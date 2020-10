Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Halloween es el momento perfecto para ver a uno de los tipos más aterradores que jamás haya usado un mono: Michael Myers. Su reinado de terror comenzó hace décadas y ahora abarca 11 películas de Halloween. Pero no todos siguen un orden ordenado.

La franquicia se reinició un par de veces, en 1998 y 2018, además de que hay una nueva versión de Rob Zombie de la película original. Eso hace que sea difícil improvisar una guía cronológica, pero no es imposible, dado que la mayoría de las películas lo muestran acechando a la pobre Laurie Strode. Entonces, hicimos un pedido que sigue al rey de las películas de slasher desde sus primeros días en 45 Lampkin Lane hasta hoy.

Hemos incluido una versión sin spoilers de esta guía en la parte inferior, junto con una fecha de lanzamiento en cines y órdenes de reinicio.

NOTA: HAY SPOILERS A CONTINUACIÓN.

La primera película de Halloween comienza la noche de Halloween, por supuesto, en 1963. Vemos a Michael Myers, de seis años, asesinar a su hermana mayor con un cuchillo de cocina en 45 Lampkin Lane. Pasan quince años y Myers escapa de una institución en la que ha estado detenido, y su psiquiatra, Samuel Loomis (Donald Pleasance), se ve obligado a perseguirlo. Myers regresa a su antigua ciudad natal de Haddonfield, Illinois, para aprovecharse de algunas niñeras desprevenidas dirigidas por Laurie Strode de Jamie Lee Curtis. John Carpenter dirigió esta película y la escribió con Debra Hill.

ARDILLA_3493340

Retomando justo al final de la película original, vemos a Laurie transportada a un hospital después de supuestamente derrotar a Michael Myers. Pero se levanta y se aleja de una serie de puñaladas y heridas de bala que de otro modo matarían a la mayoría de las personas. Aunque el Dr. Loomis inicialmente piensa que Michael ha estado apuntando indiscriminadamente a las niñeras, pronto se entera de que el asesino está detrás de Laurie por una razón específica.

Rick Rosenthal dirigió esta película, pero John Carpenter volvió a escribirla y producirla con Debra Hill.

ARDILLA_3493359

Sí, nos saltamos Halloween III. Más sobre eso más tarde. Halloween IV, dirigida por Dwight Little, retoma 10 años después de los eventos de las dos primeras películas, con Michael Myers despertando de un coma y saliendo a buscar y matar a la hija de Laurie, Jamie Lloyd (Danielle Harris). Para aquellos que se preguntan, Laurie “murió” en un accidente automovilístico fuera de la pantalla antes de los eventos de Halloween 4.

Además, John Carpenter no escribió ni produjo esta película. Hizo Halloween III pero no vuelve a la franquicia hasta Halloween de 2018.

ARDILLA_3493378

El final de Halloween 4 vio a Michael Myers disparar repetidamente y arrojar un pozo de mina. En esta quinta película, su cuerpo se lava en un arroyo, donde lo encuentra un hombre que vive solo en el bosque. Pasa un año cuidando el cuerpo en coma de Michael antes de despertar la noche de Halloween. Michael inmediatamente mata al hombre y se dirige a buscar a Jamie (Danielle Harris), quien está en terapia desde su último encuentro con él.

ARDILLA_3493397

Ambientada seis años después, The Curse of Michael Myers comienza con Jamie, ahora interpretado por JC Brandy, como prisionera de un culto que liberó a Michael al final de Halloween 5. Se ha visto obligada a tener un hijo y muere durante una fuga. intento. Sin embargo, logra esconder a su bebé, que luego es encontrado por Tommy Doyle (Paul Rudd), el niño que Laurie Strode cuidó en la primera película de Halloween.

ARDILLA_3493398

H20 comienza con Michael Myers destrozando la casa de su ex psiquiatra recientemente fallecido. Descubre que Laurie (Jamie Lee Curtis) fingió su muerte y ha estado viviendo como el principio de un internado privado al que asiste su propio hijo John (Josh Hartnett).

Michael Myers, naturalmente, llega justo a tiempo para una reunión familiar de Halloween.

ARDILLA_3493435

Esta entrega ve dos cosas que nunca pensamos que veríamos: Michael Myers finalmente mata a Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), y llega a la lucha de kárate con Busta Rhymes. La película comienza con Laurie institucionalizada después de los eventos de H2O tres años antes, y Michael viene a visitarla. Después de eso, se dirige a su antigua casa abandonada para encontrar a los concursantes de un reality show que quieran pasar una noche con él.

ARDILLA_3493435

La película más taquillera de la franquicia también es la más reciente. Es otro reinicio, pero sirve como una secuela directa del Halloween original, lo que significa que trata a todas las demás películas como si no hubieran sucedido. Dado que tuvo tanto éxito, tiene dos secuelas más en proceso.

