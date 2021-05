Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - WarnerMedia y AT&T han dicho que HBO Max estará disponible a un precio más económico a partir de este verano. Ahora, se revela cuánto más barato.

Solo obtendrá el precio reducido si se suscribe a un plan con publicidad que se lanzará en junio. HBO Max anunció durante una presentación de WarnerMedia el miércoles que el soporte publicitario costará $ 9.99 por mes. Tenga en cuenta que su plan completo sin publicidad ha sido de $ 14.99 por mes desde que se lanzó el servicio.

El próximo plan sin publicidad de HBO Max está, por supuesto, diseñado para fomentar el crecimiento de suscriptores para el servicio de transmisión. HBO y HBO Max terminaron 2020 con un total combinado de 41 millones de suscriptores. Como referencia, Disney + tenía más de 103 millones de usuarios en abril de 2021. Por lo tanto, ciertamente hay espacio para que HBO Max crezca.

HBO ha prometido que su plan con publicidad no ofrecerá comerciales en todos los programas o películas. Los programas originales de HBO no los obtendrán, por ejemplo, por lo que los suscriptores no serán interrumpidos cuando vean Los Soprano o Game of Thrones. Además de ofrecer anuncios y tener un precio más barato, el nuevo nivel será notablemente diferente del más premium al no ofrecer estrenos en cines el mismo día para películas como The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

Eso significa que las películas que debutan en los cines también estarán disponibles en HBO Max el mismo día de su estreno, pero solo para los suscriptores del plan de $ 14.99.

Dicho esto, sospechamos que la oferta más barata de HBO Max seguirá siendo atractiva para los usuarios de EE. UU. Al menos debería ayudarlo a competir mejor con los gustos de Disney + y Netflix, que comienzan en $ 7,99 y $ 8,99 por mes, respectivamente. Incluso Paramount + y Hulu cuestan mucho menos en comparación.

Escrito por Maggie Tillman.