Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¿Quieres un regalo de Navidad anticipado? La mayor parte de la colección de películas de James Bond es completamente gratuita para ver en YouTube durante un tiempo limitado.

Por supuesto, tendrá que sentarse a ver anuncios, pero son gratis. Y no todas las películas están en YouTube; Tendrá que alquilar o comprar Skyfall y Spectre si quiere ver esas dos entregas. No se sabe cuánto tiempo estarán disponibles para transmitir de forma gratuita, pero imaginamos que el acuerdo no durará para siempre, especialmente con la próxima película de Bond, No Time to Die, que se lanzará en abril de 2021 después de un año de retrasos. .

La mejor parte de todo esto es que también puede ver las películas en Peacock (con una cuenta gratuita) y PlutoTV , ya que las 22 películas de James Bond ahora también son gratuitas en esos servicios. También puede encontrarlos en Hulu y Amazon Prime. Incluso Netflix tiene algunos. Pero necesita suscripciones a esos tres servicios.

Por lo tanto, tiene muchas opciones, lo cual es bueno, dado que Sean Connery murió recientemente y muchos de ustedes pueden sentir nostalgia por el 007 original. Si desea saber por dónde comenzar, o qué película ver primero, Pocket- lint tiene un orden de visualización detallado de James Bond aquí . ¿Le importaría saber qué películas protagonizan Connery, o tal vez Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, George Lazenby o Daniel Craig? Te tenemos cubierto.

Escrito por Maggie Tillman.