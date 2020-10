Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ya sea Wonder Woman 1984, la versión de Zac Snyder de Justice League o la próxima película dirigida por Robert Pattinson, The Batman, hay un montón de razones para estar entusiasmados con el futuro del Universo Extendido de DC.

A pesar de décadas de películas, el DCEU "oficial" no comenzó técnicamente hasta 2013, con el reinicio de Superman, Man of Steel. Sin embargo, otro proyecto de DC en proceso podría volver a conectar algunas películas de DC más antiguas al DCEU. Los rumores sugieren que Michael Keaton, quien interpretó a Batman tanto en Batman de 1989 como en Batman Returns de 1991, regresará como el Caballero de la Noche a través de una película de Flash en solitario que se estrenará en 2022 .

La parte más interesante de este rumor es que Ben Affleck, o Batffleck, pueden regresar como Batman para esta misma película, ya que Flash puede doblar el tiempo y el espacio, potencialmente uniendo a Batmen a través de múltiples universos. Es complicado, pero abre la puerta a conectar todas las películas de DC.

Todo esto nos hace preguntarnos: si quisieras ver todas las películas de DC en orden cronológico, ¿cómo lo harías? Nos pusimos a pensar y se nos ocurrió un pedido definitivo de 33 películas para cada película con personajes de DC. Dado que hicimos esto cronológicamente, o cuando se establece cada película, estamos a la cabeza con Wonder Woman, que se estrenó en 2017 pero se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial.

Si prefiere ver todas las películas de DC según el orden en que se lanzaron en los cines, hemos incluido una lista separada en la parte inferior. También agregamos una versión sin spoiler de esta guía, un pedido de Superman, además de un pedido para ver las ocho películas "oficiales" de DCEU (que es diferente de nuestra guía que muestra todas las películas con personajes de DC).

Incluso tenemos una orden de fecha de lanzamiento para todos los programas de TV de DC de acción en vivo.

NOTA: HAY SPOILERS A CONTINUACIÓN.

Comencemos con una de las películas más recientes de DC porque tiene como telón de fondo la Primera Guerra Mundial. Wonder Woman sirve como historia de origen para la diosa amazónica Diana (Gal Gadot). Ella rescata al piloto estadounidense Steve Trevor (Chris Pine) y, después de interrogarlo, se entera de un científico alemán que trabaja para hacer una versión más letal del gas mostaza. Ella cree que el científico es el malvado Dios de la Guerra conocido como Ares disfrazado, por lo que deja su hogar en la isla de Themyscira con la esperanza de enfrentarse a Ares y, finalmente, detener la liberación de su gas venenoso.

La primera película oficial de superhéroes con personajes de DC ve a George Reeves como el Hombre de Acero. Superman, como su alter ego Clark Kent, junto con Lois Lane (Phyllis Coates), van a investigar el pozo de petróleo más profundo del mundo solo para descubrir una raza de criaturas humanoides que han emergido del subsuelo. Esta película, dirigida por Lee Sholem, tenía la intención de despertar el interés por Las aventuras de Superman, un programa de televisión que se estrenó el año siguiente.

Otra película destinada a despertar el interés en una nueva serie de televisión fue Batman de 1966. Ve a Adam West como Batman y Burt Ward como su compañero Robin. Curiosamente, el Caped Crusader se enfrenta no a uno sino a cuatro de sus enemigos más temibles: Catwoman, The Penguin, The Riddler y César Romeros Joker.

Superman inició el género de películas de superhéroes. Vemos la historia del origen de Superman, en la que su padre Jor-El (Marlon Brando) lo envía desde el mundo agonizante de Krypton a la Tierra, donde su estructura molecular única le otorga superpoderes. Es criado por los Kent hasta que descubre la verdad sobre su procedencia y tiene que enfrentarse a Lex Luthor (Gene Hackman), que tiene un plan para hundir toda la costa oeste de los Estados Unidos con un arma nuclear.

Superman envía una bomba de hidrógeno al espacio y sin querer libera a tres criminales de guerra kryptonianos liderados por el general Zod (Terence Stamp). Con los mismos poderes que Superman, los tres kryptonianos se dispusieron a conquistar la Tierra. Mientras tanto, al mismo tiempo, Superman se deshace de sus poderes para poder vivir una vida normal con Lois Lane (Margot Kidder). Richard Donner dirigió tanto Superman I como la secuela Superman II.

Sabemos que Joker de 2019 no es oficialmente parte del universo cinematográfico de DCEU en curso, está destinado a ser una película independiente. Todavía lo recomendamos en su reloj de DC porque tiene personajes de DC y le da una idea de cómo el villano más notorio de Batman llegó a ser, bueno, el Joker. Además, con DC planeando agregar retroactivamente personajes más antiguos, como Batman de Michael Keaton, al DCEU, podríamos terminar viendo al Joker de Joaquin Phoenix repitiendo en el futuro.

