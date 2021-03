Que ver antes de la Liga de la Justicia de Zack Snyder

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¡La Liga de la Justicia ha vuelto! La respuesta de DC a Los Vengadores de Marvel llegó a la pantalla grande en 2017. Si bien la película ganó $ 650 millones en taquilla, fue un fracaso crítico. Pero el Zack Snyder Cut podría cambiar eso.

Zack Snyder dirigió anteriormente Man of Steel y Batman vs Superman : Dawn of Justice. Inició la Liga de la Justicia de 2017, pero, trágicamente, sufrió una tragedia familiar con la muerte de su hija, lo que lo llevó a dejar la película antes de que estuviera terminada. Warner Bros eligió a Joss Whedon para terminar la película, y el resto es historia. Básicamente, decepcionó a los fanáticos de DC en todo el mundo.

Avance rápido hasta el día de hoy, y Zack Snyder recibió un presupuesto masivo de $ 70 millones para reelaborar la Liga de la Justicia en lo que originalmente tenía en mente. Ahora, el segundo lanzamiento de Justice League, también conocido como Snyder Cut, se estrenará a través de HBO Max el 18 de marzo de 2021.

Si planea verlo, ya sea de nuevo o por primera vez, debería ver algunas películas de DCEU para recordar o saber todo lo que está sucediendo en la Liga de la Justicia. Para ayudarlo, hemos reunido todo lo que necesita ver.

NOTA: Vaya a la parte inferior para obtener una versión con viñetas de esta guía para omitir los spoilers.

Esta historia de origen repleta de estrellas ve a Henry Cavill asumir el manto de Superman. También presenta a Russel Crowe como el padre biológico de Superman, Jor-el, así como a Kevin Costner y Diane Lane como los Kent, quienes adoptan y crían a Superman en la Tierra y lo nombran Clark Kent.

Después de la muerte de su padre adoptivo, Clark se culpa a sí mismo, viaja por el mundo e intenta ocultar su verdadera identidad y poderes. Finalmente, Clark debe aceptar su identidad como Superman para salvar al planeta de un grupo de malvados kryptonianos liderados por el general Zod (Michael Shannon).

Zack Snyder se desempeñó como director de esta película.

Batman vs Superman muestra cómo dos de los superhéroes más reconocidos terminan odiándose.

Batman de Ben Affleck ve al Superman de Cavill como una fuerza alienígena imparable que es un riesgo demasiado grande para dejarla desatendida. Mientras tanto, Superman ve la marca de justicia de Batman como un ejemplo más de crimen desenfrenado. Mientras cada uno trabaja para superar al otro, Lex Luthor (Jesse Eisenberg) está detrás de escena haciendo un arma lo suficientemente poderosa como para vencerlos a ambos.

Zack Snyder también dirigió Dawn of Justice.

Suicide Squad tiene lugar un año después de la conclusión de Batman vs Superman y ve al gobierno considerando nuevas ideas a raíz de la muerte de Superman. Esto lleva a la creación de un nuevo equipo de luchadores contra el crimen, llamado Task Force X, que está compuesto por supervillanos encarcelados como Dead Shot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie) y más.

Los villanos tienen que unirse para evitar que otro recluta del escuadrón, una bruja demoníaca conocida como Enchantress, destruya Midway City. Pero la verdadera razón por la que vale la pena ver esta película antes de Snyder Cut es que podemos ver un poco más de la versión de Jared Leto del príncipe payaso del crimen, Joker. Sabemos que Leto aparecerá como su personaje en la nueva versión de Justice League.

Wonder Woman sirve como historia de origen para la diosa amazónica Diana (Gal Gadot).

Dirigida por Patty Jenkins, Wonder Woman ve al personaje principal entrar en la refriega de la Primera Guerra Mundial después de que rescata al piloto estadounidense Steve Trevor (Chris Pine). Trevor le cuenta a Diana sobre un científico alemán que trabaja para hacer una versión más letal del gas mostaza. Ella cree que el científico es el malvado Dios de la Guerra Ares disfrazado, por lo que deja su hogar en la isla de Themyscira para enfrentarse a Ares y detener la liberación de su gas venenoso.

James Wan escribió y dirigió la primera película independiente de Aquaman protagonizada por Jason Mamoa. Esta película técnicamente tiene lugar después de la Liga de la Justicia, pero es una de las mejores películas de DCEU, y Aquaman aparece en gran medida en la trama de la Liga de la Justicia original.

Entonces, compruébalo mientras esperas el Snyder Cut.

Ve a Arthur, también conocido como Aquaman, obligado a detener a su medio hermano, Orm (Patrick Wilson), que está uniendo a la gente bajo el agua con la esperanza de atacar la superficie. Para detener sus planes, tiene que obtener un tridente mítico que perteneció a uno de los gobernantes originales de Atlantis.

Esta secuela de Wonder Woman fue dirigida por Patty Jenkins, quien también dirigió la primera película de Wonder Woman. Ve a Diana viviendo en los años 80 mientras trabaja en un museo. Allí, entra en contacto con un artefacto raro que concede deseos. Si bien, inicialmente, el artefacto parece una bendición ya que le devuelve su amor perdido, Steve Trevor (Chris Pine), Diana pronto descubre la verdadera naturaleza del artefacto.

Por cada deseo que concede, te quita algo más. Esto la lleva a tener que enfrentarse a otros dos que entienden el poder del artefacto en la forma de Maxwell Lord (Pedro Pascal) y Barbara Minerva, también conocida como Cheetah (Kristen Wiig).

Si quieres notar todas las diferencias entre la Liga de la Justicia original y el nuevo Snyder Cut de la película, no estaría de más echarle un vistazo al original. Por supuesto, una vez podría haber sido experiencias de visualización más que suficientes para la versión de Whedon de la Liga de la Justicia.

Si ese es el caso, entonces guarde su salud mental para el Snyder Cut.

La película está protagonizada por Ben Affleck como Batman, Henry Cavill como Superman y Gal Gadot como Wonder Woman. Los personajes deben unirse con otros héroes famosos de DC para evitar que el villano alienígena conocido como Steppenwolf destruya la Tierra.

Estas dos películas también forman parte del DCEU. Sin embargo, ambos tienen lugar después de los eventos de la Liga de la Justicia y no presentan ningún personaje que aparezca en la Liga de la Justicia más que una mención vaga de Batman o Superman.

Esta es la misma guía que la anterior, solo con viñetas en forma de lista y sin spoilers:

