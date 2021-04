Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Han pasado casi 30 años desde que Jurassic Park hizo su debut, con Jurassic Park original de Stephen Spielberg en 1993. Esa película aterrorizó y deleitó al público de todo el mundo y se podría argumentar que hizo que varias generaciones de niños quisieran convertirse en arqueólogos.

Por supuesto, también hay un conjunto completamente nuevo de películas que se han lanzado ahora, comenzando con Jurassic World de 2015. Ninguna de las películas posteriores de la serie aún tiene que estar a la altura de la calidad del original, pero todas siguen siendo muy divertidas. La buena noticia es que la próxima película, Jurassic World: Dominion, que se estrenará en 2022, verá el regreso de gran parte del elenco de 1993, lo cual es extremadamente emocionante y significa que probablemente valga la pena volver a visitar la serie completa para que esté completamente preparado. .

NOTA: PUEDE HABER SPOILERS A CONTINUACIÓN. Vaya al final de nuestra guía para obtener la versión de lista con viñetas sin spoilers.

Basada en la novela de Michael Chrichton y dirigida por Stephen Spielberg, Jurassic Park se estrenó en 1993 y se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos hasta que Titanic ocupó su lugar. Ve al propietario de Jurassic Park, John Hammond (interpretado por Richard Attenborough), obligado a reclutar un equipo de científicos y especialistas para evaluar su nuevo parque temático y asegurarse de que sea realmente seguro antes de que se abra oficialmente al público.

El equipo incluye a los arqueólogos Dr. Alan Grant (interpretado por Sam Neill) y al Dr. Elliot Sattler (interpretado por Laura Dern) y al matemático Ian Malcolm (interpretado por Jeff Goldblum). Una teoría interesante de Internet que mencionaremos antes de continuar: ¿recuerdas al niño que el Dr. Grant traumatiza con la historia de cómo los velociraptores lo cazarían? Bueno, tal vez no estaba tan traumatizado porque los teóricos de Jurassic creen que es el personaje de Jurassic World de Chris Pratt ya mayor.

La segunda entrada de la serie comienza cuatro años después de la primera película y ve a Spielberg regresar como director.

Hammond ha perdido el control de su empresa InGen, pero logró mantener en secreto la existencia de una segunda isla, que fue utilizada para la cría de los dinosaurios. Fue parte de un encubrimiento que impidió que el mundo entero se enterara de los eventos de la primera película. Después de un accidente en la segunda isla, Hammond recluta a Ian Malcolm (nuevamente interpretado por Jeff Goldblum) para visitarla con un nuevo equipo. Si bien Malcolm tiene sus propias razones para ir, cambian rápidamente cuando el nuevo liderazgo de InGen llega a la isla y comienza a capturar dinosaurios para un nuevo Parque Jurásico en San Diego.

Jurassic Park III hace que Sam Neill regrese como el Dr. Alan Grant. Ha estado ocupado investigando la inteligencia de los Velociraptors, pero no ha podido encontrar fondos para su nuevo proyecto hasta que conoce a Paul y Amanda Kirby (interpretados por William H Macy y Tea Leoni). La pareja promete financiar completamente la investigación de Grant si les da un tour ariel de Isla Sorna. Sin que Grant lo sepa, los Kirby quieren aterrizar para buscar a su hijo que ha desaparecido en la isla.

Jurassic World revivió la franquicia después de que permaneció inactiva durante 14 años. Dirigida por Colin Trevorrow, Jurassic World revela que Simon Masrani, CEO de Masrani Global Corporation, compró InGen en 1997 para crear su propio parque temático, Jurassic World, que ha funcionado durante casi 10 años en el estreno de la película.

La película ve lo que comienza como un día normal, con los hermanos Zach y Gray visitando el parque temático, donde su tía, Claire Dearing (interpretada por Bryce Dallas Howard), está a cargo. Las cosas comienzan a descontrolarse cuando la atracción más nueva del parque, un híbrido modificado genéticamente conocido como Indominus Rex, se escapa de su recinto. Mientras el parque se derrumba, Claire se ve obligada a recurrir al especialista en Velociraptor del parque, Owen Grady (interpretado por Chris Pratt) para ayudar a salvar a sus sobrinos.

Como mencionamos anteriormente, una cosa a tener en cuenta sobre esta película: una teoría popular de Internet sugiere que el personaje de Pratt, Owen Grady, es la versión adulta del niño que Alan Grant aterroriza al comienzo de la primera película de Jurassic Park. Según los informes, se inspiró en el desglose de Grant de su estilo de caza para estudiar Velociraptors.

Camp Cretaceous es una serie animada de Netflix ambientada al mismo tiempo que Jurassic World. Se centra en un adolescente llamado Darius (con la voz de Paul-Mikel Williams), que gana un concurso que le permite visitar Jurassic World el mismo día en que el parque se derrumba. Junto con un grupo de otros adolescentes que también ganaron el concurso, ahora debe encontrar una manera de escapar de una isla con dinosaurios desenfrenados. La serie tiene dos temporadas, y se planea lanzar una tercera el 21 de mayo de 2021.

Fallen Kingdom retoma cuatro años después de Jurassic World. Dirigida por JA Bayona, la película muestra que los dinosaurios han recuperado una vez más el control de Isla Nubar. Han pasado los últimos cuatro años viviendo pacíficamente sin humanos en la isla, pero una inminente erupción volcánica los aniquilará si permanecen allí.

Claire Dearing (nuevamente interpretada por Bryce Dallas Howard) ha asumido la causa de salvar a los dinosaurios de la isla, con la ayuda de uno de los antiguos socios de John Hammond, Sir Benjamin Lockwood (interpretado por James Cromwell). Claire recluta a Owen Grady (nuevamente interpretado por Chris Pratt) para que regrese y ayude a salvar a su Velociraptor, Blue.

Este cortometraje fue dirigido por Jurassic World y Jurassic World: el director de Dominion, Colin Trevorrow. Tiene lugar después de los eventos de Fallen Kingdom, que ve a los dinosaurios liberados en todo el mundo. La película se centra en una pequeña familia que acampa en un parque conocido como Big Rock. Están sorprendidos por un Nasutoceratops adulto y niño. El asombroso encuentro entre la familia y los dinosaurios es estropeado por un Allosaurusm que quiere tener al bebé para el almuerzo.

De repente, la familia se queda atrapada dentro de su caravana mientras los dinosaurios luchan a su alrededor. El cortometraje está disponible en YouTube aquí .

La próxima película de la serie, y la final de la trilogía Jurassic World, verá a Colin Trevorrow regresar como escritor y director, junto con una gran cantidad de viejos favoritos de películas anteriores. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard regresarán como sus personajes de las películas anteriores de Jurassic World, y Sam Neill, Jeff Goldblum y Laura Dern regresarán como sus personajes de la película original de Jurassic Park. No se sabe mucho sobre la trama de la película, aparte de que no involucrará otro parque temático, ya que los dinosaurios ahora están fuera de la isla y en el resto del mundo, como lo muestra el cortometraje Battle at Big Rock.

Jurassic World: Dominion se lanzará el 10 de junio de 2022.

Aquí está la misma guía que la anterior, solo que sin spoilers y en forma de lista con viñetas.

Jurassic Park (1993 - película)

The Lost World: Jurassic Park (1997 - película)

Jurassic Park III (2001 - película)

Jurassic World (2015 - película)

Jurassic World: Camp Cretaceous (2020 hasta el presente - serie de televisión animada)

Jurassic World: Fallen Kingdom (2018 - película)

Battle at Big Rock (2019 - cortometraje)

Jurassic World: Dominion (película de 2022)