Ambientado completamente en una versión de 1981 de Gotham, razón por la cual se gana su lugar anteriormente en nuestra guía de relojes, Joker cuenta la historia de Arthur Fleck, un enfermo mental que trabaja como payaso de fiesta mientras sueña con convertirse en comediante. Phoenix ganó un Oscar al mejor actor por su actuación, mientras que Todd Phillips escribió y dirigió.

Swamp Thing no es tan conocido como sus homólogos de DC, Batman y Superman, pero su debut en 1982 en la pantalla grande es un clásico de culto cursi que todavía vale la pena ver casi 40 años después. La película muestra al científico Alec Holland (Ray Wise) transformado en Swamp Thing después de ser rociado con una fórmula especial durante un ataque a su laboratorio por un grupo de terroristas liderados por Anton Arcane (Louis Jordan). Wes Craven, quien inmediatamente hizo Nightmare on Elm Street, dirigió Swamp Thing.

Superman III marca una caída precipitada en la calidad de las dos primeras películas de Superman, tal vez porque se incorporó un nuevo director, Richard Lester. Su interpretación ve a Christopher Reeves regresar como Clark Kent, quien regresa a su ciudad natal de Smallville, Kansas. Mientras tanto, el director ejecutivo de Webscoe, Ross Webster (Robert Vaughn), contrata a un programador informático talentoso pero torpe (Richard Pryor) para que lo ayude a destruir a sus competidores y matar a Superman.

Supergirl es el spin-off olvidado de las películas de Superman de Christopher Reeves. Fue una taquilla y una decepción para la crítica, pero da una idea del futuro de los universos interconectados en las películas de superhéroes. Supergirl sigue a Kara Zor-El, una refugiada kryptoniana que vive en Argo City y accidentalmente pierde un dispositivo que alimenta a toda la ciudad. Pero vemos a Kara seguirlo hasta la Tierra, con la esperanza de recuperarlo.

La última película de Christopher Reeves en Superman ve al Hombre de Acero enfrentarse a una carrera de armamentos nucleares. Cuando Superman anuncia que tiene la intención de destruir todas las armas nucleares, las naciones de la Tierra también están de acuerdo y comienzan a disparar las armas al espacio. Superman tiene la intención de recogerlos en el espacio y arrojarlos al sol. Sin embargo, la némesis de Superman, Lex Luthor (Gene Hackman), une un mechón de cabello de Superman a una de las armas nucleares, y cuando se lanza al sol, crea otro ser superpoderoso, Nuclear Man (Mark Pillow), que iguala a Superman. poder. Sydney J Furie dirigió The Quest for Peace.

Abby Arcane (Heather Locklear) se dirige a los Everglades en Florida para encontrar a su padrastro, Anton Arcane (Louis Jourdan), quien resucitó tras el final de la primera película Swamp Thing. Arcane ha comenzado a crear una raza de híbridos humanos-alienígenas, por lo que cuando intente experimentar con su hija a continuación, le toca a Swamp Thing (Dick Durock) detenerlo. Jim Wynorski dirigió The Return of Swamp Thing.

Este reinicio ve el debut de Michael Keaton como Batman. (Se espera que Keaton repita el papel de Batman una vez más en una próxima película de Flash. También hay rumores de un largometraje de Batman Beyond dirigido por Keaton .) De todos modos, Tim Burton dirigió esta película, que ve la versión de Keaton del Caped Crusader tomando en un gángster desfigurado, el Joker, interpretado por Jack Nicholson.

La segunda y última película de Batman dirigida por Tim Burton ve a Batman de Keaton enfrentarse a Oswald Cobblepot, también conocido como el pingüino (Danny Devito). La película gira en torno al plan de Penguin para tomar el poder en Gotham, con la ayuda de Max Shreck, un millonario que quiere construir una central eléctrica en la ciudad. Batman se une a Catwoman (Michelle Pfeiffer) para frustrar los planes de los dos.

Con Batman Forever, tenemos a Joel Schumaker dirigiendo y Val Kilmer como Bruce Wayne. Ve a Batman lidiar no solo con Two-Face (Tommy Lee Jones) sino también con un ex empleado de Wayne Enterprises, Edward Nygma (Jim Carrey), quien se convierte en Riddler. Batman también acoge a un joven, Dick Grasyon (Chris ODonnell), después de que Two-Face mata a sus padres. Una vez que Grayson se da cuenta de la identidad secreta de Bruce Wayne, se une a él como su compañero Robin.

