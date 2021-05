Mejor orden de película de Tom Clancy: cómo ver el Ryanverse

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Cuando Marvel describió sus planes para el MCU , avergonzó a muchas franquicias. Nada está tan bien ejecutado de manera consistente y las diversas películas y programas de televisión que han surgido de los personajes de Tom Clancy son un ejemplo perfecto de eso.

Lamentablemente, eso significa que, independientemente de cómo te acerques al Ryanverse, como se llaman las películas de Jack Ryan, o al universo expandido de Tom Clancy, estarás saltando mucho.

Sin embargo, vale la pena decir que no hay rellenos aquí: todos se ponen de pie por derecho propio, pero solo hay un enfoque lógico para verlos:

La orden de lanzamiento tiene algunos méritos, ya que puedes simplemente mirar y disfrutar del viaje.

La caza del Octubre Rojo es el mejor punto de partida para la serie. Ambientada en la Guerra Fría, noviembre de 1984, cuenta la historia de la desaparición del Octubre Rojo. Si bien la CIA no sabe realmente qué está pasando, Jack Ryan (Alec Baldwin) cree que lo ha descubierto y el analista se encuentra en la primera línea. Es importante destacar que The Hunt for Red October nos presenta al almirante James Greer (James Earl Jones), un personaje central del Ryanverse. Es un gran thriller, pero Marko Ramius de Sean Connery con su acento escocés-ruso se roba el show.

Hay un cambio en el personaje principal de Harrison Ford interpretando a Jack Ryan en Patriot Games, pero es en gran medida la secuela de Octubre Rojo, con James Earl Jones todavía interpretando a Greer. Patriot Games centra su atención en el terrorismo internacional, con el IRA en el centro de atención. Jack Ryan es técnicamente un analista retirado de la CIA en Patriot Games, pero pronto se vuelve a involucrar.

Clear and Present Danger llega poco después de Patriot Games, conservando a Harrison Ford y James Earl Jones en sus roles de Ryan y Greer, al mismo tiempo que tienen el mismo director y productor, por lo que es una verdadera secuela. La historia se abre camino en torno a la guerra contra las drogas, nos presenta a John Clark (Willem Defoe) y Domingo Chavez (Raymond Cruz), ambos personajes importantes de las novelas de Clancy. También ve a Jack Ryan como Director Adjunto (Inteligencia) de la CIA (en funciones). Uno de los rivales de Ryan dentro de la CIA en la película es Bob Ritter (Henry Czerny); recuerda el nombre, porque vuelve a aparecer más tarde.

Sum of All Fears cuenta la historia de un complot para usar una bomba nuclear perdida en un acto de terror, mientras aumenta las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Es un enfrentamiento clásico al estilo de la Guerra Fría, pero ambientado en 2002. También es un reinicio para Jack Ryan, con Ben Affleck asumiendo el papel, de regreso como un joven analista de la CIA, bastante degradación de Clear and Present Danger, y nuevamente en las primeras etapas de su relación con la futura esposa Cathy (Bridget Moynahan). John Clark está de vuelta haciendo lo que hace Clark, pero ahora es interpretado por Liev Schreiber.

Shadow Recruit es otro reinicio de la historia de Jack Ryan, presentando a Chris Pine en el papel principal, pero tampoco se basa directamente en una novela, a diferencia de las otras películas de la lista. Es otro giro en la historia del origen de Jack Ryan, porque regresó como analista de la CIA que se encuentra empujado al trabajo de primera línea (por tercera vez) y nuevamente disfruta de una relación floreciente con Cathy, ahora interpretada por Keira Knightley. Aunque es un trabajo nuevo, Colm Feore aparece tanto en Shadow Recruit como en Sum of All Fears, pero desempeñando papeles diferentes.

Sin remordimientos es la historia de origen de John Kelly / Clark, el personaje que apareció en Clear and Present Danger y Sum of All Fears, pero ahora interpretado por Michael B Jordan en el lanzamiento de Amazon de 2021. Without Remorse trae de vuelta a Bob Ritter (ahora interpretado por Jamie Bell) y presenta a Karen Greer, la sobrina de James Greer, que no existe en las novelas. Se espera que estos roles se repitan en una película de Rainbow Six.

La escena posterior al crédito en Sin remordimientos ve a John Kelly / Clark hablando con Bob Ritter, diciendo que quiere establecer un equipo multinacional contra el terrorismo llamado Rainbow. La descripción coincide con la de la novela Rainbow Six Tom Clancy y daría la oportunidad de traer de vuelta a Domingo Chavez (de Clear and Present Danger), quien es un líder de equipo en el libro Rainbow Six. Rainbow Six fue la inspiración para los videojuegos del mismo nombre y podría darle a Amazon un puente a su serie Jack Ryan, ya que Ryan y Clark interactúan mucho en los libros.

En las novelas de Tom Clancy, Jack Ryan llega hasta la cima y se convierte en presidente. Dio la casualidad de que en 1997, Harrison Ford interpretó al presidente en el Air Force One. Es casi imposible separar a su personaje, James Marshall, de las películas de Jack Ryan que aparecieron unos años antes, por lo que se siente como parte del paquete. Colócalo después de Clear and Present Danger para completar el festival de Harrison Ford: es un gran thriller y vale la pena verlo.

La serie de televisión Jack Ryan de Amazon también es una oferta rica y para los fanáticos de Clancy, vale la pena verla.

Jack Ryan (John Krasinski) está de regreso como analista de la CIA y tropieza con transferencias bancarias sospechosas que lo devuelven a la primera línea, nuevamente, el patrón que vemos en Octubre Rojo, Sum of All Fears y Shadow Recruit. Se empareja con James Greer (Wendell Pierce) y ahora tiene a Abbie Cornish como su futura esposa Cathy. Personajes familiares, pero no hay superposición con las películas (aparte del arco de la historia del personaje), es solo una gran acción de Jack Ryan.

La segunda temporada se desarrolla directamente desde la primera, trayendo a los personajes de regreso a otra aventura, esta vez centrada en Venezuela, y una trama de tejido para unir a todos. Independientemente de no encajar en las películas, las temporadas de Jack Ryan son un placer visual y de audio.

Jack Ryan ha sido un gran éxito para Amazon y se ha encargado la temporada 3, pero se cree que se retrasó debido a la pandemia. También se ha dicho que se renovó para la temporada 4 y se espera que los personajes principales vuelvan al programa. Hay muy pocas noticias oficiales y actualmente no hay fechas de lanzamiento establecidas para la serie futura.

The Division es un universo separado de Tom Clancy que hasta ahora se ha explorado a través de videojuegos. Sin embargo, hay dos programas de televisión que debe conocer.

The Division Agent Origins es un corto promocional en Amazon Video que es solo una misión para rescatar a algunos rehenes y es principalmente una escena de tiroteo.

También hay una película de The Division en proceso, que ha sido firmada por Netflix. Esta película estará protagonizada por Jake Gyllenhaal y Jessica Chastain, será dirigida por Rawson Marshall Thurber, con Ellen Shanman en fila para el guión. La trama sigue las mismas líneas que el videojuego sobre una pandemia viral que se propagó a través de efectivo el Viernes Negro y las consecuencias que vieron a los agentes de la División Estratégica de la Patria activados para volver a controlar las cosas.

Escrito por Chris Hall.