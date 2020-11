The Last of Us se convertirá oficialmente en una serie de televisión de HBO

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - HBO confirmó que está haciendo una adaptación televisiva del popular videojuego The Last of Us. Seguirá los eventos descritos en el primer juego.

Recuerde, HBO se asoció con el desarrollador Naughty Dog la primavera pasada y luego se burló de que crearía una serie basada en el título de 2013. Ahora, es revelador que Neil Druckmann escribirá y producirá el programa con el creador de Chernobyl, Craig Mazin . Mientras tanto, PlayStation Productions de Sony producirá la serie.

Como recordatorio, en The Last of Us, el personaje principal del juego es Joel, un sobreviviente en un mundo apocalíptico que está siendo plagado por los infectados. La historia muestra a Joel ayudar a una adolescente, Ellie, a salir de Boston, y los dos cruzan los Estados Unidos para lograr sus objetivos. La continuación del juego, The Last of Us Part II , tiene lugar aproximadamente una década después y se centra en Ellie y en las personas que buscan vengarse de Joel por lo que hizo en el primer juego.

HBO no ha dicho si la serie entrará en los eventos descritos en The Last of Us Part II, ni ha anunciado actores o una fecha de lanzamiento o algo demasiado específico en realidad. Actualmente, solo se ha dado luz verde a una producción de acción en vivo.

En otras palabras, el proyecto aún se encuentra en sus primeras etapas.

Escrito por Maggie Tillman.