Por que deberías ver la pelea de Conor McGregor vs Dustin Poirier 2 en ESPN +

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Es un año nuevo, y una nueva década, y UFC está comenzando con estilo con una de las revanchas más esperadas en MMA: The Notorious Conor McGregor vs Dustin The Diamond Poirier 2.

La superestrella de MMA McGregor regresa al octágono casi un año después de vencer al veterano Donald The Cowboy Cerrone en UFC 246. Se enfrenta a un resurgente Poirier que busca consolidar su posición como el próximo contendiente para una oportunidad en el UFC Lightweight de Khabib Nurmagomedov. Campeonato.

He aquí por qué debería sintonizar UFC 257 en EPSN este sábado .

Esta es la segunda vez que McGregor y Poirier se enfrentan, y Diamond quiere venganza.

Poirier, nativo de Louisiana, tiene solo seis derrotas en su carrera profesional, y una de ellas fue ante un McGregor de cara fresca en 2014. Hubo mucho entusiasmo en torno a McGregor en ese PPV, y el irlandés afirmó que detendría a Poirier en minutos.

McGregor demostró ser un hombre de palabra, dejando caer al especialista en boxeo y jiu-jitsu Poirier en solo 106 segundos para la victoria por nocaut técnico dominante. Esa W puso a la estrella irlandesa en el camino de ganar y unificar el Campeonato de Peso Pluma de UFC y consolidó su estatus como uno de los mejores prospectos en los deportes de combate.

Poirier solo ha perdido dos veces desde entonces, y una de esas veces es contra el hombre que también le dio a McGregor una de sus derrotas más significativas: el actual campeón de peso ligero de UFC Khabib Nurmagomedov. Una victoria dominante sobre McGregor podría ser suficiente para vengar esa derrota de seis años y, potencialmente, sacar al campeón del semi-retiro.

McGregor y Poirier tienen un historial de peleas y una carrera similares, pero Poirier ha sido el peleador más activo.

The Notorious One y The Diamond tienen estadísticas y récords muy similares en todas sus carreras de deportes de combate.

McGregor tiene actualmente un récord de 22-1, mientras que Poirier tiene 26-1 (con uno sin competencia). Sin embargo, McGregor solo ha peleado ocho veces en MMA desde su victoria sobre The Diamond, mientras que su oponente ha sido mucho más activo con 13 peleas desde ese enfrentamiento de 2014 (diez de las cuales ganó).

El ganador podría tentar a Nurmagomedov a salir del semi-retiro, si logran una victoria espectacular

Khabib Nurmagomedov se ha aferrado a una verdadera rareza en las MMA modernas, un récord invicto impecable de 29-0, pero el actual campeón de peso ligero de UFC decidió alejarse del deporte tras la muerte de su padre y mentor, Abdulmanap Nurmagomedov.

Habiendo hecho todo lo que se propuso lograr en la lucha profesional, The Eagle podría terminar con MMA para siempre. Sin embargo, el presidente de UFC, Dana White, reveló que el especialista en lucha libre nacido en Rusia podría tener la tentación de entrar al octágono nuevamente si alguien de la división de peso ligero hace algo realmente especial en UFC 257.

Poirier es la semilla número 1 y ya se ha ganado el respeto de The Eagle luego de su pelea en UFC 242, pero la historia de Nurmagomedov con McGregor, y la considerable popularidad y tasa de atracción de Notorious One en PPV, es imposible de ignorar.

De cualquier manera, ambos peleadores necesitarán terminar el otro de manera decisiva en las primeras rondas para convencer al ruso de que vuelva a envolver sus manos.

UFC 257 también tiene un evento co-principal en forma de otra pelea de peso ligero entre Dan Hooker (el hombre que Poirier venció en junio pasado por decisión unánime) y la superestrella de Bellator Michael Chandler. Chandler demostró ser uno de los peleadores más dominantes de Bellator con 155 libras, y su debut en UFC podría ser el factor X necesario para convencer al campeón de que regrese.

Escrito por Dan Grabham.