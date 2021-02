Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Prepárate para volver a Matrix.

La franquicia que inició el nuevo milenio hace más de 20 años volverá en 2021, con su primera secuela desde The Matrix Revolutions lanzada en 2003. La próxima entrega, Matrix 4, es en realidad una de las películas que WarnerMedia planea estrenar en HBO. Max y en los cines al mismo tiempo el 22 de diciembre de 2021, aunque el nombre oficial de la película sigue siendo un misterio.

Un avance reciente sugirió que podría llamarse Matrix, aunque los observadores con ojos de águila en Reddit y Twitter han estado compartiendo capturas de pantalla de una publicación de Instagram ahora eliminada que supuestamente revela que la nueva película de Matrix se llamará Matrix Resurrections. Verá a Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss repetir sus papeles como Neo y Trinity de las películas originales de Matrix.

Lana Wachowski regresa para dirigir la nueva película. Lana, con su hermana Lilly, escribió y dirigió la película original. (Lilly no regresará para ayudar con Matrix 4 debido a conflictos preexistentes con un programa de televisión que está produciendo).

De cualquier manera, estamos emocionados de ver Matrix 4 o Matrix Resurrections o como se llame cuando se estrene en HBO Max a finales de este año. Para ayudarte a ponerte al día con la franquicia, para que puedas disfrutar de ella de la manera correcta, hemos reunido todas las películas de Matrix, incluidos los cortos animados. También los hemos enumerado cronológicamente, para que pueda seguir los eventos a medida que ocurren.

Es bastante obvio, considerando que el orden de la fecha de lanzamiento es cronológico, pero te decimos dónde ubicar los cortos animados. Vaya al final si no quiere ningún spoiler: tenemos una versión con viñetas que se puede ver allí.

NOTA: HAY SPOILERS A CONTINUACIÓN.

La película original de Matrix sigue a Keanu Reeves, quien interpreta a un pirata informático llamado Thomas "Neo" Anderson. Neo comienza a notar que algunas cosas no son como parecen en su mundo, cuando de repente es recogido por agentes misteriosos que exigen que Neo los lleve a la ubicación de un terrorista conocido como Morpheus (Laurence Fishburne). Sin embargo, Morpheus saca a Neo y le ofrece una opción: tomar la píldora azul y despertarse en su cama mañana pensando que todo esto fue un sueño, o tomar la píldora roja y aprender la verdad.

The Animatrix es una colección de nueve cortos animados que cuentan diferentes historias ambientadas en el Universo Matrix. Originalmente se estrenó entre la segunda y la tercera película de Matrix. Pero las nueve historias tienen lugar en momentos diferentes. El primer corto de Animatrix sirve como una precuela directa de los eventos de Matrix Reloaded y se titula The Final Flight of the Osiris.

Otros dos cortos animados muestran una guerra entre máquinas y humanos, mientras que la mayoría de los otros cortos presentan historias que rodean los eventos de la franquicia The Matrix. Los Wachowski produjeron la Animatrix y escribieron cuatro de los cortos animados.

Dado que The Animatrix contiene una gran cantidad de información contextual relacionada con los largometrajes de acción en vivo, sugerimos verlos antes de profundizar demasiado en la franquicia.

Se lanzaron dos secuelas de la película Matrix original para cerrar la trilogía original, y ambas se estrenaron en 2003.

Reloaded debutó en mayo de 2003 y retoma seis meses después de los acontecimientos de la primera película. Gira en torno al intento de las máquinas de destruir Zion, la última ciudad humana. Mientras tanto, el chico malo de la primera película, el Agente Smith (Hugo Weaving), no solo sigue vivo sino que ha experimentado cambios importantes tras su enfrentamiento con Neo en The Matrix.

La trilogía original de Matrix concluyó con The Matrix Revolutions, que se estrenó en diciembre de 2003. Está escrita y dirigida por The Wachowski, al igual que las otras dos películas.

Se recupera inmediatamente después de los eventos de Reloaded. El Agente Smith, a quien Neo le cortó su conexión con Matrix, se ha vuelto aún más poderoso y encontró su camino hacia el mundo real al asimilar el cuerpo de Bane (Ian Bliss). Neo, mientras tanto, ha quedado atrapado en la versión del purgatorio de Matrix, lo que lleva a Trinity y Morpheus a intentar liberarlo.

Si has llegado tan lejos en tu revisión, ahora sabes que el final de Matrix Revolutions ve (ALERTA DE SPOILER) a los dos héroes principales de la franquicia muertos. Neo y Trinity se sacrificaron para ayudar a garantizar la libertad de la humanidad y poner fin a la guerra entre el hombre y la máquina. Bueno, ya sabemos que Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss repetirán esos roles para una cuarta entrada en la serie. Además, el título filtrado de la película, Matrix Resurrections, sugiere que los dos personajes vuelven a la vida de alguna manera.

Además de las dos estrellas, se espera que Jada Pinkett Smith repita su papel de Niobe de las películas originales, y Neil Patrick Harris, Jonathan Groff y Priyanka Chopra se encuentran entre los que se espera que se unan a la serie como nuevos personajes. Aparte de eso, poco más se sabe sobre la trama. Sin embargo, se confirma que la película se desarrollará después de los eventos de la trilogía original.

Bien, aquí está la versión de la guía anterior que se puede ver sin spoilers:

La matriz (1999)

La animatriz (2003)

Matrix Reloaded (2003)

Matrix Revolutions (2003)

The Matrix Resurrections (22 de diciembre de 2021)

