(Pocket-lint) - Patrick Stewart pudo regresar a uno de sus roles más icónicos en 2020, con el lanzamiento de Star Trek: Picard en CBS All Access (ahora Paramount + ).

La serie de televisión ve a uno de los personajes más populares del universo de Star Trek, el capitán Jean Luc Picard de Stewart, obligado a volver a la acción después de que renunció a Starfleet y pasó una década dirigiendo la bodega de su familia. La primera temporada trató sobre la destrucción de Romulus y una conspiración que involucró a humanos sintéticos, pero esa trama terminó bastante bien al final, lo que significa que la segunda temporada entrará en un espacio inexplorado.

También hay una larga lista de viejos amigos y compañeros de barco de Picard que regresaron para la primera temporada y pueden regresar para la segunda temporada. De hecho, la noticia más importante hasta ahora con respecto a la segunda temporada incluye el regreso de un poderoso villano en el Universo de Star Trek. Esto es lo que necesita saber.

NOTA: PUEDE HABER SPOILERS A CONTINUACIÓN.

La primera temporada de Star Trek: Picard trató dos eventos que en realidad eran vestigios de diferentes películas de Star Trek en el pasado: la muerte de Data en Star Trek: Nemesis de 2002 (con la que Picard luchó durante la primera temporada) y la destrucción de Romulus en Star Trek de 2009 (que se utilizó para presentar a los humanos sintéticos que ayudaron a evitar el rescate de refugiados romulanos y, en última instancia, preparó el escenario para que Picard renunciara a Star Fleet).

Los sintetizadores están sujetos a una prohibición, y Picard se ve obligado a ayudarlos debido a dos gemelos sintéticos que están relacionados con su viejo amigo Data. Alerta de spoiler: todo esto culmina cuando Picard encuentra el hogar del creador original de Data y él mismo se convierte en un sintético al final de la primera temporada para evitar su propia muerte. Esto nos lleva a donde dejamos Picard por última vez: despegando en el barco La Sirena con una nueva tripulación improvisada, rumbo a cualquier nueva aventura que nos aguarde.

Se ha anunciado que el ser Q de John De Lancie, parecido a un Dios, hará una aparición en esta segunda temporada de Picard.

No sabemos mucho más sobre el regreso del personaje, pero la relación de larga data de Q con Picard de la serie The Next Generation, incluido su papel en la presentación de la humanidad al Colectivo Borg, significa que Q podría ser fundamental para la trama de esta temporada.

Quizás el aspecto más importante de la primera temporada de Picard fue ponerse al día con personajes antiguos como William Riker de Jonathan Frakes y Deanna Troi de Marina Sirtis. La segunda temporada se está preparando para más de lo mismo, con el personaje de Whoopi Golberg, Guinan, listo para regresar .

LeVar Burton confirmó que al menos tuvo discusiones sobre la repetición de su papel de Geordi La Forge de The Next Generation. No es oficial, pero sería emocionante para los fanáticos volver a verlo, ya que fue uno de los pocos personajes principales de The Next Generation que no apareció en la primera temporada.

Brent Spiner inicialmente dudaba en regresar como Data para la primera temporada de Picard porque pensó que su edad podría hacer que el personaje sintético sin edad se sintiera mal, pero lo hizo por algunas escenas seleccionadas que aparecen en la conciencia de Picard. Sin embargo, como parte de la primera temporada, también interpretó a otro personaje, Altan Inigo Soong, el hijo del creador de Data, Noonian Soong, y el hermano humano de Data. Stewart pareció dejar escapar que Spiner regresará para la segunda temporada.

Terry Matalas sustituirá a Michael Chabon como showrunner de la segunda temporada de Picard. Sin embargo, Chabon seguirá como escritor y productor. Mientras tanto, Jonathan Frakes ha sido seleccionado para dirigir dos episodios de la próxima temporada. No está claro si Frakes volverá a interpretar su papel de William Riker. Aquí hay un desglose del elenco confirmado para la segunda temporada de Star Trek: Picard:

Patrick Stewart como Jean Luc Picard

Alison Pill como Agnes Jurati

Isa Briones como Soji Asha

Evan Evagora como Elnor

Michelle Hurd como Raffi Musiker

Santiago Cabrera como Cristóbal "Chris" Rios

Jeri Ryan como Siete de Nueve

Orla Brady como Laris

Brent Spiner como Altan Inigo Soong

Whoopi Golberg como Guinan

John De Lancie como Q

LeVar Burton como Geordi Le Forge (sin confirmar)

Aún no hay fecha de lanzamiento para la segunda temporada de Picard, aunque sabemos que la serie comenzó a filmarse en febrero de 2021 después de múltiples retrasos debido a la pandemia. Eso debería posicionar la segunda temporada para una fecha de lanzamiento de finales de 2021 o principios de 2022.

Todavía no hay un avance de la segunda temporada de Picard, pero puedes ver este video de Paramount +, donde se revela el regreso de John De Lancie como Q:

