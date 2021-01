Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Discovery Channel, una red de televisión con sede en EE. UU., Ha lanzado un servicio de transmisión llamado Discovery + . Está disponible en los EE. UU. En los dispositivos Roku y Fire TV de Amazon, así como en varias otras plataformas populares como Samsung, Apple TV, Google / Android y Xbox.

Discovery + no es tan completo como algo como Netflix. Prime Video o Hulu , pero ofrece contenido a pedido de la red Discovery.

Funciona como HBO Max tiene contenido de HBO y WarnerMedia, mientras que Peacock tiene contenido de NBC y Universal, CBS All Access tiene contenido de CBS y Viacom, y Disney + tiene contenido de Disney, así como Marvel, LucasFilm, etc. Está destinado a los fanáticos de Discovery que no pueden tener suficiente de la red de televisión.

Discovery + incluye varios programas de Discovery Channel, como 90 Day Fiance, así como nuevas versiones de sus clásicos, incluida una nueva serie House Hunters. También hay una serie de Bobby Flay y Giada de Laurentiis de Food Network, y una nueva serie de Chip y Joanna Gaines de Magnolia Network.

Discovery + comienza en $ 4.99 por mes para la versión con publicidad. Una versión sin publicidad está disponible por $ 6,99 al mes. Aún no está disponible para PlayStation.

Escrito por Maggie Tillman.