Jamie Lee Curtis vuelve una vez más como Laurie Strode. Todavía está traumatizada por la noche de Halloween 40 años antes, cuando Michael Myers llegó a casa. Vive una vida solitaria en una casa fuertemente fortificada. Se mantiene en contacto con su nieta, Allyson (Andi Matichak), pero rara vez ve a su hija, que le fue arrebatada cuando era niña. Afortunadamente, Myers escapa de un asilo para recibir terapia familiar.

David Gordon Green dirigió esta película de Halloween. Las próximas secuelas se llaman Halloween Kills (que se retrasó recientemente hasta octubre de 2021) y Halloween Ends (que llegará en octubre de 2022). Green está programado para dirigir a ambos.

ARDILLA_3493454

Cerramos nuestra guía de relojes con los dos remakes de Rob Zombie. La primera película, también llamada Halloween, confusamente, sigue el mismo curso de eventos que la película original, pero se desarrolla décadas después y se enfoca en diferentes aspectos, como el período previo a los primeros asesinatos de Michael Myers cuando era niño en 1990. También vemos sus años de terapia con el Dr. Loomis (Malcolm McDowell).

La historia todavía termina en el mismo lugar, con Michael escapando y regresando a Haddonfield para encontrar a Laurie Strode (Scout Taylor-Compton).

Estamos poniendo esta película hacia el final porque es una línea de tiempo separada. Todavía es bueno verlo, ya que desarrolla los antecedentes de Michael, pero eso no es algo que todos quisieran, incluido el propio John Carpenter. No ayuda que, al final de la segunda película de Halloween de Rob Zombie, los antecedentes y las motivaciones de Myers estén empañados por muchas de las mismas características que sus hermanos de películas slasher Jason Vorhees.

ARDILLA_3493473

Ambientada un año después del primer Halloween dirigido por Rob Zombie, Laurie Strode (Scout Taylor-Compton) todavía está lidiando con el trauma del Halloween anterior. Michael Myers, mientras tanto, ha estado viviendo huyendo como autostopista, hasta que comienza a tener visiones de su madre llamándolo para que regrese a casa y encuentre a Laurie. Halloween II intenta desarrollar la conexión entre Michael y Laurie.

Esta película de Zombies es una reinvención de la franquicia de Halloween, pero no es una gran película. Sin embargo, logra ser más oscuro que las películas originales.

ARDILLA_3493492

La última película de nuestra guía es técnicamente la tercera película lanzada de la franquicia de Halloween.

Lanzado en 1982, Season of the Witch es un intento fallido de crear una serie de antología de Halloween. Eso significa que no tiene nada que lo conecte con nada más en el Universo de Halloween. Ni siquiera hay un Michael Myers. En cambio, Halloween III gira en torno a una trama tortuosa de una empresa que fabrica máscaras de Halloween y planea asesinar a todos los niños que lleven una de sus máscaras utilizando chips de computadora con tecnología Stonehenge.

James Carpenter, el director original de Halloween, produjo esta película con Debra Hill.

ARDILLA_3493511

De acuerdo, aquí está la versión de un vistazo de la guía anterior, solo que libre de spoilers:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween 4: El regreso de Michael Myers (1988)

Halloween 5: La venganza de Michael Myers (1989)

Halloween 6: La maldición de Michael Myers (1995)

Halloween H20: Veinte años después (1998)

Halloween: resurrección (2002)

Halloween (2018)

Halloween (2007)

Halloween 2 (2009)

Halloween III: Temporada de la bruja (1985)

Aquí están todas las películas de Halloween en el orden en que se estrenaron en los cines:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Temporada de la bruja (1985)

Halloween 4: El regreso de Michael Myers (1988)

Halloween 5: La venganza de Michael Myers (1989)

Halloween 6: La maldición de Michael Myers (1995)

Halloween H20: Veinte años después (1998)

Halloween: resurrección (2002)

Halloween (2007)

Halloween 2 (2009)

Halloween (2018)

John Carpenter escribió y dirigió la primera película de Halloween y luego participó en tres películas más de la franquicia. Aquí están sus películas:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Temporada de la bruja (1985)

Halloween (2018)

Aquí están todas las películas originales de Halloween antes de que la franquicia comenzara a reiniciarse:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Temporada de la bruja (1985)

Halloween 4: El regreso de Michael Myers (1988)

Halloween 5: La venganza de Michael Myers (1989)

Halloween 6: La maldición de Michael Myers (1995)

La franquicia se reinició con H20, que no contaba desde Halloween III hasta VI. Aquí está este orden de reinicio:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween H20: Veinte años después (1998)

Halloween: resurrección (2002)

La franquicia se reinició nuevamente en 2018, donde solo incluye el Halloween original. Aquí están las dos películas en ese orden:

Halloween (1978)

Halloween (2018)

Escrito por Maggie Tillman.