(Pocket-lint) - Warner Bros. Pictures ha confirmado que Wonder Woman 1984 recibirá un lanzamiento de video premium bajo demanda (PVOD) más temprano de lo esperado originalmente, el 13 de enero de 2021.

Sigue a un estreno en cines generalmente más corto de lo esperado en el Reino Unido, debido a las regulaciones de emergencia que causaron el cierre de muchos cines; los de Londres, por ejemplo, se vieron obligados a cerrar a partir del 16 de diciembre, que fue la fecha de estreno de la película en el Reino Unido.

Donde la película pueda continuar mostrándose en los cines, lo hará, incluso hasta la fecha de PVOD escrita y más allá. Pero dadas las circunstancias actuales y los estrictos consejos sobre cómo quedarse en casa, un alquiler de 48 horas probablemente tenga más sentido para la mayoría de los espectadores.

Variety informa que esto no será exclusivo de Sky , sin embargo, lo que significa que otros puntos de venta de PVOD podrán venderle un boleto de alquiler.

Ha sido una montaña rusa para el cine en 2020. Desde Trolls: World Tour que se perdió por completo su estreno en cines y Universal Pictures acordó reducir la exclusividad teatral a solo 17 días con AMC , parece ser la sentencia de muerte para el cine.

Con la secuela de Wonder Woman pasando de la pantalla grande a la pantalla de inicio en menos de un mes, son precisamente 28 días según nuestro recuento, eso es un movimiento sin precedentes. Seguramente otros seguirán su ejemplo en lugar de posponer para siempre el estreno en cines ( como el próximo Bond, No Time To Die , que ahora se retrasa un año completo).

La única ventaja, como lo vemos, es que se sigue creando contenido de calidad. Entonces, si bien una visita a un cine físico puede ser una oportunidad fugaz en 2021, al menos tendremos muchas películas para ver en casa.

Escrito por Mike Lowe.