Joel Schumaker volvió a dirigir esta película, aunque con mucho menos éxito de crítica que las películas anteriores de Batman. Podríamos argumentar que esta película es una obra maestra de comedia sutil gracias a los pezones y codpieces en todos los batsuits y al Sr. Freeze de Arnold Schwarzenegger que lanza juegos de palabras relacionados con el hielo cada segundo que está en la pantalla. La película ve a George Clooney dar un giro cuando Batman / Bruce Wayne, Chris ODonnell regresa como Robin y Alicia Silverstone hace el debut en la pantalla grande de Batgirl. También está Uma Thurman como Poison Ivy. Si. Entonces 90.

El acero es una reliquia de un momento a fines de la década de 1990, cuando la gente pensaba que Shaquille ONeal podría ser una estrella de cine. Tiene al gran hombre de la NBA asumiendo la historia de origen de Steel, también conocido como John Henry Irons, un diseñador de armas avanzado que hace una armadura para luchar contra el crimen después de ver sus armas utilizadas por criminales. Sí, esto suena mucho a la trama de Iron Man.

Catwoman está protagonizada por Halle Berry como Patience Phillips, una tímida diseñadora de anuncios para una empresa de cosméticos. Cuando se descubre escuchando una conversación sobre los peligrosos efectos secundarios del producto de la compañía, es asesinada por matones corporativos. Sin embargo, un gato misterioso la resucita y despierta como una nueva mujer.

Keanu Reeves interpreta a John Constantine, un detective que trabaja con lo oculto. Piense en Columbo mezclado con el sacerdote de El exorcista. Aunque no es un gran éxito de taquilla, la película ha gozado de una larga vida en la televisión por cable de Estados Unidos. Dirigida por Francis Lawrence e inspirada en los cómics de Alan Moore, Constantine es un detective titular que lucha contra un cáncer de pulmón terminal mientras se enfrenta a la condenación eterna por haber intentado suicidarse. Si el cáncer no era un enemigo lo suficientemente grande, también tiene que evitar que el hijo de Satanás, Mammon, se apodere de la Tierra.

El primer capítulo de la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan ve a un desencantado Bruce Wayne (Christian Bale) dejar Gotham y encontrar su camino hacia la Liga de las Sombras. Es entrenado por el líder de la organización, Ras Al Ghul (Liam Neeson) antes de regresar a Gotham y comenzar a limpiar el crimen. Pero descubre un siniestro complot para destruir la ciudad utilizando un alucinógeno que induce al miedo.

Un comienzo en falso para restablecer el universo de Superman, esta película es una secuela de las dos primeras películas de Superman de Christopher Reeves. Pero ignora los eventos de la tercera y cuarta película. Es la película más difícil de colocar en nuestra línea de tiempo porque se supone que está ambientada cinco años después de Superman II, que tuvo lugar en 1982, pero ignora todo eso y de alguna manera tiene lugar en 2006.

Brandon Routh interpreta a Clark Kent / Superman, quien regresa a la Tierra después de una ausencia de cinco años para encontrar a su archienemigo Lex Luthor (Kevin Spacey) conspirando para matarlo y destruir los Estados Unidos para crear su propio continente que él puede gobernar. Superman también tiene que lidiar con problemas con su vida amorosa, ya que Lois Lane (Kate Bosworth) se ha ido de él durante su ausencia de la Tierra.

Probablemente la mejor película de superhéroes jamás realizada, The Dark Knight trae de vuelta a Christian Bale como Bruce Wayne para lidiar con el icónico Joker de Heath Ledger. Wayne está buscando una salida a su vida como Batman, sin embargo, y cree que la ha encontrado en la forma del nuevo fiscal de distrito de Gotham, Harvey Dent (Aaron Eckhart). Desafortunadamente, el Joker tiene sus propios planes para Dent. Esta es la segunda película de la trilogía Dark Knight de Christopher Nolan.

Dirigida por Zac Snyder y basada en los cómics de Alan Moore, Watchmen cuenta la historia de un grupo de superhéroes envejecidos que descubren que puede haber un complot para eliminarlos uno por uno. La película se desarrolla por separado del resto del Universo Extendido de DC. Está ambientado en una versión de la historia alternativa de Estados Unidos, y no hay Gotham o Metropolis. Pero los Watchmen se han encontrado cara a cara con miembros de la Liga de la Justicia en las páginas de DC Comics.

Con una asombrosa calificación del 12 por ciento en Rotten Tomatoes, Jonah Hex es sin duda una de las películas más olvidables de esta lista. Pero, si tiene la intención de ver absolutamente todo DC, entonces debería ver a Josh Brolin interpretar a Jonah Hex, un soldado confederado que busca venganza contra Quentin Turnbull (John Malkovich), su ex oficial al mando. Turnbull mató a su esposa e hijo y dejó a Hex por muerto, pero Hex fue revivido y se le dio el poder de resucitar a los muertos por un corto período de tiempo. Tenga en cuenta que Brolin interpretó a Hex justo antes de cambiar de universos y franquicias para ser Thanos en Marvel Cinematic Universe.

