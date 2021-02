Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - HBO anunció en marzo de 2020 que planeaba desarrollar una adaptación de la serie de televisión de acción en vivo del exitoso videojuego de 2013 de Naughty Dog, The Last of Us . Ahora, uno de los showrunners ha confirmado quién ha sido elegido para interpretar a los personajes principales de Joel y Ellie.

The Last of Us está programado para ser la primera serie de televisión de PlayStation Productions, que planea producir programas y películas del catálogo de IP de videojuegos de PlayStation. La serie estará dirigida por Craig Mazin, creador de la serie de televisión Chernobyl, así como por Neil Druckmann, presidente de Naughty Dog Studios y director del juego The Last of Us. Druckmann es quien confirmó el casting el 10 de febrero de 2021.

¡Estamos absolutamente encantados de que Bella se una a la familia TLoU! https://t.co/4v9TbLhcMr - Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) 11 de febrero de 2021

En los informes de citas y tweets de The Hollywood Reporter y Deadline Hollywood, Druckmann reveló que Joel será interpretado por Pedro Pascal y Ellie será interpretada por Bella Ramsey. Pedro Pascal es más conocido por su papel principal en The Mandalorian, aunque también interpretó a Oberyn Martell en Game of Thrones. Los fanáticos de Game of Thrones también recordarán a Ramsey, quien interpretó al luchador personaje de Lyanna Mormont.

Aaaa y ahí está la otra mitad. ¡Feliz de tener a Pedro a bordo de nuestro show! https://t.co/Etsjvfb2Wi - Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) 11 de febrero de 2021

Entonces, la serie de televisión The Last of Us verá a Pascal con la tarea de escoltar a otro joven, pero esta vez una adolescente en lugar de Baby Yoda. El videojuego se desarrolla 20 años después de que una devastadora infección convirtiera a la mayor parte de la humanidad en criaturas parecidas a zombies. Joel ayuda a Ellie a salir de un Boston en cuarentena y, finalmente, a todo el país con la esperanza de encontrar una cura para el virus que ha causado estragos en la sociedad.

El juego ganó múltiples premios gracias a su historia desgarradora, y su secuela, The Last of Us II de 2020, fue igualmente exitosa.

No hay una fecha de lanzamiento establecida para la serie de televisión, pero está programada para estrenarse en HBO (y probablemente HBO Max ) a partir de este año.

Escrito por Maggie Tillman.