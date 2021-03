HBO Max lanzará un plan de transmisión más económico con anuncios en junio

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - WarnerMedia y AT&T han anunciado que HBO Max estará disponible a un precio más económico a partir de junio de 2021.

Pero hay una advertencia: será un plan con publicidad , probablemente diseñado para fomentar el crecimiento de suscriptores para el servicio de transmisión. No se reveló información adicional sobre el precio o incluso una fecha de lanzamiento específica, pero AT&T dijo que revelará más en los próximos meses.

HBO Max también se lanzará en unos 60 mercados fuera de los EE. UU. Este año: 39 territorios en América Latina y el Caribe a fines de junio y otros 21 territorios en Europa en la segunda mitad del año. Los servicios de transmisión de la marca HBO en Europa se actualizarán a HBO Max.

En cuanto al plan con publicidad de HBO Max, AT&T posteriormente aumentará los objetivos de suscriptores para 2021 y 2025, y la compañía espera finalizar 2021 con alrededor de 67 millones a 70 millones de suscriptores en todo el mundo y finalizar 2025 con aproximadamente 120 millones y 125 millones de suscriptores.

Tenga en cuenta que HBO y HBO Max terminaron 2020 con un total combinado de 41 millones de suscriptores, aunque menos de la mitad activó su actualización de HBO Max.

El plan con publicidad más barata de HBO Max será básicamente el mismo que el plan más caro que cuesta $ 15, excepto por los estrenos en cines el mismo día . Los clientes del plan con publicidad no pueden ver Dune cuando se lanza, por ejemplo.

Y aunque el plan con publicidad publicará anuncios, no se reproducirán en títulos originales de HBO como The Sopranos y Game of Thrones.

Escrito por Maggie Tillman.