Ryan Reynolds interpreta a Hal Jordan, el recluta más reciente del Green Lantern Corps, una antigua orden que juró proteger la galaxia utilizando los poderes que les otorgan sus poderosos anillos de Green Lantern. Tienen el poder de crear cualquier cosa que el usuario pueda imaginar. Jordan tarda en comprender sus poderes antes de entrar en acción para defender la Tierra de la antigua Linterna Verde convertida en malvada Parallax (Clancy Brown). Si quieres una versión más rápida de la película, mira la versión de Ryan Reynolds de Green Lantern en Twitter.

La conclusión de la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan ve a un anciano Bruce Wayne (Christian Bale) literalmente tocar fondo mientras se enfrenta a Bane (Tom Hardy) y una Liga de las Sombras recién resurgente empeñada en destruir Gotham.

El caballero de la noche asciende (2012)

La película que dio inicio al DC Extended Universe oficial, que incluye solo ocho títulos, ve a Henry Cavill asumir el papel de Superman. La historia de origen repleta de estrellas presenta a Russel Crowe como el padre biológico de Superman, Jor-el, así como a Kevin Costner y Diane Lane como los Kent que adoptan y crían a Superman y lo nombran Clark.

En la película, vemos a Clark, que se culpa a sí mismo tras la muerte de su padre adoptivo, viajar por el mundo e intentar ocultar su verdadera identidad y poderes. Finalmente, Clark debe aceptar su identidad como Superman para salvar al planeta de un grupo de malvados kryptonianos liderados por el general Zod (Michael Shannon).

Batman v Superman muestra cómo dos de los superhéroes más reconocidos terminan odiándose. Batman de Ben Affleck ve al Superman de Cavill como una fuerza alienígena imparable que es un riesgo demasiado grande para dejarla desatendida. Mientras tanto, Superman ve la marca de justicia de Batman como un ejemplo más de crimen desenfrenado. Mientras cada uno trabaja para superar al otro, Lex Luthor (Jesse Eisenburg) está detrás de escena haciendo un arma lo suficientemente poderosa para vencerlos a ambos. Zack Snyder dirigió Dawn of Justice.

Suicide Squad tiene lugar un año después de la conclusión de Batman v Superman y ve al gobierno considerando nuevas ideas a raíz de la muerte de Superman. Esto lleva a la creación de un nuevo equipo de luchadores contra el crimen, llamado Task Force X, que está compuesto por supervillanos encarcelados como Dead Shot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie) y más. Los villanos tienen que unirse para evitar que otro recluta del escuadrón, una bruja demoníaca conocida como Enchantress, destruya Midway City.

Batman (Ben Affleck) y Wonder Woman (Gal Gadot) están superados en armas y aún se tambalean por la muerte de Superman (Henry Cavill) en Batman v Superman, por lo que Justice League ve al equipo de superhéroes clásico unirse para enfrentarse a Steppenwolf, un villano que está fuera. terraformar la Tierra en un planeta inhabitable como su propia casa. Hay una nueva versión "Snyder Cut" de La Liga de la Justicia de cuatro horas que llegará a HBO Max en septiembre de 2021. Está siendo preparada por el director original Zac Snyder, quien se vio obligado a dejar la producción debido a una tragedia familiar. Joss Whedon terminó la versión teatral original de la película.

James Wan escribió y dirigió la primera película independiente de Aquaman protagonizada por Jason Mamoa como personaje principal. Ve a Arthur, también conocido como Aquaman, obligado a detener a su medio hermano, Orm (Patrick Wilson), que está uniendo a la gente bajo el agua con la esperanza de atacar la superficie. Para detener sus planes, tiene que obtener un tridente mítico que perteneció a uno de los gobernantes originales de Atlantis.

En Shazam, Billy Batson (Asher Angel), un huérfano de 14 años, es elegido por un antiguo mago (Djimon Hounsou). Al decir la palabra Shazam, se transforma en Shazam y tiene poderes como fuerza y velocidad sobrehumanas. Empieza a aprender a usar sus poderes con otro niño adoptivo, Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer), antes de enfrentarse a Thaddeus Sivana (Mark Strong), a quien el mago consideraba indigno cuando era niño.

La última película de nuestra guía ve a Margot Robbie regresar como Harley Quinn (a quien interpretó en Suicide Squad). Harley acaba de terminar una ruptura con el Joker y está lidiando con eso de una manera bastante destructiva que la pone en el lado equivocado de un señor del crimen llamado Roman Sionis. Quinn une fuerzas con The Huntress (Mary Elizabeth Winstead) y Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) para acabar con Sionis (Ewan McGregor) y su imperio criminal.

