no tiene un televisor 4K o no le apetece ese precio todavía elevado, puede optar por la versión normal de Blu-ray de la serie, que todavía se ve nítida. En el Reino Unido, ha bajado a £ 67,99 desde £ 79,99 , mientras que en los EE. UU. Está a $ 115,99 desde $ 204,99.

Finalmente, la versión estándar en DVD de la serie también tiene un buen descuento, pasando de £ 74.99 a £ 54.39 en el Reino Unido y de $ 169.99 a $ 116.52 en los EE. UU.

Por supuesto, es posible que ya haya visto el programa y desee más acción, o esté esperando para verlo hasta que haya terminado los libros originales, en cuyo caso también tenemos buenas noticias. La caja completa de todos los libros publicados hasta ahora en la Canción de hielo y fuego también tiene un descuento para Prime Day.

En el Reino Unido se redujo a £ 24.50 , mientras que en los EE. UU. Puede obtenerlo por solo $ 26.93 , lo que hace que los libros sean una forma seriamente rentable de explorar Westeros.

Escrito por Max Freeman-Mills.