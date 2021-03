Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El corte de Zack Snyder de Justice League aterrizó recientemente, y ahora, se ha anunciado una segunda versión del nuevo corte.

Llamada Liga de la justicia de Zack Snyder: la justicia es gris, es esencialmente una versión en blanco y negro de la película. Es el mismo nuevo corte que se estrenó en HBO Nax en una relación de aspecto de 4: 3, solo que está en escala de grises. Justice is Grey se anunció en la cuenta oficial de Twitter de la Liga de la Justicia de Zack Snyder sin fecha de lanzamiento. Pero en el adelanto se incluyó un clip en blanco y negro de la nueva versión.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder: Justice is Grey llegará pronto a @HBOMax . #SnyderCut pic.twitter.com/tT4GGngktI - Liga de la justicia de Zack Snyder (@snydercut) 21 de marzo de 2021

Zack Snyder dirigió anteriormente Man of Steel y Batman vs Superman : Dawn of Justice. Inició la Liga de la Justicia de 2017, pero, trágicamente, sufrió una tragedia familiar con la muerte de su hija, lo que lo llevó a dejar la película antes de que estuviera terminada. Warner Bros eligió a Joss Whedon para terminar la película, y el resto es historia. Básicamente, decepcionó a los fanáticos de DC en todo el mundo.

Avance rápido hasta el día de hoy, y Zack Snyder recibió un presupuesto masivo de $ 70 millones para reelaborar la Liga de la Justicia en lo que originalmente tenía en mente. Ahora, el segundo lanzamiento de Justice League, también conocido como Snyder Cut, se estrenó a través de HBO Max el 18 de marzo de 2021.

Si planea verlo, ya sea de nuevo o por primera vez, debería ver algunas películas de DCEU para recordar o saber todo lo que está sucediendo en la Liga de la Justicia. Para ayudarlo, hemos reunido lo que necesita ver aquí .

También tenemos esta guía sobre cómo puedes ver la Liga de la Justicia tanto en los EE. UU. Como en el Reino Unido y esta guía sobre todo lo que debes saber sobre HBO Max.

Tenga en cuenta que La Liga de la Justicia de Zack Snyder no es la primera película popular en obtener una interpretación en blanco y negro. Lo mismo sucedió con Mad Max: Fury Road y la película independiente Logan de Wolverine. También es solo otra forma de volver a sintonizar HBO Max.

Escrito por Maggie Tillman.